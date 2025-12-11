नव्या मैदानावर टीम इंडिया खेळणार पहिलाच सामना; कोण मारणार बाजी?
भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज, 11 डिसेंबर रोजी खेळला जाणार आहे.
मुल्लानपूर IND vs SA 2nd T20I : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना आज, 11 डिसेंबर रोजी खेळला जाणार आहे. हा सामना महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपूर, चंदीगड इथं सायंकाळी 7:00 वाजता खेळला जाईल. पहिल्या टी-20 सामन्यात टीम इंडियानं दक्षिण आफ्रिकेचा 101 धावांनी पराभव केला आणि मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली. दुसऱ्या टी-20 सामन्यात टीम इंडिया 2-0 अशी आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करेल. दक्षिण आफ्रिका मालिकेत पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळं दोन्ही संघांमध्ये रोमांचक लढत होऊ शकते.
पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचा 101 धावांनी विजय : कटकमध्ये झालेला पहिला टी-20 भारतानं सामना 101 धावांच्या मोठ्या फरकानं जिंकला. नाणेफेक गमावल्यानंतर आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर टीम इंडियानं 175 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ फक्त 74 धावांवर ऑलआउट झाला. हार्दिक पांड्याला 58 धावा आणि एक विकेट घेतल्याबद्दल सामनावीर म्हणून घोषित करण्यात आलं. आता सर्वांचं लक्ष दुसऱ्या टी-20 सामन्यावर असेल. या मालिकेत सूर्यकुमार यादव टीम इंडियाचं नेतृत्व करेल, तर एडेन मार्कराम दक्षिण आफ्रिकेचं नेतृत्व करेल.
हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला टी-20 सामना 2006 मध्ये खेळला गेला होता. दोन्ही संघ आतापर्यंत 32 सामन्यांमध्ये एकमेकांसमोर आले आहेत. यापैकी 19 सामन्यांमध्ये टीम इंडियानं विजय मिळवला आहे, तर दक्षिण आफ्रिकेनं फक्त 12 सामन्यात विजय मिळवला आहे. एक सामना अनिर्णित राहिला. भारतीय भूमीवर दोन्ही संघांमध्ये 13 सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतानं सहा जिंकले आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेनंही सहा सामने जिंकले आहेत.
खेळपट्टी कशी असेल : पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील दुसरा सामना न्यू चंदीगडमधील मुल्लानपूर येथील महाराजा यादवींद्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. खेळपट्टीबद्दल बोलायचं झालं तर टीम इंडियानं अद्याप इथं कोणताही आंतरराष्ट्रीय सामना खेळलेला नाही, परंतु आयपीएलचे सामने इथं खेळले गेले आहेत. फलंदाजांनी या स्टेडियमवर स्पष्टपणे वर्चस्व गाजवलं आहे, दव पडत असल्यानं दुसऱ्या डावात धावा करणं सोपं होतं. इथं आतापर्यंत 11 आयपीएल सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करणारा संघ सहा वेळा जिंकला आहे, तर लक्ष्याचा पाठलाग करणारा संघ पाच वेळा यशस्वी झाला आहे. पहिल्या डावातील सरासरी धावसंख्या सुमारे 170 धावा आहे, त्यामुळं प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघाला किमान 200 धावा करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.
गिलच्या कामगिरीकडे लक्ष : स्टार अष्टपैलू हार्दिक पांड्यानं पहिल्या टी-20 सामन्यात टीम इंडियाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यानं फलंदाजी आणि गोलंदाजी दोन्हीमध्ये चमकदार कामगिरी केली. या सामन्यात, भारतीय संघाचा टॉप ऑर्डर खराबपणे अपयशी ठरला, ज्यामध्ये शुभमन गिलचाही समावेश आहे. त्यामुळं, मुल्लानपूरमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या मालिकेतील दुसऱ्या टी-20 सामन्यात गिलच्या कामगिरीवर सर्वांचं लक्ष असेल. शिवाय, पहिल्या सामन्यात फलंदाजीत महत्त्वपूर्ण प्रभाव पाडण्यात अपयशी ठरलेला कर्णधार सूर्यकुमार यादवची कामगिरी देखील महत्त्वाची असेल.
दुसरा टी-20 सामना कधी आणि कुठं पाहायचा? : महाराजा यादविंद्र सिंग आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपूर, चंदीगड इथं खेळला जाणारा भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. चाहते स्टार स्पोर्ट्सवर टीव्हीवर सामना पाहू शकतात. हा सामना डिजिटल प्लॅटफॉर्म जिओहॉटस्टारवर देखील थेट प्रक्षेपित केला जाईल. चाहते त्यांच्या वेबसाइटवर देखील सामना पाहू शकतात. हा सामना मोफत पाहू इच्छिणाऱ्या चाहत्यांना डीडी स्पोर्ट्सवर टीव्हीवर सामना पहावा लागेल. सामना दुपारी सुरु होईल, त्यामुळं चाहत्यांना या रविवारी पूर्ण आरामात आनंद घेता येईल.
