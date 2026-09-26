नेपाळ-जपान सामना पावसात! भारताविरुद्ध 'हा' संघ भिडणार उपांत्यपूर्व सामन्यात
जपानमध्ये सुरु असलेल्या 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी आली आहे.
Published : September 26, 2026 at 10:02 AM IST
मुंबई Asian Games 2026 : जपानमध्ये सुरु असलेल्या 2026 च्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी आली आहे. आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील पुरुष क्रिकेट स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीसाठी थेट पात्र ठरलेला भारतीय संघाचा सामना कोणाविरुद्ध होणार हे निश्चित झालं आहे. 28 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या हाय-व्होल्टेज उपांत्यपूर्व सामन्यात भारतीय संघाचा सामना अफगाणिस्तानशी होईल. अलीकडेच, भारतीय संघ आणि अफगाणिस्तान यांच्यात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळली गेली, ज्यात भारतीय संघानं 3-0 नं विजय मिळवला होता.
नेपाळ विरुद्ध जपान सामना रद्द : वास्तविक, गट फेरीतील नेपाळ आणि जपान यांच्यातील सामना पावसामुळं रद्द करण्यात झाला. सामना रद्द झाल्यामुळं, चांगले गुण आणि नेट रन रेटच्या आधारावर नेपाळ आघाडीवर राहिला, तर अफगाणिस्तान दुसऱ्या स्थानावर राहिला. जपान गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर घसरला. अफगाणिस्तान दुसऱ्या स्थानावर राहिल्यामुळं, उपांत्यपूर्व फेरीच्या ड्रॉनुसार भारत आणि अफगाणिस्तान एकमेकांसमोर येणार आहेत.
Rain plays spoilsport as Match 5 is called off due to heavy showers. Nepal finish top of the group ~ while the hosts will look to regroup and come back stronger in future tournaments. #AsianGames2026 #JAPvNEP #ACC pic.twitter.com/A2xUAwaZh0— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 26, 2026
भारतीय संघाची सुवर्णपदकावर नजर : उपांत्यपूर्व फेरीतून थेट आपल्या मोहिमेला सुरुवात करणारा भारतीय क्रिकेट संघ पुन्हा एकदा आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदक जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. 28 सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तानविरुद्धचा सामना नॉकआऊट फेरीचा असेल, ज्यातील विजेता संघ उपांत्य फेरीत स्थान मिळवेल. या सामन्यात भारतीय संघ एक प्रबळ दावेदार आहे, तर अफगाणिस्तान गट फेरीत नेपाळकडून पराभूत झाला होता.
आशियाई खेळांसाठी भारताचा संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, ईशान किशन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रवी बिश्नोई, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वैभव सूर्यवंशी.
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