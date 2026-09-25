भारताला प्रथमच मिळालं 2032 च्या UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचं यजमानपद! पुण्यनगरीत रंगणार थरार
भारताला प्रथमच सायकलिंगमधील जागतिक प्रतिष्ठेची UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 2032 आयोजित करण्याचा मान मिळाला असून, या स्पर्धेचं यजमानपद पुण्याला मिळालं आहे.
Published : September 25, 2026 at 1:01 PM IST
पुणे UCI Cycling World Championships : भारताला प्रथमच सायकलिंगमधील जागतिक प्रतिष्ठेची UCI रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप 2032 आयोजित करण्याचा मान मिळाला असून, या स्पर्धेचं यजमानपद पुण्याला मिळालं आहे. महाराष्ट्र आणि देशाच्या क्रीडा क्षेत्रातील महत्त्वाकांक्षांसाठी हा ऐतिहासिक क्षण मानला जात आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांनी भारत सरकारच्या सहकार्यानं संयुक्तपणे ही उमेदवारी सादर केली. पुण्याला जागतिक सायकलिंग केंद्र म्हणून विकसित करण्यासोबतच पुणे जिल्हा, महाराष्ट्र आणि संपूर्ण भारतात सायकलिंगचा दीर्घकालीन वारसा निर्माण करण्याच्या सामायिक दृष्टिकोनातून ही उमेदवारी उभारण्यात आली होती.
क्रीडा क्षेत्रातील वाटचालीच्या दृष्टीनं महत्त्वपूर्ण घोषणा : पुण्याच्या उमेदवारीचं अंतिम सादरीकरण झाल्यानंतर कॅनडातील मॉन्ट्रियल इथं झालेल्या यूसीआय काँग्रेसमध्ये या निर्णयाची घोषणा करण्यात आली आहे. उमेदवारीच्या प्रक्रियेत भारतातील पुणे आणि नेदरलँड्समधील ग्रोनिंगेन/ड्रेंथे यांच्यात अंतिम लढत झाली आणि कोलंबिया आणि मेक्सिको हे स्पर्धेतून बाहेर पडल्यानंतर ही दोन शहरं अंतिम फेरीत पोहोचली होती. 4 ते 6 सप्टेंबरदरम्यान तीन सदस्यीय यूसीआय तपासणी पथकानं पुण्याला भेट देऊन बालेवाडी स्टेडियम, पुणे विद्यापीठ परिसरासह प्रस्तावित स्पर्धा मार्ग आणि पायाभूत सुविधांची पाहणी केली होती. पुण्याची उमेदवारी पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे महासचिव मनिंदर पाल सिंग यांनी सादर केली. त्यांनी शहराची तयारी, क्षमता आणि 2032 च्या स्पर्धेसाठीची दीर्घकालीन योजना मांडली. पुण्याच्या यशस्वी उमेदवारीमागे आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांच्या आयोजनाचा वाढता अनुभव असून, विशेषतः बजाज पुणे ग्रँड टूरमधून मिळालेला अनुभव महत्त्वाचा ठरला आहे. भारताच्या क्रीडा क्षेत्रातील वाटचालीच्या दृष्टीनंही ही घोषणा महत्त्वपूर्ण आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2036 च्या ऑलिम्पिक स्पर्धांचं यजमानपद मिळविण्याची भारताची महत्त्वाकांक्षा व्यक्त केली असून, क्रीडा पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, गुणवंत खेळाडूंना प्रोत्साहन देणं आणि जागतिक क्रीडा महासत्ता म्हणून भारताची क्षमता विकसित करण्यावर भर दिला आहे.
पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी काय म्हणाले : याबाबत बोलताना पुण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी म्हणाले, "पुण्यासाठी हा एक निर्णायक क्षण आहे आणि महाराष्ट्र सरकार व सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या सामायिक दृष्टिकोनाचा हा परिणाम आहे. यूसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिपचं यजमानपद म्हणजे केवळ सायकलिंग स्पर्धेचं आयोजन नव्हे. यामुळं पुणे आणि भारत आंतरराष्ट्रीय सायकलिंगच्या सर्वाधिक दृश्यमान वार्षिक मंचावर येतील. यात उच्चस्तरीय क्रीडा, मोठ्या प्रमाणातील लोकसहभाग, जागतिक प्रसारण, पर्यटन, आर्थिक परिणाम आणि डेस्टिनेशन ब्रँडिंग यांचा समावेश असेल. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, जागतिक शहर म्हणून पुण्याची ओळख अधिक मजबूत करण्याची आणि भारतातील सायकलिंग व क्रीडा क्षेत्रासाठी दीर्घकालीन वारसा निर्माण करण्याची संधी यामुळं मिळेल."
सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे महासचिव मनिंदर पाल सिंग काय म्हणाले : भारतीय सायकलिंगसाठी ही सहभागापासून कामगिरीकडे आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचं आयोजन करण्यापासून जागतिक सायकलिंगच्या चर्चेचा भाग होण्याकडे वाटचाल करण्याची संधी आहे. जगातील सर्वोत्तम सायकलिंग परिसंस्थांशी स्पर्धा करु शकेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया कटिबद्ध असल्याचं सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडियाचे महासचिव मनिंदर पाल सिंग यांनी सांगितलं.
हेही वाचा :