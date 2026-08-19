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फुटबॉल चाहत्यांसाठी खुशखबर! साडेपाच लाख लोकसंख्या असलेल्या देशाचा संघ करणार भारताचा दौरा

भारतीय फुटबॉल चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. फिफा विश्वचषकात उत्कृष्ट कामगिरी करणारा केप वर्दे संघ भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहे.

India likely to host Cape Verde
साडेपाच लाख लोकसंख्या असलेल्या देशाचा संघ करणार भारताचा दौरा (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 19, 2026 at 3:45 PM IST

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मुंबई India likely to host Cape Verde : भारतीय फुटबॉल चाहत्यांसाठी एक मोठी बातमी समोर येत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, 2026 च्या फिफा विश्वचषकात उत्कृष्ट कामगिरी करणारा सुमारे साडेपाच लाख लोकसंख्या असलेला केप वर्दे संघ भारताच्या दौऱ्यावर येणार आहे. या वृत्तानुसार, हा दौरा सप्टेंबर-ऑक्टोबरमध्ये होण्याची शक्यता आहे.

कधी होणार सामना : पीटीआय या वृत्तसंस्थेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, प्रस्तावित सामना 30 सप्टेंबर ते 6 ऑक्टोबर दरम्यान खेळला जाऊ शकतो. मात्र, तारीख आणि ठिकाणाबाबत चर्चा अद्याप सुरु आहेत. पीटीआयनं सूत्रांच्या हवाल्यानं दिलेल्या वृत्तानुसार, केप वर्देविरुद्धचा सामना 3 ऑक्टोबर रोजी कोलकाता इथं ब्राझीलविरुद्ध होणाऱ्या भारताच्या बहुप्रतिक्षित मैत्रीपूर्ण सामन्यापूर्वी किंवा नंतर खेळला जाऊ शकतो.

ठिकाण ठरलेलं नाही : सूत्रांनी सांगितलं की, चर्चा सुरु आहे, परंतु तपशील अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. भारत 30 सप्टेंबर ते 6 ऑक्टोबर दरम्यान केप वर्देचं यजमानपद भूषवण्याची दाट शक्यता आहे. सामना अधिकृतपणे निश्चित झाल्यानंतरच तारीख आणि ठिकाण ठरवलं जाईल. हे लवकरच निश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.

फिफा विश्वचषकातील केप वर्देची कामगिरी : फुटबॉल क्रमवारीत जगात 64व्या क्रमांकावर असलेल्या केप वर्दे या आफ्रिकन फुटबॉल संघानं, अमेरिका, कॅनडा आणि मेक्सिको इथं आयोजित 2026 फिफा विश्वचषकात आपल्या प्रभावी पदार्पणानं जगाचं लक्ष वेधून घेतलं. केप वर्देनं स्पर्धेच्या गट टप्प्यात एकही सामना गमावला नाही आणि 32 संघांच्या फेरीत प्रवेश केला.

फिफा विश्वचषकासाठी पात्र ठरणारा सर्वात लहान देश : गट टप्प्यात त्यांनी अंतिम विश्वविजेत्या स्पेनला बरोबरीत रोखलं. बाद फेरीमध्ये प्रवेश करण्यासाठी त्यांनी उरुग्वेसोबत 2-2 आणि सौदी अरेबियासोबत 0-0 असा रोमांचक सामनाही बरोबरीत सोडवला. त्यांच्या या प्रभावी स्पर्धेतील शेवटचा सामना अर्जेंटिनाविरुद्ध होता, जिथं त्यांनी मेस्सीच्या संघाला कडवी झुंज दिली. मात्र, 32 संघांच्या फेरीत अतिरिक्त वेळेत 2-3 नं पराभूत झाल्यामुळं ते स्पर्धेतून बाहेर पडले. केप वर्देचा हा पहिलाच विश्वचषक सहभाग होता, ज्यामुळं तो फिफा विश्वचषकासाठी पात्र ठरणारा सर्वात लहान देश आणि आइसलँडनंतर दुसरा सर्वात कमी लोकसंख्येचा देश ठरला.

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