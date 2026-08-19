'सुतार'च्या फिरकीत अडकले लंकन फलंदाज; 600व्या कसोटीत भारताचा जबरदस्त विजय
शुभमन गिलच्या युवा कर्णधारपदाखाली भारतीय क्रिकेट संघानं शानदार कामगिरी करत पहिल्या कसोटी सामन्यात श्रीलंकेचा पराभव केला.
Published : August 19, 2026 at 2:21 PM IST
गॉल IND Beat SL by 165 Runs : शुभमन गिलच्या युवा कर्णधारपदाखाली भारतीय क्रिकेट संघानं शानदार कामगिरी करत पहिल्या कसोटी सामन्यात श्रीलंकेचा पराभव केला. भारतानं श्रीलंकेसमोर 372 धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवलं होतं, पण श्रीलंकेचा संघ 206 धावांवर मर्यादित राहिला. भारतानं हा सामना 165 धावांनी जिंकला. विशेष म्हणजे श्रीलंकेतील भारताचा हा सलग सहावा विजय आहे. श्रीलंकेनं सुरुवातीलाच 47 धावांत चार महत्त्वाच्या विकेट गमावल्या असल्या तरी, युवा मानव सुतारनं (10 बळी आणि 55 धावा) शानदार गोलंदाजी करत दुसऱ्या डावात प्रभावी कामगिरी केली. त्यानंतर काही छोटे डाव खेळले गेले, पण श्रीलंकेला पुनरागमन करण्यासाठी ते पुरेसे नव्हते.
A clinical victory for #TeamIndia in the Galle Test.— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
Manav Suthar's 6 wicket haul in the second innings, guides India to a 165 run win over Sri Lanka.
Scorecard - https://t.co/M9LVyCAp8y #SLvIND pic.twitter.com/QxAhFQGZke
भारताचा पहिला डाव : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना 167 धावा करुन देवदत्त पडिक्कल भारताच्या पहिल्या डावाचा स्टार ठरला. केएल राहुलनं 82 आणि ध्रुव जुरेलनं 51 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. तर श्रीलंकेकडून प्रभात जयसूर्यानं 4 बळी, खेसारा नुवान्थानं 3 बळी आणि असिथा फर्नांडोनं 2 बळी घेतले. भारतानं पहिल्या डावात सर्वबाद 462 धावा केल्या.
For his maiden Test ton that laid the foundation and an equally important knock in the second innings, @devdpd07 receives the Player of the Match award 👏👏#SLvIND #TeamIndia pic.twitter.com/EY7bbMT92f— BCCI (@BCCI) August 19, 2026
श्रीलंकेचा पहिला डाव : भारताच्या 462 धावांच्या प्रत्युत्तरात सोनल दिनुष्कानं शतक झळकावलं, तर गोलंदाजीत भारताकडून मानव सुतारनं 4 बळी घेतले. प्रत्युत्तरात, श्रीलंकेचा पहिला डाव 284 धावांवरच रोखला गेला. सोनल दिनुष्कानं 100 धावा करुन सर्वाधिक धावा केल्या, तर निरोशन डिकवेलानं 80 धावा केल्या. भारताकडून मानव सुतारनं 4, आणि रवींद्र जडेजानं 3 बळी घेत उत्कृष्ट कामगिरी केली.
भारताचा दुसरा डाव : दुसऱ्या डावात भारतासाठी ऋषभ पंतनं सर्वाधिक 66 धावा केल्या, तसंच कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद 100 वा षटकार मारण्याचा विक्रमही रचला. आसिथा फर्नांडोच्या गोलंदाजीमुळं भारताचा डाव गडगडला तरीही पहिल्या डावाच्या आधारे श्रीलंकेसमोर 372 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. प्रभात जयसूर्यानं 4, तर कुमारानं 2 बळी घेतले.
Manav Suthar's six-wicket haul helps India to a stellar win in Galle 🤩#WTC27 📝: https://t.co/liWlnTP6ej pic.twitter.com/wpoSEEJY4U— ICC (@ICC) August 19, 2026
श्रीलंकेचा दुसरा डाव : श्रीलंकेचा दुसरा डाव दयनीय स्थितीत दिसत होता. फिरकीला साथ देणाऱ्या खेळपट्टीवर भारतीय गोलंदाजांसमोर त्यांचे फलंदाज हतबल झाले होते. कर्णधार धनंजय डी सिल्वा (59) आणि सोनल दिनेश्का (84) वगळता कोणताही फलंदाज फार काही करु शकला नाही. गोलंदाजीत भारतासाठी मानव सुतारनं 6, तर प्रसिद्ध कृष्णानं 2 बळी घेतले. रवींद्र जडेजानं एक बळी घेतला. मानव सुतारच्या गोलंदाजीवर श्रीलंकेकडे कोणतंही उत्तर नव्हतं.
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