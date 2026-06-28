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भारतीय महिला ब्रिगेड टी 20 विश्वचषकातून आऊट, ऑस्ट्रेलियानं केलं 'गेट आऊट'

ऑस्ट्रेलियाने भारताचा 6 गडी राखून पराभव केला आहे. या पराभवामुळे महिला भारतीय संघ विश्वचषकातून बाहेर पडला आहे.

india exit Women T20 World Cup 2026
भारतीय महिला ब्रिगेड टी 20 विश्वचषकातून आऊट (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 10:33 PM IST

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Updated : June 28, 2026 at 10:43 PM IST

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India knocked out of Women T20 World Cup 2026 - ऑस्ट्रेलियाने भारताचा 6 गडी राखून पराभव केला आहे. या पराभवामुळे महिला भारतीय संघ विश्वचषकातून बाहेर पडला आहे. चॅम्पियन बनण्याचे भारताचे स्वप्न पुन्हा एकदा अपूर्णच राहिले आहे.

उपांत्य फेरीत धडक मारण्यासाठी भारतासाठी हा सामना जिंकणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. 'गट अ' मधून ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरले आहेत.

आयसीसी महिला टी-20 वर्ल्डकप 2026 स्पर्धेतील 30 वा सामना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन्ही संघांमध्ये पार पडला. लॉर्ड्सच्या ऐतिहासिक मैदानावर पार पडलेला हा सामना भारतीय संघासाठी अतिशय महत्वाचा होता. भारतीय संघाला सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी हा सामना जिंकणं खूप गरजेचं होतं. पण या महत्वाच्या सामन्यात भारतीय संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला आहे.

पहिल्या डावात फलंदाजी करताना भारतीय संघाने 170 धावांचा डोंगर उभारला होता. भारतीय संघाकडून फलंदाजी करताना हरमनप्रीत कौरने दमदार अर्धशतकी खेळी केली होती. ऑस्ट्रेलियाकडून एलिस पेरी आणि अॅशले गार्डनरने अर्शशतकी खेळी करुन ऑस्ट्रेलियाला शेवटच्या षटकात विजय मिळवून दिला. 5 सामने जिंकून ऑस्ट्रेलियाचा संघ सेमीफायनलसाठी पात्र ठरला आहे. तर दुसरीकडे भारतीय संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आतापर्यंत महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 38 सामने खेळले गेले. यापैकी ऑस्ट्रेलिया महिला संघानं 27 सामने जिंकले आहेत, तर भारतीय महिला संघानं 9 सामने जिंकले आहेत. दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. दरम्यान, महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत दोन्ही संघांमध्ये ऑस्ट्रेलिया 5-1 नं आघाडीवर आहे.

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Last Updated : June 28, 2026 at 10:43 PM IST

TAGGED:

INDIA KNOCKED OUT
INDIA VS AUSTRALIA T20 WORLD CUP
INDIA EXIT WOMEN T20 WORLD CUP
भारतीय महिला संघ
WOMEN T20 WORLD CUP 2026

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