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शेजाऱ्यांचा कसोटीत दारुण पराभव; भारताला मोठा फायदा

सध्या सुरु असलेल्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 चक्राचा भाग म्हणून बांगलादेश मायदेशात वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळत आहे.

Updated WTC 2025 27 Point Table
शेजाऱ्यांचा कसोटीत दारुण पराभव (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2026 at 5:11 PM IST

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ढाका Updated WTC 2025 27 Point Table : सध्या सुरु असलेल्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप 2025-27 चक्राचा भाग म्हणून बांगलादेश मायदेशात वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघाविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळत आहे. दोन्ही संघांमधील पहिला कसोटी सामना ढाका येथील शेर-ए-बांगला राष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला गेला आणि यजमान बांगलादेशला त्यात 8 गडी राखून एकतर्फा पराभव पत्करावा लागला. वेस्ट इंडिजच्या या विजयाचा थेट फायदा भारतीय क्रिकेट संघाला WTC 2025-27 गुणतालिकेत झाला, ज्यामुळं ते पाचव्या स्थानावरुन एका स्थानानं वर चढून चौथ्या स्थानावर पोहोचले आणि अंतिम फेरीपर्यंतचा त्यांचा मार्ग थोडा सोपा झाला.

बांगलादेशच्या पराभवाचा भारतीय संघाला फायदा : ढाका मैदानावर झालेल्या पहिल्या कसोटीच्या चौथ्या डावात वेस्ट इंडिजसमोर 170 धावांचं लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं. त्यांनी केवळ दोन गडी गमावून हे लक्ष्य सहज गाठलं, ज्यात ब्रँडन किंगनं 81 आणि जॉन कॅम्पबेलनं महत्त्वपूर्ण 49 धावा केल्या. बांगलादेशच्या पराभवामुळं ते डब्ल्यूटीसी 2025-27 गुणतालिकेत पाचव्या स्थानावर घसरले असून, त्यांची एकूण गुणांची टक्केवारी 55.56 वरुन 47.62 पर्यंत कमी झाली आहे.

दुसरीकडे, भारतीय संघाला याचा थेट फायदा झाला आहे, जे पूर्वी पाचव्या स्थानावर होते, पण आता चौथ्या स्थानावर पोहोचले आहेत. सध्याच्या जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप चक्रात भारतीय संघाची एकूण गुणांची टक्केवारी 51.52 आहे. पूर्वी आठव्या स्थानावर असलेला वेस्ट इंडिज संघ त्याच स्थानावर कायम आहे, परंतु त्यांची गुणांची टक्केवारी वाढून 26.92 झाली आहे.

भारतीय संघासाठी न्यूझीलंड कसोटी मालिका महत्त्वपूर्ण : भारतीय संघ सध्या न्यूझीलंडच्या दौऱ्यावर असून, 19 नोव्हेंबरपासून यजमानांविरुद्ध दोन सामन्यांची कसोटी मालिका खेळणार आहे. जर टीम इंडियाला सध्याच्या वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप सायकलमध्ये अंतिम फेरीत पोहोचण्याच्या शर्यतीत टिकून राहायचं असेल, तर त्यांना या कसोटी मालिकेत उत्कृष्ट कामगिरी करावी लागेल, ज्याच्या आधारावर ते WTC 2025-27 च्या गुणतालिकेत आपलं स्थान आणखी मजबूत करु शकतील.

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TAGGED:

INDIA GET STRAIGHT BENIFIT
BAN LOST 1ST TEST AGANIST WI
भारताला मोठा फायदा
जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिप
भारतीय क्रिकेट संघाला फायदा

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