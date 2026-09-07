भारतीय फुटबॉलसाठी ऐतिहासिक दिवस! 20 वर्षांनंतर अंडर-20 आशियाई चषकासाठी संघ पात्र
भारतीय अंडर-20 फुटबॉल संघानं 'गट ब' मधील आपल्या अंतिम पात्रता सामन्यात बांगलादेशला 3-0 नं पराभूत केलं.
Published : September 7, 2026 at 12:17 PM IST
ताशकंद : भारतीय अंडर-20 फुटबॉल संघानं 'गट ब' मधील आपल्या अंतिम पात्रता सामन्यात बांगलादेशला 3-0 नं पराभूत केलं. ताशकंद येथील दोस्तलिक स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या विजयामुळं भारतीय अंडर-20 फुटबॉल संघानं 'एएफसी अंडर-20 आशियाई कप चीन 2027' मध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं. या प्रभावी विजयात डॅनी मेईतेई लैश्राम, विशाल यादव आणि मोहम्मद अरबाश यांनी भारतासाठी गोल केले. या विजयामुळं 'ब्लू कोल्ट्स' (भारतीय संघ) नं 20 वर्षांत प्रथमच 'एएफसी अंडर-20 आशियाई कप' मध्ये आपले स्थान निश्चित केलं. 'गट ब' मध्ये तीन सामन्यांनंतर भारताचे सहा गुण असून संघ दुसऱ्या स्थानावर आहे.
The #AsiaDream goes on.. 🌏💙— Indian Football (@IndianFootball) September 6, 2026
India qualify for the AFC U20 Asian Cup for the first time in 20 years. 🇮🇳#BlueColts #AFCU20 #IndianFootball pic.twitter.com/qsXtH2pfsz
डॅनीनं केला पहिला गोल : डॅनीनं 25 व्या मिनिटाला भारताचा पहिला गोल केला. त्यानंतर, खेळ सुरु झाल्यानंतर अवघ्या एका तासात विशालनं एका शानदार ॲक्रोबॅटिक शॉटद्वारे गोल करुन 'ब्लू कोल्ट्स'ला दोन गोलची आघाडी मिळवून दिली. बदली खेळाडू म्हणून मैदानात उतरलेल्या मोहम्मद अरबाशनं 79व्या मिनिटाला भारताला 3-0 अशी आघाडी मिळवून दिली आणि विजय निश्चित केला. डॅनीनं सुरुवातीला मोहम्मद अब्दुल रियाद फहीमवर दबाव आणला, ज्यामुळं बांगलादेशी बचावपटूला हातिम अलीकडे सहजपणे चेंडू पास करता आला. भारतीय स्ट्रायकरनं उत्कृष्ट प्रसंगावधान दाखवत बॉक्समध्ये मोकळ्या जागेत उभ्या असलेल्या डॅनीला एक अप्रतिम पास दिला, ज्यानं एक उत्कृष्ट गोल करुन भारताला आघाडी मिळवून दिली.
OFFICIAL: INDIA 🇮🇳 QUALIFIED FOR AFC U-20 ASIAN CUP FOR 1ST TIME SINCE 2006 (20 Years Wait)— Navin Mittal (@NavinSports) September 6, 2026
Congratulations Boys 👏🏻🥳 !!
U20 boys will be in Asia !! #IndianFootball https://t.co/I9PLWtQuVh pic.twitter.com/uE1zxJDa4C
अर्ध्या तासानंतर, डॅनीनं स्वतःच भारताला 2-0 नं पुढं नेण्याचा प्रयत्न केला, जेव्हा त्याचा फ्री-किक गोलच्या दिशेनं गेला; मात्र, गोलरक्षकानं चपळाई दाखवत तो वाचवला. दुसऱ्या हाफची सुरुवातही अशाच प्रकारे झाली आणि 'ब्लू कोल्ट्स'नं आपला आक्रमक खेळ सुरुच ठेवला. जवळपास एक तासाच्या खेळानंतर, ऋषिकांतनं एक संधी निर्माण केली, जेव्हा बॉक्समधील एक लांब थ्रो विशालच्या दिशेनं आला. विशालनं एक नेत्रदीपक कसरत दाखवत गोल केला आणि संघाची आघाडी दुप्पट केली.
बांगलादेशचे प्रयत्न व्यर्थ : बांगलादेशनं संधी शोधण्याचा प्रयत्न केला आणि शेवटच्या अर्ध्या तासात आक्रमक खेळ केला, परंतु ते भारतीय बचाव भेदण्यात अयशस्वी ठरले. भारतानं 72व्या मिनिटाला डॅनी आणि विशाल यांच्या जागी मोहम्मद अरबाश आणि प्रशांत जाजो यांना मैदानात उतरवून बदल केला. मैदानात येताच अरबाशनं जबरदस्त खेळ केला; त्यानं डाव्या पायानं एक जोरदार शॉट मारुन चेंडू थेट जाळ्याच्या वरच्या भागात धाडला आणि भारताला 3-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. त्यानंतर भारतानं बांगलादेशवर आपलं वर्चस्व कायम ठेवलं आणि एएफसी अंडर-20 आशियाई कप पात्रतेसाठी आपली दावेदारी मजबूत करण्याचं आवश्यक कार्य पूर्ण केलं.
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