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टीम इंडिया 24 तासांत दुसऱ्यांदा उतरणार मैदानात; यजमानांना क्लीन स्वीप करणार?

भारत आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे. या मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना आज 26 जुलै रोजी खेळला जाईल.

IND vs ZIM 3rd T20I
टीम इंडिया 24 तासांत दुसऱ्यांदा उतरणार मैदानात (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 12:54 PM IST

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हरारे IND vs ZIM 3rd T20I : भारत आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका सुरु आहे. या मालिकेतील तिसरा आणि अंतिम सामना आज 26 जुलै रोजी खेळला जाईल. हा सामना हरारे येथील हरारे स्पोर्ट्स क्लबमध्ये भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 4:30 वाजता सुरु होईल.

टीम इंडियाचा क्लीन स्वीप करण्यावर भर : श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघानं दुसरा टी-20 सामना जिंकून मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे आणि आता ते क्लीन स्वीप करण्याच्या प्रयत्नात असतील. दरम्यान, सिकंदर रझाच्या नेतृत्वाखालील झिम्बाब्वे संघ अंतिम सामना जिंकून आपला सन्मान वाचवण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळं दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना पाहायला मिळू शकतो.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यात आतापर्यंत एकूण 16 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी भारतीय संघानं 13 सामने जिंकले आहेत, तर झिम्बाब्वेनं तीन सामने जिंकले आहेत. झिम्बाब्वेच्या भूमीवर दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत 14 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले असून, त्यापैकी भारतानं 11 तर झिम्बाब्वेनं 3 सामने जिंकले आहेत.

दोन्ही संघात दमदार खेळाडू : भारतीय संघाला वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, इशान किशन, श्रेयस अय्यर आणि तिलक वर्मा यांच्याकडून पु्न्हा मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. गोलंदाजी विभागात रवी बिश्नोई, मयंक यादव आणि अशोक शर्मा महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. दुसरीकडे, झिम्बाब्वेचा संघ सिकंदर रझा, ब्रायन बेनेट, ब्लेसिंग मुझारबानी आणि रिचर्ड नगारवा यांच्यावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असेल.

हरारेची खेळपट्टी कशी : हरारे स्पोर्ट्स क्लबची खेळपट्टी टी-20 क्रिकेटमध्ये संतुलित मानली जाते. सामन्याच्या सुरुवातीला वेगवान गोलंदाजांना नवीन चेंडूवर स्विंग आणि अतिरिक्त उसळी मिळू शकते. फलंदाजांना सुरुवातीला सावधपणे खेळावं लागेल, पण एकदा क्रीजवर स्थिरावल्यावर धावा करणं सोपं होतं. सामना जसजसा पुढं जाईल, तसतशी खेळपट्टी संथ होऊ शकते आणि फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळण्याची शक्यता आहे. या मैदानावर पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या सुमारे 155 धावा आहे. नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : भारत आणि झिम्बाब्वे यांच्यातील तिसरा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना आज, 26 जुलै रोजी हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं खेळला जाईल. हा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 4:30 वाजता सुरु होईल, तर नाणेफेक अर्धातास आधी म्हणजेच 4 वाजता होईल. या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण आणि थेट स्ट्रीमिंग भारतात केवळ फॅनकोड ॲपवर उपलब्ध असेल. तसंच डीडी फ्री डिशवर सामना लाईव्ह पाहता येणार आहे.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकर्णधार), ईशान किशन (विकेटकीपर), प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, रवि बिश्नोई.
  • झिम्बाब्वे : सिकंदर रजा (कर्णधार), ब्रायन बेनेट, रयान बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन करन, ब्रॅड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तडिवनाशे मरुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगारवा, न्यूमैन न्यामहूरी, मिल्टन शुम्बा, तफाद्जवा त्सिगा.

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