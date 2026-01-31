ETV Bharat / sports

इशान किशनच्या वादळी शतकानंतर, अर्शदीपचा 'पंजा'; टीम इंडियाकडून कीवींचा दारुण पराभव

न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील शेवटचा सामना 46 धावांनी जिंकून पाच सामन्यांची मालिका 4-1 अशी खिशात घातली आहे.

तिरुवनंतपुरम IND vs NZ 5th T20I : पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकापूर्वी न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील शेवटचा सामना 46 धावांनी जिंकून भारतीय क्रिकेट संघानं इतर संघांना आम्ही तयार असल्याचा इशारा दिला आहे. तिरुवनंतपुरम इथं खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील पाचव्या आणि शेवटच्या सामन्यात टीम इंडियानं नाणेफेक जिंकली आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि 20 षटकांत 271 धावांचा डोंगर उभारला. प्र्तयुत्तरात लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडनं आक्रमक फलंदाजी दाखवली, परंतु धावगतीचा दबाव वाढत असताना त्यांनी वेगानं विकेट्स गमावल्या. परिणामी कीवी संघ 19.4 षटकांत 225 धावांवर बाद झाला. या विजयासह टीम इंडियानं एका महत्त्वाच्या विक्रमात इंग्लंडला मागे टाकलं.

अर्शदीप सिंगची चमकदार गोलंदाजी : टीम इंडियाच्या फलंदाजीच्या कामगिरीवरुन हे स्पष्ट झाल की खेळपट्टी केवळ फलंदाजांसाठी होती. मात्र, न्यूझीलंडची सुरुवात चांगली झाली नाही, त्यांनी 17 धावांवर टिम सेफर्टच्या रुपात त्यांची पहिली विकेट गमावली. त्यानंतर फिन अॅलन आणि रचिन रवींद्र यांनी आक्रमक खेळ करत दुसऱ्या विकेटसाठी फक्त 48 चेंडूत 100 धावांची भागीदारी केली. ही धोकादायक भागीदारी अक्षर पटेलनं 9व्या षटकात मोडली आणि कीवी संघाला 117 धावांवर आणखी एक धक्का बसला, जेव्हा फिन अॅलन 38 चेंडूत 80 धावा काढून बाद झाला. यानंतर, टीम इंडियाच्या गोलंदाजांनी सामन्यावरील आपली पकड मजबूत केली. पहिल्या दोन षटकात एकूण 40 धावा देणाऱ्या अर्शदीप सिंगनं 12व्या षटकात शानदार पुनरागमन केलं आणि दोन विकेट्स घेतल्या. त्यानंतर अर्शदीप सिंगनं त्याच्या शेवटच्या षटकात आणखी एक विकेट घेतली आणि त्याच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत पहिल्यांदाच पाच विकेट्स घेण्याचा पराक्रम केला.

भारताकडून इशान किशनचं वादळी शतक : तत्पुर्वी भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं नाणेफेक जिंकून फलंदाजीचा निर्णय घेतला. संजू सॅमसन पुन्हा एकदा स्वस्तात बाद झाला आणि त्यानं फक्त 6 धावा केल्या. अभिषेक शर्मानं 16 चेंडूंच्या खेळीत 4 चौकार आणि 2 षटकारांसह 30 धावांची जलद खेळी केली. त्यानंतर इशान किशननं कर्णधार सूर्यकुमार यादवसोबत 57 चेंडूंमध्ये तिसऱ्या विकेटसाठी 137 धावांची भागीदारी केली आणि भारताला मोठी धावसंख्या गाठून दिली. इशाननं इश सोधीविरुद्ध भारतीय डावाच्या 12व्या षटकात 6 चौकार मारले. त्यानं दोन षटकार आणि चार चौकार मारले आणि एक वाइड देखील होता. इशान किशननं फक्त 42 चेंडूत त्याचं पहिलं टी-20 आंतरराष्ट्रीय शतक पूर्ण केलं. तो 103 धावांवर बाद झाला. त्याच्या 43 चेंडूंच्या खेळीत 10 षटकार आणि सहा चौकारांचा समावेश होता.

टीम इंडियानं इंग्लंडला टाकलं मागे : टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध सर्वाधिक विजय मिळवणाऱ्या संघांमध्ये भारतीय संघ आता पाकिस्ताननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. न्यूझीलंडविरुद्ध टीम इंडियाचा हा 18 वा टी-20 आंतरराष्ट्रीय विजय आहे, जो इंग्लंडला मागे टाकत आहे, ज्यांनी न्यूझीलंडविरुद्ध एकूण 17 टी-20 सामने जिंकले आहेत.

