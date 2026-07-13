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टी-20 मालिकेत लाजिरवाणा पराभव, पुढील मालिकेसाठी कर्णधार बदलला; संघातही मोठे बदल

श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला यजमान इंग्लंडकडून टी-20 मालिकेत 4-0 नं पराभव पत्करावा लागला होता.

IND vs ENG ODI Series
टी-20 मालिकेत लाजिरवाणा पराभव, पुढील मालिकेसाठी कर्णधार बदलला (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 12:18 PM IST

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लंडन IND vs ENG ODI Series : भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघ टी-20 मालिकेनंतर आता वनडे मालिकेत आमने-सामने येतील. श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाला यजमान इंग्लंडकडून टी-20 मालिकेत 4-0 नं पराभव पत्करावा लागला होता. आता वनडे मालिकेची पाळी आहे. मात्र, भारतीय संघाचं कर्णधारपद श्रेयस अय्यरकडे नसून शुभमन गिलकडे असेल.

विराट-रोहित मैदानात दिसणार : इंग्लंडविरुद्धची वनडे मालिका जिंकण्याचं गिलचं लक्ष्य असेल. ही मालिका भारतीय चाहत्यांसाठी खूप खास आहे, कारण या मालिकेद्वारे रन-मशीन विराट कोहली, हिटमॅन रोहित शर्मा आणि यॉर्कर-किंग जसप्रीत बुमराह यांसारख्या वरिष्ठ खेळाडूंचं वनडे क्रिकेटमध्ये पुनरागमन होत आहे. तरुण उत्साह आणि अनुभवी खेळाडूंच्या या अनोख्या मिश्रणामुळं, भारतीय संघ इंग्लंडला त्यांच्याच भूमीवर कडवं आव्हान देण्यासाठी सज्ज आहे.

भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेचं संपूर्ण वेळापत्रक : विशेष म्हणजे, या संपूर्ण मालिकेतील सामन्यांच्या वेळा आणि तारखा क्रिकेट चाहत्यांसाठी महत्त्वपूर्ण असतील. मालिकेतील पहिला सामना मंगळवार, 14 जुलै रोजी बर्मिंगहॅममधील सुंदर एजबॅस्टन मैदानावर खेळला जाईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल. मालिकेतील दुसरा सामना गुरुवार, 16 जुलै रोजी कार्डिफमधील सोफिया गार्डन्स इथं होईल. सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 5:30 वाजता सुरु होईल. मालिकेतील अंतिम आणि निर्णायक सामना रविवार, 19 जुलै रोजी क्रिकेटची मक्का म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या लंडनमधील ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. हा अंतिम सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरू होईल.

दिग्गज खेळाडूंचं पुनरागमन आणि युवा खेळाडूंचा उत्साह : या मालिकेमुळं भारतीय वनडे संघाचा चेहरा पूर्णपणे बदलला आहे. दुखापतीनंतर आणि विश्रांतीनंतर पुनरागमन करणाऱ्या विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांसारख्या अनुभवी फलंदाजांच्या उपस्थितीमुळं भारतीय फलंदाजीची आघाडी लक्षणीयरीत्या मजबूत होईल. दरम्यान, जसप्रीत बुमराह पुन्हा एकदा वेगवान गोलंदाजीचं नेतृत्व करेल, त्याला अर्शदीप सिंग आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांच्यासारख्या भेदक गोलंदाजांची साथ असेल. फिरकी गोलंदाजी विभागाचा विचार केल्यास, कुलदीप यादवची फिरकी, तसंच अक्षर पटेल आणि वॉशिंग्टन सुंदर यांच्या अष्टपैलू क्षमतेमुळं संघाला उत्कृष्ट संतुलन मिळते. केएल राहुल आणि इशान किशन यांच्यासारख्या भरवशाच्या यष्टीरक्षकांचा संघात समावेश करण्यात आला आहे. शिवम दुबे आणि प्रिन्स यादव यांच्यासारखे खेळाडू संघाच्या खालच्या मधल्या फळीला अधिक बळकटी देतील.

कर्णधार शुभमन गिलसमोर एक मोठं आव्हान : ही मालिका युवा कर्णधार शुभमन गिलसाठी एक कसोटी ठरेल. इंग्लंडला त्यांच्याच भूमीवर पराभूत करणं हे नेहमीच एक मोठं आव्हान राहिलं आहे. हॅरी ब्रूकच्या नेतृत्वाखालील इंग्लिश संघात जॉस बटलर, जो रुट, जोफ्रा आर्चर आणि सॅम करन यांच्यासारखे शक्तिशाली खेळाडू आहेत, जे कोणत्याही परिस्थितीत सामन्याचं चित्र पालटण्याची क्षमता ठेवतात. क्रिकेट पंडितांच्या मते, 14 जुलै रोजी बर्मिंगहॅममध्ये होणाऱ्या पहिल्या सामन्यातील विजय संपूर्ण मालिकेची दिशा ठरवेल. रोहित, विराट आणि बुमराह यांसारख्या वरिष्ठ खेळाडूंच्या मार्गदर्शनाखाली कर्णधार शुभमन गिल इंग्लंडच्या भूमीवर विजय मिळवू शकेल का? हे पाहणं उत्सुकतेचं ठरेल. ही मालिका भारतीय चाहत्यांसाठी मनोरंजन आणि उत्साहाचा एक उत्तम मिलाफ ठरेल यात शंका नाही.

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TAGGED:

INDIA FACE OF ENGLAND IN ODI
INDIA VS ENGLAND ODI SERIES
VIRAT KOHLI
ROHIT SHARMA
INDIA FACE OF ENGLAND

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