T-20 World Cup: टीम इंडियासमोर 'मुंबईकर' खेळाडू USA कडून उतरणार मैदानात; सूर्या विजयी परंपरा कायम ठेवणार?
भारत आणि अमेरिका क्रिकेट संघात टी-20 विश्वचषक 2026 च्या गट अ चा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.
Published : February 7, 2026 at 1:30 PM IST
मुंबई IND vs USA Match : आज (7 फेब्रुवारी 2026) भारत आणि अमेरिका क्रिकेट संघात टी-20 विश्वचषक 2026 च्या गट अ चा सामना मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. आजच्या दिवसातील हा तिसरा सामना असणार आहे. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे आणि घरच्या टी-20 मालिकेत न्यूझीलंडला 4-1 नं हरवून या स्पर्धेत प्रवेश केला आहे. भारतीय संघानं डीवाय पाटील स्टेडियमवर दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सराव सामन्यात प्रभावी कामगिरी दाखवून दिली. या स्पर्धेत टीम इंडियाचं नेतृत्व सूर्यकुमार यादव करत आहे, तर अमेरिकेची कमान मोनंक पटेलच्या खाद्यावर असणार आहे.
भारतीय संघाचा अ गटात समावेश : आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2026 यावेळी भारत आणि श्रीलंका यांच्यात खेळला जात आहे. उपांत्य फेरीसह एकूण आठ सामने मुंबईतील वानखेडे स्टेडियमवर खेळले जातील. टीम इंडियाचा पहिला सामना या मैदानावर अमेरिकेविरुद्ध खेळणार आहे. हे स्टेडियम स्पर्धेसाठी खूप खास असेल. टीम इंडियाला स्पर्धेच्या गट अ मध्ये स्थान देण्यात आलं आहे. या गटात भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, नामिबिया आणि नेदरलँड्स यांचा समावेश आहे.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ कसे? : भारताचा सलामीवीर अभिषेक शर्मा पुन्हा एकदा भारताला धमाकेदार सुरुवात देण्याचा प्रयत्न करेल. संजू सॅमसनच्या खराब फॉर्ममुळं, त्याच्या जागी इशान किशनला सलामीवीर म्हणून स्थान मिळू शकतं. तिलक वर्मा आणि कर्णधार सूर्यकुमार यादव मधल्या फळीत मोठ्या धावा करण्याचा प्रयत्न करतील. अर्शदीप सिंग गोलंदाजी आक्रमणाचं नेतृत्व करु शकतो. दुसरीकडे अमेरिकन संघात, कर्णधार मोनंक आणि अँड्रीस गौस सलामीवीर म्हणून मजबूत सुरुवात देण्याचा प्रयत्न करतील. त्याचप्रमाणे, सैतीजा मुक्कामल्ला आणि शायन जहांगीर मधल्या फळीला बळकटी देण्याची जबाबदारी घेतील. संघाची गोलंदाजी सौरभ नेत्रावलकर, हरमीत सिंग आणि शुभम रंजने यांच्या अनुभवावर अवलंबून असेल.
अमेरिकन संघात तीन माजी मुंबईकर : सूर्यकुमारला अमेरिकन संघात अनेक परिचित चेहरे सापडतील. तो एकेकाळी शुभम रांजणे, हरमीत सिंग आणि सौरभ नेत्रावलकर यांच्यासोबत ड्रेसिंग रुम शेअर करत होता. या मैदानावर तीन 'मुंबईकर' अमेरिकन खेळाडूंसाठी खेळपट्टी आणि परिस्थितीचं ज्ञान असलेले एक अतिरिक्त फायदे असतील. अमेरिकेनं शेवटच्या वेळी टी-20 विश्वचषक सह-यजमानपद भूषवलं होतं, त्या स्पर्धेत त्यांनी माजी विजेत्या पाकिस्तानला पराभूत करुन सुपर एटमध्ये पोहोचले होते आणि भारतासमोर एक मोठं आव्हान उभं केलं होतं.
दोन्ही संघाचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : टीम इंडिया आणि युनायटेड स्टेट्समध्ये आतापर्यंत फक्त एकच टी-20 सामना खेळला गेला आहे. या सामन्यात टीम इंडियानं वरचढ कामगिरी केली आहे. टीम इंडियानं हा सामना सात विकेट्सनं जिंकला. युनायटेड स्टेट्सला अद्याप टीम इंडियाविरुद्ध विजयाची चव चाखता आलेली नाही. दोन्ही संघांमध्ये झालेला एकमेव सामना 12 जून 2024 रोजी न्यू यॉर्कमधील नासाऊ काउंटी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला होता. आयसीसी टी-20 विश्वचषक 2024 च्या या गट टप्प्यातील सामन्यात भारतानं अमेरिकेचा 7 विकेट्सनं पराभव केला. भारतीय संघ आपला विजयी सिलसिला सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. त्याचप्रमाणे, अमेरिका देखील भारतीय संघाला आश्चर्यचकित करण्याचा प्रयत्न करेल.
वानखेडेची खेळपट्टी कशी असेल : मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवरील खेळपट्टी लाल मातीची बनलेली आहे, ज्यामुळं गोलंदाजांना उसळी मिळते. यामुळं फलंदाजीला अनुकूलता मिळते. वानखेडे स्टेडियमवर नेहमीच मोठ्या प्रमाणात धावा काढल्या जातात. दव हा इथं एक प्रमुख मुद्दा आहे. संध्याकाळी टी-20 सामन्यांमध्ये, वेळ पुढं सरकत असताना खेळपट्टी फलंदाजीसाठी सोपी होते. त्यामुळं कर्णधार नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम गोलंदाजी करण्यास प्राधान्य देतात. मात्र, या मैदानावर खेळल्या गेलेल्या शेवटच्या सामन्यात, भारतीय संघानं इंग्लंडविरुद्ध प्रचंड धावसंख्या उभारली, त्यांना 97 धावांवर बाद केलं आणि 150 धावांच्या फरकानं विजय मिळवला होता. त्यामुळं, भारत आणि अमेरिकेतील सामन्यादरम्यान वानखेडे स्टेडियमवर चौकार आणि षटकारांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
सामना कधी आणि कुठं थेट पाहायचा? : टी-20 विश्वचषकातील भारत विरुद्ध अमेरिका सामना भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 7 वाजता सुरु होईल. ज्याची नाणेफेक 06:30 वाजता होईल. हा सामना स्टार स्पोर्ट्सवर प्रसारित केला जाईल. तर जिओहॉटस्टारवर सामन्याचं थेट प्रक्षेपण उपलब्ध असेल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), इशान किशन, संजू सॅमसन, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती.
- अमेरिका : मोनंक पटेल (कर्णधार), आंद्रिस गौस, साइतेजा एम, शायन जहांगीर, हरमीत सिंग, शेहान जयसूर्या, संजय कृष्णमूर्ति, मिलिंद कुमार, मोहम्मद मोहसिन, शुभम रंजने, शाडले वान शाकविक, अली खान, जसदीप सिंग, नोस्तुश केनिजे, सौरभ नेत्रवलकर.
