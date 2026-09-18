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अभिषेकच्या वादळानंतर गोलंदाजांचा कहर! टीम इंडियाकडून प्रतिस्पर्ध्यांचा सुपडासाफ

भारतीय क्रिकेट संघानं तिसऱ्या आणि अंतिम टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अफगाणिस्तानला 127 धावांनी पराभूत करुन मालिका 3-0 नं जिंकली.

IND vs AFG 3rd T20I
भारतीय क्रिकेट संघ (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2026 at 9:22 AM IST

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नवी दिल्ली IND vs AFG 3rd T20I : दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर अभिषेक शर्माच्या स्फोटक फलंदाजीनं अफगाण गोलंदाजीची अक्षरशः धुलाई केली. त्यानंतर भारतीय गोलंदाजांनी अफगाण फलंदाजांना निष्प्रभ करत भारतीय संघाला तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत 3-0 असा विजय मिळवून दिला. मालिका आधीच जिंकलेल्या भारतानं तिसऱ्या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना 221/7 अशी मोठी धावसंख्या उभारली आणि त्यानंतर अफगाणिस्तानला 94 धावांवर सर्वबाद करुन सामना जिंकला. टी-20 क्रिकेटमध्ये भारताविरुद्ध अफगाण संघाची ही सर्वात कमी धावसंख्या आहे.

अफगाणिस्तानचा मानहानीकारक पराभव : अफगाणिस्तानला 127 धावांनी पराभव पत्करावा लागला, जो टी-20 क्रिकेटमधील त्यांचा सर्वात मोठा पराभव आहे. यापूर्वीचा त्यांचा सर्वात मोठा पराभव 2012 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध झाला होता, ज्यात ते 116 धावांनी पराभूत झाले होते. दुसरीकडे, भारतानं या प्रभावी विजयासह कॅनडाच्या विक्रमाची बरोबरी केली. खरं तर, भारतीय संघानं टी-20 क्रिकेटमध्ये 10व्यांदा 100 पेक्षा जास्त धावांनी विजय मिळवला आहे. यामुळं टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये 100 किंवा त्याहून अधिक धावांनी सर्वाधिक विजय मिळवण्याच्या बाबतीत भारतानं कॅनडाची बरोबरी केली आहे. आता दोन्ही संघांनी प्रत्येकी 10 विजय मिळवले आहेत. भारताच्या विजयाचा नायक अभिषेक शर्मा होता, ज्यानं अवघ्या 30 चेंडूंमध्ये शतक झळकावून टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद शतक करणारा भारतीय खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला. त्यानं 34 चेंडूंमध्ये 9 चौकार आणि 11 षटकारांसह 108 धावांची वादळी खेळी केली. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमधील हे त्याचं तिसरं शतक होतं.

पॉवरप्लेमधील भारताची विक्रमी धावसंख्या : अभिषेकच्या स्फोटक फलंदाजीचा अंदाज यावरुन येतो की, भारतानं पॉवरप्लेच्या सहा षटकांत एकही गडी न गमावता 100 धावा केल्या. टी-20 क्रिकेटच्या पहिल्या सहा षटकांमधील ही भारताची सर्वोच्च धावसंख्या होती. अफगाणिस्तानचा कर्णधार इब्राहिम झद्राननं पॉवरप्लेमध्येच फिरकी गोलंदाजीचा वापर करुन अभिषेकचा वेग रोखण्याचा प्रयत्न केला, पण ही रणनीती अयशस्वी ठरली. संजू सॅमसननं मोहम्मद नबीच्या षटकात सलग दोन षटकार मारले आणि अभिषेकनंही त्याच षटकात दोनदा चेंडू सीमारेषेबाहेर पाठवला. त्या षटकात एकूण 29 धावा झाल्या.

अफगाण गोलंदाज निष्प्रभ : अभिषेकच्या फलंदाजीच्या वेगामुळं अफगाणिस्तानचे गोलंदाज अगदी पहिल्या षटकांपासूनच दबावाखाली दिसत होते. भारतानं प्रथम फलंदाजी केल्याचा अभिषेकनं पुरेपूर फायदा उचलला आणि मालिकेतील या औपचारिक सामन्यात उत्कंठा वाढवली. मात्र, अफगाणिस्तानने शेवटच्या पाच षटकांमध्ये पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. या काळात भारतानं चार गडी गमावले आणि केवळ 37 धावा जोडल्या. असं असूनही, भारतानं 221/7 अशी मजबूत धावसंख्या गाठली. 222 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अफगाणिस्तानची सुरुवात चांगली झाली नाही. भारतीय गोलंदाजांनी नियमित अंतरानं बळी घेत पाठलाग करणं कठीण केलं. अखेरीस, भारतानं अफगाणिस्तानला 14.1 षटकांत 94 धावांवर बाद करुन सामना जिंकला आणि मालिकेत 3-0 असा दणदणीत विजय नोंदवला.

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TAGGED:

AFGHANISTAN BIGGEST DEFEAT
भारतीय संघाचा विक्रमी विजय
अफगाणिस्तानचा सर्वात मोठा पराभव
भारताची विक्रमी धावसंख्या
IND VS AFG 3RD T20I

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