ETV Bharat / sports

WI vs SA सामन्यावर असेल टीम इंडियाचं लक्ष; सेमीफायनलसाठी समीकरण कसं असेल?

आज होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामन्यावर भारतीय संघ लक्ष ठेवून असेल.

SA vs WI Match
सेमीफायनलसाठी समीकरण कसं असेल? (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 26, 2026 at 2:35 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अहमदाबाद SA vs WI Match : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात भारतीय क्रिकेट संघाची कामगिरी साखळी टप्प्यात प्रभावी होती. संघानं सर्व चारही सामने जिंकले. मात्र, सुपर-8 फेरीत पहिल्याच सामन्यात भारतीय संघाचा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध पराभव झाला, ज्यामुळं त्यांना उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी इतर संघांवर अवलंबून राहावं लागलं. परिणामी आज होणाऱ्या दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामन्यावर भारतीय संघ लक्ष ठेवून असेल.

टीम इंडियाचं सामन्यावर लक्ष : सुपर-8 च्या ग्रुप 1 मध्ये, भारत आणि झिम्बाब्वे गुरुवारी संध्याकाळी चेन्नईच्या एमए चिदंबरम स्टेडियमवर भिडतील. या विश्वचषकात चेन्नईच्या मैदानावर टीम इंडियाचा हा पहिला सामना असेल. झिम्बाब्वे देखील या मैदानावर त्यांचा पहिला सामना खेळणार आहे. दोन्ही संघांसाठी उपांत्य फेरीच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी हा सामना जिंकणं आणि मोठ्या फरकानं जिंकणं महत्त्वाचं आहे, कारण भारताला त्यांच्या सुरुवातीच्या सामन्यांमध्ये दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध आणि झिम्बाब्वेला वेस्ट इंडिजविरुद्ध दारुण पराभव सहन करावा लागला होता.

दोन्ही संघांना विजय आवश्यक : पण या सामन्यापूर्वी, चेन्नईपासून जवळजवळ 1800 किलोमीटर अंतरावर, असं काही घडणार आहे जे भारतीय संघ आणि भारतीय चाहते उत्सुकतेनं पाहतील. हे अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर होणार आहे, जिथं भारत-झिम्बाब्वे सामन्यापूर्वी, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज गट 1 मध्ये भिडतील. गट 1 च्या पॉइंट टेबलमध्ये अव्वल दोन स्थानांवर असलेल्या दोन्ही संघांना विजय मिळवणं आवश्यक आहे, परंतु या सामन्याचा निकाल भारतीय संघाचं भविष्य देखील ठरवू शकतो.

वेस्ट इंडिजच्या विजयामुळं टीम इंडियाचा ताण वाढेल : जर वेस्ट इंडिजनं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध विजय मिळवला तर भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिजचे प्रत्येकी 4 गुण होतील. यामुळं सर्वोत्तम नेट रन रेट असलेले दोन्ही संघ सेमीफायनलमध्ये पोहोचतील. सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्यासाठी, भारताला उर्वरित दोन सामने उच्च रन रेटसह जिंकावे लागतील. दक्षिण आफ्रिकेकडून 76 धावांच्या मोठ्या फरकानं पराभव झाल्यामुळं भारताच्या समस्या आणखी वाढल्या आहेत. त्यामुळं, भारत नेट रन रेटमध्ये खूप मागे आहे. सध्या भारत पॉइंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर आहे. रन रेटमध्येही भारत खूप मागे आहे. उणे 3.880 च्या रन रेटसह भारत तिसऱ्या स्थानावर आहे. दुसरीकडे, जर दक्षिण आफ्रिकेनं वेस्ट इंडिजला हरवलं तर भारताचा सेमीफायनलचा मार्ग सोपा होईल. यानंतर, वेस्ट इंडिज आणि झिम्बाब्वेला हरवून सेमीफायनलमध्ये पोहोचण्याची भारताला सुवर्णसंधी मिळेल. त्यामुळं, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील सामन्यावरही भारतीय चाहते लक्ष ठेवून आहेत.

हेही वाचा :

  1. IND vs ZIM सामना पावसामुळं रद्द होणार? चेन्नईमधून आली मोठी अपडेट
  2. रिंकू सिंह झिम्बाब्वेविरुद्ध खेळेल की नाही? प्रशिक्षकांनी थेटच सांगितलं
  3. वय फक्त एक अंक! दूध विकून उदरनिर्वाह करणाऱ्या 84 वर्षीय मुन्नालाल यादव यांनी लांब उडीमध्ये जिंकले तीन 'गोल्ड मेडल'

TAGGED:

INDIA SEMI FINAL SCENARIO
SEMI FINAL SCENARIO
SOUTH AFRICA VS WEST INDIES SUPER 8
SUPER 8 MATCH AT AHMEDABAD
INDIA SEMI FINAL SCENARIO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.