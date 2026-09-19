आशियाई खेळांपूर्वी भारतीय संघावर जर्सीचं संकट; नेमकं प्रकरण काय?
आशियाई खेळांसाठी जपानला रवाना होण्यापूर्वी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ आपल्या जर्सीबाबत एका विचित्र परिस्थितीचा सामना करत आहे.
Published : September 19, 2026 at 3:14 PM IST
नवी दिल्ली Asian Games 2026 : आशियाई खेळांसाठी जपानला रवाना होण्यापूर्वी भारतीय पुरुष क्रिकेट संघ आपल्या जर्सीबाबत एका विचित्र परिस्थितीचा सामना करत आहे. काही खेळाडूंना अद्याप त्यांच्या किटचा योग्य आकार मिळालेला नाही. मात्र, आता बहुतेक खेळाडूंसाठी ही समस्या सोडवण्यात आली असून, उर्वरित किट्स लवकरच येण्याची अपेक्षा आहे.
श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ रविवारी पहाटे नवी दिल्लीहून जपानसाठी रवाना होईल. वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, खेळाडूंच्या जर्सीबाबत बीसीसीआय आणि भारतीय ऑलिम्पिक संघटनेचे (IOA) किट पुरवठादार यांच्यात चर्चा सुरु होती. आयओएच्या एका सूत्रानं सांगितलं की, क्रिकेटपटूंच्या किटच्या आकाराबाबत समस्या होत्या. बहुतेक समस्या सोडवण्यात आल्या आहेत, तर काही खेळाडूंच्या किट्स अद्याप प्रलंबित आहेत, ज्या लवकरच संघाला दिल्या जातील. भारतीय खेळाडू जपानमध्ये दोन वेगवेगळ्या जर्सी परिधान करतील. संघ 22 सप्टेंबर रोजी जपानविरुद्धच्या एकमेव टी-20 सामन्यासाठी आपली नियमित किट वापरेल. त्यानंतर, 28 सप्टेंबर रोजी आशियाई खेळांच्या क्रिकेट स्पर्धा सुरु झाल्यावर खेळाडू अधिकृत आशियाई खेळांच्या जर्सीमध्ये दिसतील.
STORY | India men's cricket team dealing with clothing issue ahead of departure for Asian Games— Press Trust of India (@PTI_News) September 19, 2026
Members of the Indian men's cricket team are awaiting right size kits ahead of their departure for the Asian Games in the wee hours of Sunday.
(Report By: Bharat Sharma)
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बीसीसीआयनं हॉटेलबाबतही घेतले स्वतःचे निर्णय : जर्सींव्यतिरिक्त, बीसीसीआयनं भारतीय संघाच्या निवासाचीही स्वतःहून व्यवस्था केली आहे. नागोयामध्ये इतर भारतीय खेळाडूंसाठी निवासाची सोय करण्यास विलंब झाल्यामुळं, बोर्डानं पुरुष क्रिकेट संघासाठी स्वतःच्या हॉटेलची व्यवस्था केली आहे. एका सूत्राच्या माहितीनुसार, आयोजकांनी पुरुष संघासाठी दिलेल्या खोल्यांमध्ये खेळाडूंच्या किट बॅग ठेवण्यासाठीही पुरेशी जागा नव्हती. नागोयामध्ये फार मोठी हॉटेल्स नाहीत, परंतु संघ जपानला रवाना होण्यापूर्वी बीसीसीआयनं स्वतःहून एका हॉटेलची व्यवस्था केली. दरम्यान, भारतीय महिला क्रिकेट संघाला निवासाबाबत कोणतीही अडचण आली नाही. त्या आयओएनं (IOA) दिलेल्या निवासस्थानात राहत आहेत.
क्रिकेट सुविधांबाबत प्रश्न : क्रिकेटसंदर्भात केवळ आशियाई खेळ हाच मुद्दा नाही. तिथं उपलब्ध असलेल्या क्रिकेट सुविधांबद्दल, विशेषतः मैदानांच्या स्थितीबद्दलही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. यावेळी खेळाडूंसाठी कोणतेही स्वतंत्र गेम्स व्हिलेज बांधण्यात आलेले नाही. आयोजकांनी खेळाडूंच्या निवासासाठी क्रूझ जहाजे, कंटेनर आणि हॉटेल्सचा वापर केला आहे. काही भारतीय खेळाडूंना त्यांच्या निवासस्थानी चेक-इन करण्यासाठी तासन्तास थांबावं लागलं.
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