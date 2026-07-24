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CWG 2026 : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात भारतानं जिंकली एकूण 564 पदकं; कोणत्या वर्षांत झाली सर्वोत्तम कामगिरी?

स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं होणाऱ्या 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सर्व चाहते भारतीय संघाच्या कामगिरीकडे लक्ष ठेवून असतील.

CWG 2026
राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात भारतानं जिंकली एकूण 564 पदकं (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 24, 2026 at 3:03 PM IST

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CWG 2026 : स्कॉटलंडमधील ग्लासगो इथं होणाऱ्या 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत सर्व चाहते भारतीय संघाच्या कामगिरीकडे लक्ष ठेवून असतील. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत 74 देशांतील 3000 हून अधिक खेळाडू 10 खेळांमधील विविध स्पर्धांमध्ये भाग घेत आहेत. एकूण 215 पदकांच्या स्पर्धा होणार असून, सर्वांचं लक्ष भारतीय संघावर असेल, ज्यापैकी सुमारे 125 खेळाडू सहभागी होण्यासाठी आधीच ग्लासगोमध्ये दाखल झाले आहेत.

भारतानं आतापर्यंत राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत जिंकली 564 पदकं : 23 जुलैपासून सुरु होणाऱ्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतीय संघ शक्य तितकी जास्त पदकं जिंकण्याचा प्रयत्न करेल. हा भारताचा 19वा राष्ट्रकुल क्रीडा सहभाग आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या, भारताची सर्वोत्तम कामगिरी 2010 मध्ये झाली होती, जेव्हा भारतानं एकूण 101 पदकं जिंकली होती. राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेच्या इतिहासात भारतानं एकूण 564 पदकं जिंकली आहेत, ज्यात 203 सुवर्ण, 190 रौप्य आणि 171 कांस्य पदकांचा समावेश आहे.

राष्ट्रकुल स्पर्धेत भारतानं कधी आणि किती पदकं जिंकली? :

वर्ष यजमान शहर सुवर्ण पदक रौप्य पदक कांस्य पदक एकूण पदकं
1934लंडन0011
1938सिडनी0000
1954व्हॅनकुवर0000
1958कार्डिफ2103
1966किंग्सटन34310
1970एडिनबर्ग53412
1974क्राइस्टचर्च48315
1978एडमोंटन55515
1982ब्रिस्बेन58316
1990ऑकलँड1381132
1994विक्टोरिया611724
1998क्वालालंपुर710825
2002मॅनचेस्टर30221769
2006मेलबर्न22171150
2010नवी दिल्ली382736101
2014ग्लासगो15301964
2018गोल्ड कॉस्ट26202066
2022बर्मिंघम22162361

यंदा पदकं घटण्याची शक्यता : राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये भारतानं सातत्यानं वर्चस्व गाजवलेल्या अनेक स्पर्धांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. परिणामी, मागील स्पर्धांच्या तुलनेत भारताच्या पदकतालिकेत किंचित घट होऊ शकते. लव्हलिना बोरगोहेन, मीराबाई चानू, मुरली श्रीशंकर आणि नीरज चोप्रा यांसारख्या भारताच्या काही खेळाडूंकडून पदकं जिंकण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यांची या खेळांमधील कामगिरी प्रभावी ठरली आहे.

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