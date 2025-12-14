ETV Bharat / sports

मालिकेत आघाडी घेण्यासाठी भारत-दक्षिण आफ्रिका मैदानात; निर्णायक सामन्यात कोण मारणार बाजी?

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघामधील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना आज धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाईल.

IND vs SA 3rd T20I
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघ (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : December 14, 2025 at 9:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

धर्मशाळा IND vs SA 3rd T20I : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघामधील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना आज रविवार, 14 डिसेंबर रोजी धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर खेळला जाईल. मालिका सध्या 1-1 अशी बरोबरीत असल्यानं दोन्ही संघांसाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे. दुसऱ्या टी-20 सामन्यातील भारताच्या पराभवामुळं मालिका एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आली आहे आणि तिसऱ्या सामन्यातील विजय दोन्ही संघांना निर्णायक आघाडी मिळवून देऊ शकतो. त्यामुळं दोन्ही संघ हा सामना जिंकण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरतील.

दुसऱ्या सामन्यात भारताचा पराभव : दुसऱ्या टी-20 सामन्यात भारतानं फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये निराशा केली. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या दक्षिण आफ्रिकेनं 4/213 धावांचा मोठा आकडा गाठला, ज्यामध्ये क्विंटन डी कॉकनं 90 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारत 162 धावांवर गारद झाला. तिलक वर्मा, जितेश शर्मा आणि अक्षर पटेल वगळता कोणताही फलंदाज कामगिरी करू शकला नाही. शुभमन गिल आणि सूर्यकुमार यादव यांचं सततचं अपयश संघासाठी कमकुवत ठरत आहे. तसंच टीम इंडियाची गोलंदाजी तितकी प्रभावी नव्हती आणि चुकीच्या लाईन आणि लेंथमुळं गौतम गंभीर डगआउटमध्ये नाराज दिसत होता. दक्षिण आफ्रिकेनं सर्व विभागांमध्ये चांगली कामगिरी केली. डी कॉक व्यतिरिक्त, ओटनील बार्टमननं उत्कृष्ट गोलंदाजी केली आणि चार विकेट्स घेतल्या. मार्को जॉन्सन आणि लुंगी एनगिडी यांनीही भारतीय फलंदाजांवर दबाव कायम ठेवला. भारताच्या अपयशामुळं आणि दक्षिण आफ्रिकेच्या सुनियोजित क्रिकेटमुळं सामना दक्षिण आफ्रिकेच्या बाजूनं वळला.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड काय : भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेनं आतापर्यंत 33 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले आहेत. भारतानं यापैकी 19 सामने जिंकले आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेनं 13 वेळा विजय मिळवला आहे. एक सामना बरोबरीत सुटला. या विक्रमावरुन असं दिसून येतं की दोन्ही संघ अत्यंत स्पर्धात्मक आहेत आणि प्रत्येक सामना चुरशीचा आहे.

धर्मशाळाची खेळपट्टी कशी असेल : टीम इंडियानं आतापर्यंत धर्मशाळा येथील हिमाचल प्रदेश क्रिकेट असोसिएशन स्टेडियमवर तीन सामने खेळले आहेत. यापैकी दोन सामने भारतानं जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे. टीम इंडियाचा पराभव 2 ऑक्टोबर 2015 रोजी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध झाला होता, तेव्हा दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं हा सामना सात विकेट्सनं जिंकला होता. त्यामुळं, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ या मैदानावर अधिक आत्मविश्वासानं मैदानात उतरेल. ही खेळपट्टी चांगली उसळी देते, ज्यामुळं फलंदाजांना मुक्तपणे खेळणं सोपं होतं. आयपीएल दरम्यान या मैदानानं उच्च धावसंख्या देखील निर्माण केल्या आहेत. मात्र वेगवान गोलंदाजांना काही स्विंग मिळेल. जर त्यांनी याचा फायदा घेतला तर ते नवीन चेंडूनं फलंदाजांना त्रास देऊ शकतात. दुसऱ्या डावात थोडं वळण घेण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

तिसरा टी-20 सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : टी-20 मालिकेचा तिसरा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 7 वाजता सुरु होईल, याचा टॉस संध्याकाळी 6:30 वाजता होईल. सामना रात्री 11 वाजेच्या सुमारास संपेल. या परिस्थितीत, सामन्याच्या वेळेत कोणताही बदल केलेला नाही हे निश्चित आहे. चाहते स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर टीव्हीवर थेट सामना पाहू शकतात, तर जिओस्टार अॅपवर लाईव्ह स्ट्रीमिंग उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

टीम इंडिया : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वाशिंगटन सुंदर.

दक्षिण आफ्रिका : एडन मार्क्रम (कर्णधार), डेवाल्ड ब्रेविस, टोनी डी जिओर्गी, रीझा हेंड्रिक्स, डेव्हिड मिलर, जॉर्ज लिंडे, कॉर्बिन बॉश, मार्को जॅन्सेन, क्विंटन डी कॉक (यष्टीरक्षक), डोनोव्हन फरेरा (यष्टीरक्षक), ट्रिस्टन स्टब्स, ओटनील बार्टमैन, केशव महाराज, क्वेना मफाका, लुंगी एनगिडी, एनरिक नोर्त्जे.

हेही वाचा :

  1. लिओनेल मेस्सी GOAT टूरच्या आयोजकांना कोलकाता पोलिसांकडून अटक ; सॉल्ट लेक स्टेडियममध्ये गोंधळ
  2. ब्लॉकबस्टर संडे...! क्रिकेटच्या मैदानात पुन्हा भिडणार भारत-पाकिस्तान; कशी पाहायची मॅच?
  3. हजारो रुपये देऊनही मेस्सीला पाहता आलं नाही; कोलकातामध्ये संतापलेल्या चाहत्यांनी मैदानावर फेकल्या पाण्याच्या बाटल्या आणि खुर्च्या

TAGGED:

IND VS SA 3RD T20I
INDIA FACE SOUTH AFRICA TODAY
IND VS SA LIVE STREAMING
IND VS SA PLAYING 11
IND VS SA 3RD T20I

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.