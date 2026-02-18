सुपर-8 पूर्वी टीम इंडियासमोर नेदरलँड्सचा सोपा पेपर; कशी पाहायची मॅच?
टी-20 विश्वचषकातील 36 वा सामना आज भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि नेदरलँड्स राष्ट्रीय क्रिकेट संघात खेळवला जाईल.
Published : February 18, 2026 at 1:46 PM IST
अहमदाबाद IND vs NED Match : टी-20 विश्वचषकातील 36 वा सामना आज भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि नेदरलँड्स राष्ट्रीय क्रिकेट संघात खेळवला जाईल. हा सामना अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. टीम इंडियानं स्पर्धेतील त्यांच्या तिसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानचा पराभव करुन विजयाची हॅटट्रिक नोंदवली. परिणामी सुपर-8 फेरीत टीम इंडियाचं स्थान निश्चित झालं आहे. या स्पर्धेत सूर्यकुमार यादव टीम इंडियाचं नेतृत्व करत आहे, तर स्कॉट एडवर्ड्स नेदरलँड्सचं नेतृत्व करत आहे.
Gearing up for another epic day of #T20WorldCup action 💪— ICC (@ICC) February 18, 2026
Broadcast details 👉 https://t.co/NPykWM7qqY pic.twitter.com/MxyujSZjL8
टीम इंडियासाठी सोपा सामना : टीम इंडिया आज ग्रुप स्टेजमध्ये त्यांचा चौथा आणि शेवटचा सामना खेळणार आहे. सध्या, टीम इंडिया जेतेपदाचा सर्वात प्रबळ दावेदार असल्याचं दिसून येतं. आजच्या सामन्यात टीम इंडिया सलग चौथा विजय मिळवून आपली दावेदारी मजबूत करण्याचा प्रयत्न करेल. टीम इंडियानं त्यांच्या मोहिमेची सुरुवात विजयी सुरुवात केली, चालू विश्वचषकातील त्यांच्या पहिल्या सामन्यात अमेरिकेविरुद्ध 29 धावांनी विजय मिळवला. दुसरा सामना नामिबियाविरुद्ध होता, ज्यात टीम इंडियानं 210 धावांचं मोठं लक्ष्य ठेवल्यानंतर नामिबियाला 116 धावांवर गुंडाळलं आणि 93 धावांनी मोठा विजय मिळवला. त्यानंतर टीम इंडियानं ग्रुप अ च्या तिसऱ्या सामन्यात पाकिस्तानला हरवून विजयाची हॅटट्रिक नोंदवली.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : टीम इंडिया आणि नेदरलँड्समध्ये आतापर्यंत फक्त दोन टी-20 सामने खेळले गेले आहेत. या दोन्ही सामन्यांमध्ये टीम इंडियानं वरचढ कामगिरी केली आहे. टीम इंडियानं हे दोन्ही सामने जिंकले. मात्र, नेदरलँड्सना अद्याप टीम इंडियाविरुद्ध विजयाची चव चाखता आलेली नाही. टीम इंडियानं दोन्ही सामने मोठ्या फरकानं जिंकले आहेत. हे दोन्ही सामने आयसीसी टी-20 विश्वचषकात खेळले गेले होते, ज्यात भारतीय संघानं फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्ही विभागात चमकदार कामगिरी केली.
Match day in Ahmedabad! 🏟️— Star Sports (@StarSportsIndia) February 18, 2026
Unbeaten #TeamIndia will aim to carry their winning momentum into the Super 8! 💪
ICC Men’s #T20WorldCup #INDvNED | WED, FEB 18, 6:30 PM onwards pic.twitter.com/tgF6XVdZNY
अहमदाबादची खेळपट्टी कशी असेल : अहमदाबादची खेळपट्टी आतापर्यंत फलंदाजांसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरली आहे. 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात इथं खेळल्या गेलेल्या तीन सामन्यांमध्ये, प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघांनी 213, 187 आणि 175 धावा केल्या आहेत. हे स्पष्ट आहे की खेळपट्टी सपाट आहे आणि चेंडू बॅटवर चांगल्या प्रकारे येत आहे. जर भारतानं प्रथम फलंदाजी केली तर आणखी 200+ धावसंख्या शक्य आहे. याच मैदानावर या विश्वचषकातील सर्वात रोमांचक सामन्यांपैकी एक सामना झाला, जेव्हा दक्षिण आफ्रिका आणि अफगाणिस्तान यांच्यात पहिला डबल सुपर ओव्हर सामना खेळला गेला.
अहमदाबाद मैदानावर टी-20 मध्ये विक्रम :
- एकूण सामने : 14
- पहिल्या फलंदाजी करणाऱ्या संघानं जिंकलेले सामने : 9
- पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या : 172
- सर्वोच्च धावसंख्या : 234/4 (भारत विरुद्ध न्यूझीलंड)
लाइव्ह स्ट्रीमिंग कुठं पाहायचं : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्ककडे टी-20 विश्वचषकाचे प्रसारण हक्क आहेत, जिथं प्रेक्षक टीव्हीवर सर्व सामने पाहू शकतात. सामन्यांचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग JioHotstar अॅपवर उपलब्ध असेल. तसंच तुम्ही ईटीव्ही भारतवर दर मिनिटाला लाईव्ह अपडेट्स देखील फॉलो करु शकता.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : ईशान किशन (यष्टिरक्षक), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, संजू सॅमसन, मोहम्मद सिराज, वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंग.
- नेदरलँड्स : माइकल लेविट, मैक्स ओ'डॉड, बास डी लीडे, कॉलिन एकरमैन, स्कॉट एडवर्ड्स (यष्टिरक्षक/कर्णधार), जैक लायन-कैशेट, रोएलोफ वैन डेर मर्व, लोगन वैन बीक, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, फ्रेड क्लासेन, नोआ क्रोस, साकिब जुल्फिकार, पॉल वैन मीकेरेन, टिम वैन डेर गुगटेन.
