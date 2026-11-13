W,0,0,0,W,W... मॅट हेन्रीचा पहिल्याच षटकात कहर; भारतीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदा पाहावा लागला 'हा' दिवस
माउंट माउंगानुई येथील बे ओव्हल मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या वनडे सामन्यात 334 धावांचं लक्ष्य गाठताना भारताची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली.
Published : November 13, 2026 at 1:13 PM IST
माउंट माउंगानुई Three Wickets in 1st Over : माउंट माउंगानुई येथील बे ओव्हल मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्धच्या चौथ्या वनडे सामन्यात 334 धावांचं लक्ष्य गाठताना भारताची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीनं डावाच्या पहिल्याच षटकात कहर केला आणि भारताचे तीन सर्वात मोठे आधारस्तंभ, रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि कर्णधार श्रेयस अय्यर यांना एकही धाव न देता बाद केलं. धावसंख्या शून्य असताना सुरुवातीलाच तीन विकेट गमावणं हा भारतीय क्रिकेटच्या इतिहासातील एक काळा अध्याय ठरला आहे. वनडे सामन्यात भारताची पहिल्याच षटकात तीन विकेट गमावण्याची ही पहिलीच वेळ होती. तर, आकडेवारीनुसार, वनडे सामन्यात रोहित आणि कोहली एकाच वेळी शून्यावर बाद होण्याची ही केवळ दुसरीच वेळ आहे.
The greatest opening over in an ODI innings? https://t.co/JwF79U2c0b— Cricinfo (@cricinfo) November 13, 2026
प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडनं केल्या 333 धावा : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यात पाच वनडे सामन्यांची मालिका सुरु आहे. आज मालिकेतील चौथा सामना आहे. भारतीय कर्णधार श्रेयस अय्यरनं नाणेफेक जिंकून न्यूझीलंडला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. विल यंगच्या शानदार शतकाच्या जोरावर न्यूझीलंडनं निर्धारित 50 षटकांत 333 धावांची धावसंख्या उभारली. भारताला विजयासाठी 334 धावांची गरज होती. रोहित किंवा विराट कोहली शतक करतील अशी अपेक्षा होती, पण जेव्हा फलंदाजी सुरु झाली, तेव्हा एक वेगळंच चित्र समोर आलं.
मॅट हेन्रीनं पहिल्याच षटकात रोहित, कोहली आणि श्रेयसला केलं बाद : मॅट हेन्रीनं न्यूझीलंडसाठी पहिलं षटक टाकलं. पहिला चेंडू खेळण्यासाठी रोहित शर्मा फलंदाजीला आला, पण चेंडूचा अंदाज चुकल्यानं तो शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर विराट कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आला. त्यानंही फक्त चार चेंडूंचा सामना केला आणि त्याच षटकाच्या पाचव्या चेंडूवर तो बाद झाला. त्यालाही धावा करता आल्या नाहीत. त्यानंतर कर्णधार श्रेयस अय्यर षटकाच्या शेवटच्या चेंडूसाठी क्रीजवर आला. तो पहिल्याच चेंडूवर बाद झाला. अशाप्रकारे, मॅट हेन्रीनं पहिल्या षटकात एकही धाव न देता तीन बळी घेतले.
❌ Rohit Sharma ❌ Virat Kohli ❌ Shreyas Iyer Matt Henry rocks India in the opening over!— Cricinfo (@cricinfo) November 13, 2026
2010 नंतर प्रथमच रोहित आणि कोहली एकाच सामन्यात शून्यावर बाद : रोहित आणि कोहली एकाच सामन्यात शून्यावर बाद होण्याची ही केवळ दुसरी वेळ आहे. सोळा वर्षांपूर्वी, 2010 साली, भारत आणि श्रीलंका यांच्यात वनडे सामना खेळला जात होता. दुसऱ्या डावात भारत फलंदाजीसाठी आला. विराट कोहली तीन चेंडूंवर शून्यावर बाद झाला, तर रोहित शर्मा दोन चेंडूंवर शून्यावर बाद झाला. मात्र, त्यावेळी रोहितनं डावाची सुरुवात केली नव्हती. वीरेंद्र सेहवाग आणि दिनेश कार्तिक यांनी डावाची सुरुवात केली होती. कोहली तिसऱ्या क्रमांकावर, तर रोहित चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आला होता. त्या सामन्यात वीरेंद्र सेहवागनं 100 चेंडूंमध्ये नाबाद 99 धावा केल्या होत्या. भारतीय संघानं तो सामना जिंकला होता.
0 धावांत 3 गडी गमावणारे संघ :
- पाकिस्तान विरुद्ध न्यूझीलंड, एजबास्टन, विश्वचषक 1983
- पाकिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, लाहोर, 1997
- बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका, पीटरमारित्झबर्ग, विश्वचषक 2003
- ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांगलादेश, मिरपूर, 2026
- भारत विरुद्ध न्यूझीलंड, माउंट माउंगानुई, 2026*
भारतीय संघानं वनडे क्रिकेटमध्ये अशी धावसंख्या पहिल्यांदाच पाहिली : वनडे क्रिकेटच्या इतिहासात एखाद्या संघानं तीन गडी गमावण्याची ही केवळ पाचवी वेळ आहे. पहिली वेळ 1983 मध्ये होती, जेव्हा पाकिस्तान न्यूझीलंडविरुद्ध खेळत होता. दुसरी वेळ 1997 मध्ये होती, जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेनं पाकिस्तानला तीन गडी राखून सर्वबाद केलं होतं. 2003 मध्ये श्रीलंकेनं बांगलादेशविरुद्ध असंच केलं होतं. त्यानंतर, काही महिन्यांपूर्वीच, 2026 मध्ये बांगलादेशनं ऑस्ट्रेलियाला एकही धाव न देता तीन धावांत बाद केले होते. आता भारतासोबतही असंच घडलं आहे. विशेष म्हणजे, वनडे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात खातंही न उघडता भारतीय संघानं तीन गडी गमावण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
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