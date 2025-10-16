ETV Bharat / sports

अहमदाबादला मिळणार 2030 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचं यजमानपद? शर्यतीत सर्वात पुढं

2030 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनाबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. मंडळाच्या एका अधिकाऱ्यानं अहमदाबादला यजमानपदासाठी शिफारस केली आहे.

Commonwealth Games 2030
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 16, 2025 at 11:58 AM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली Commonwealth Games 2030 : 2030 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. राष्ट्रकुल क्रीडा कार्यकारी मंडळानं बुधवारी 2030 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी प्रस्तावित यजमान शहर म्हणून अहमदाबादची शिफारस केली. 26 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सर्वसाधारण सभेत अंतिम निर्णय घेतला जाईल. पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या मते, यावेळी भारताला यजमानपदासाठी नायजेरियाविरुद्ध स्पर्धा करावी लागली, परंतु राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांनी 2034 च्या संभाव्य खेळांसह नायजेरियाच्या भविष्यातील यजमानपदाच्या संधी वाढविण्यासाठी आणि त्यांना पाठिंबा देण्यासाठी एक धोरण विकसित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांनी प्रेस रिलीज जारी केलं : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांनी जारी केलेल्या प्रेस रिलीजमध्ये म्हटलं आहे की राष्ट्रकुल क्रीडा कार्यकारी मंडळानं आज पुष्टी केली की ते 2030 च्या शतकोत्तर राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेसाठी प्रस्तावित यजमान शहर म्हणून अहमदाबाद, भारताची शिफारस करेल. अहमदाबाद, गुजरात, आता संपूर्ण राष्ट्रकुल क्रीडा सदस्यत्वासाठी सादर केलं जाईल आणि अंतिम निर्णय 26 नोव्हेंबर रोजी घेतला जाईल. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की भारतानं यापूर्वी 2010 मध्ये नवी दिल्ली इथं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन केलं होतं.

गृहमंत्री अमित शहा काय म्हणाले? : या प्रसंगी भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांनी राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल सोशल मीडियावर पोस्ट करत लिहिलं की, "हा भारतासाठी खूप अभिमानाचा आणि आनंदाचा दिवस आहे. राष्ट्रकुल संघटनेनं भारताला अहमदाबादमध्ये 2030 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन करण्याचा अधिकार दिल्याबद्दल देशातील सर्व नागरिकांना हार्दिक अभिनंदन."

राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचा 100 वा वर्धापन 2030 मध्ये : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 1930 मध्ये कॅनडातील हॅमिल्टन इथं सुरु झाल्या. ऑस्ट्रेलियानं सर्वाधिक पाच वेळा राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांचं आयोजन केलं आहे. 2030 हे राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेचं 100 वं वर्धापन देखील असेल. संघ भारतानं राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात असाधारणपणे चांगली कामगिरी केली आहे. बर्मिंगहॅम 2022 राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारत पदकतालिकेत चौथ्या स्थानावर राहिला. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेव्यतिरिक्त, भारत 2036 च्या ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धेचं आयोजन करण्याची तयारी देखील करत आहे. काही काळापूर्वी, भारतानं ऑलिंपिक क्रीडा स्पर्धा-2036 च्या यजमानपदासाठी आपला बोली लावली होती.commonwealth

