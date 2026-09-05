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आज होणार भारत-पाकिस्तान 'महायुद्ध', हँडशेक होणार का? हाय-व्होल्टेज सामना विनामूल्य 'इथं' पाहा लाईव्ह

महिला आशिया कप 2026 च्या नवव्या सामन्यात भारताचा सामना पाकिस्तानशी होणार आहे. हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल.

INDW vs PAKW Match
आज होणार भारत-पाकिस्तान 'महायुद्ध' (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 5, 2026 at 12:16 PM IST

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दुबई INDW vs PAKW Match : महिला आशिया कप 2026 च्या नवव्या सामन्यात भारताचा सामना पाकिस्तानशी होणार आहे. हा सामना दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ या सामन्यात पाकिस्तानविरुद्ध आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल. या स्पर्धेत आतापर्यंत भारतीय संघासाठी सर्व काही चांगलं घडलं आहे. पहिल्या सामन्यात थायलंडला हरवल्यानंतर, टीम इंडियानं हाँगकाँगला 137 धावांनी पराभूत केलं. स्मृती मंधाना आणि शेफाली वर्मा ही फलंदाजीची जोडी उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. मंधानानं हाँगकाँगविरुद्ध शतक झळकावलं, तर शेफालीनं थायलंडविरुद्ध अर्धशतकी खेळी केली.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आतापर्यंत एकूण 17 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. हरमनप्रीतच्या नेतृत्वाखालील संघानं यापैकी 14 सामने जिंकले आहेत, तर पाकिस्तानला केवळ तीन सामने जिंकता आले आहेत. या दोन संघांमधील शेवटचा सामना महिला टी-20 विश्वचषकात झाला होता, ज्यात भारतीय संघानं 64 धावांनी विजय मिळवला होता. भारतीय महिला संघाचा पाकिस्तानविरुद्धचा शेवटचा टी-20 आंतरराष्ट्रीय पराभव 2022 च्या आशिया कपमध्ये झाला होता.

सामना कधी, कुठं आणि कोणत्या वेळी पाहायचा? : भारतीय आणि पाकिस्तानी महिला क्रिकेट संघांमधील सामन्याबाबत बोलायचं झाल्यास, सामना 5 सप्टेंबर रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता सुरु होईल. नाणेफेक भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:30 वाजता होईल. भारतात, हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या सोनी टेन-1 आणि सोनी टेन-3 चॅनेलवर थेट प्रसारित केला जाईल. याव्यतिरिक्त, डीडी फ्रीडिशद्वारे डीडी स्पोर्ट्स चॅनेलवर टीव्हीवर देखील हा सामना थेट पाहता येईल. भारतीय आणि पाकिस्तानी महिला संघांमधील सामना सोनी लिव्ह ॲपवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल, जिथं चाहते सहजपणे लॉग इन करून सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : स्मृती मानधना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), भारती फुलमाळी, ऋचा घोष (यष्टीरक्षक), दीप्ती शर्मा, प्रेमा रावत, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांती गौड, जी कमालिनी, रेणुका सिंह ठाकूर, अरुंधती रेड्डी.
  • पाकिस्तान : मुनीबा अली (यष्टीरक्षक), शवाल झुल्फिकार, गुल फिरोजा, आयेशा जफर, सदफ शमास, फातिमा सना (कर्णधार), उम्म-ए-हानी, आयमान फातिमा, तुबा हसन, नशरा संधू, सादिया इक्बाल, सायरा जबीन, मोमिना रियासत, इमान नसेर, इमान नसेर.

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