ETV Bharat / sports

अडीच दिवसांत टीम इंडियाचे 'तारे जमीन पर'... कोलकात्यात आपल्याच जाळ्यात अडकले भारताचे धुरंदर; 15 वर्षांनी आफ्रिकेचा विजय

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. यात भारताचा पराभव झाला.

IND vs SA Test
कोलकात्यात आपल्याच जाळ्यात अडकले भारताचे धुरंदर; 15 वर्षांनी आफ्रिकेचा विजय (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 3:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोलकाता IND vs SA Test : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पहिला कसोटी सामना कोलकाता येथील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं भारताचा 30 धावांनी पराभव केला. गेल्या 15 वर्षांत पहिल्यांदाच दक्षिण आफ्रिकेनं भारतात कसोटी सामना जिंकला. दक्षिण आफ्रिकेनं भारतात शेवटचा कसोटी सामना 2010 मध्ये जिंकला होता. नागपूरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेनं तो कसोटी सामना एक डाव आणि 6 धावांनी जिंकला होता. मात्र, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेनं भारतात एकही कसोटी सामना जिंकलेला नव्हता. मात्र, यावेळी भारत दौऱ्यात जागतिक क्रिकेट परिषदेचे (WTC) विजेतेपद पटकावणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेनं ही परंपरा मोडली.

दक्षिण आफ्रिकेनं जिंकली नाणेफेक : कोलकाता इथं खेळल्या गेलेल्या पहिल्या कसोटी सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या डावात दक्षिण आफ्रिका 159 धावांवर ऑलआउट झाली. दक्षिण आफ्रिकेकडून एडेन मार्करामनं सर्वाधिक 31 धावा केल्या. भारताकडून जसप्रीत बुमराहनं सर्वाधिक पाच तर मोहम्मद सिराज आणि कुलदीप यादवनं प्रत्येकी दोन बळी घेतले आणि अक्षर पटेलनंही एक बळी घेतला.

टीम इंडिया फक्त 189 धावांवर ऑलआउट : प्रत्युत्तरात पहिल्या डावात टीम इंडिया 189 धावांवर ऑलआउट झाली. टीम इंडियानं खराब फलंदाजी केली. भारतीय संघाला किमान 300 धावा करुन काही धावांची आघाडी घेण्याची संधी होती. मात्र, यजमान संघ हे साध्य करण्यात अपयशी ठरला. भारताकडून केएल राहुलनं सर्वाधिक 39 धावा केल्या. दक्षिण आफ्रिकेकडून सायमन हार्मरनं चार बळी घेतले, तर मार्को जॅन्सननं तीन बळी घेतले. केशव महाराज आणि कॉर्बिन बॉश यांनीही प्रत्येकी एक बळी घेतला.

दक्षिण आफ्रिकेच्या दुसऱ्या डावात 153 धावा : दुसऱ्या डावात भारताला 30 धावांची आघाडी मिळाली. ती आघाडी गमावल्यानंतर दक्षिण आफ्रिका दुसऱ्या डावात 153 धावांवर ऑलआउट झाली. टेम्बा बावुमानं कर्णधाराची खेळी केली आणि संघासाठी सर्वाधिक 55 धावा केल्या. तो ड्रेसिंग रुममध्ये नाबाद परतला. त्याच्या खेळीमुळं दक्षिण आफ्रिकेला भारतासमोर 124 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात यश आलं. दुसऱ्या डावात भारताकडून रवींद्र जडेजानं चार बळी घेतले. मोहम्मद सिराज आणि कुलदीप यादव यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. तर जसप्रीत बुमराह आणि अक्षर पटेल यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

टीम इंडिया फक्त 93 धावांवर ऑलआउट : 124 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघ फक्त 93 धावांवर ऑलआउट झाला आणि 30 धावांनी सामना गमावला. कर्णधार शुभमन गिल आधीच सामन्यातून बाहेर पडला होता, त्यामुळं तो फलंदाजीसाठी उपलब्ध नव्हता. भारताचा फलंदाजी क्रम पूर्णपणे खराब झाला. वॉशिंग्टन सुंदर (31), रवींद्र जडेजा (18) आणि अक्षर पटेल (26) वगळता सर्वांनी हार मानली. दक्षिण आफ्रिकेकडून सायमन हार्मरनं पुन्हा चार बळी घेतले. केशव महाराज आणि मार्को जानसेन यांनी प्रत्येकी दोन बळी घेतले. तर एडेन मार्करामनंही एक बळी घेतला. मालिकेतील दुसरा सामना 22 नोव्हेंबरपासून गुवाहाटी इथं खेळवला जाईल.

हेही वाचा :

  1. 173 खेळाडू रिटेन तर 71 खेळाडूंवर लागणार बोली; IPL 2026 चं ऑक्शन कुठं होणार? वाचा A टू Z
  2. मैदानात पुन्हा भिडणार भारत-पाकिस्तान... हँडशेक होणार की नाही; कसा पाहायचा 'हाय-व्होल्टेज' सामना?
  3. IPL मधील सर्वात मोठा ट्रेड... धोनीच्या संघात खेळणार सॅमसन तर 17 वर्षांनी जडेजाची घरवापसी

TAGGED:

INDIA LOST TEST MATCH
IND VS SA TEST KOLKATA
INDIA LOST TEST AT KOLKATA
INDIA VS SOUTH AFRICA TEST
IND VS SA TEST

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड एक्स9 प्रो आणि फाइंड एक्स9 जागतिक बाजारात लाँच; किंमत आणि स्पेसिफिकेशन

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.