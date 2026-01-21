टी-20 विश्वचषकासाठी टीम इंडियाची आजपासून 'रंगीत तालीम'; उपराजधानीत कीवींविरुद्ध रंगणार पहिला T-20I सामना

ETV Bharat / sports

भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका आज 21 जानेवारीपासून सुरु होत आहे, यातील पहिला सामना नागपुरात होणार आहे.

IND vs NZ 1st T20I Today
टी-20 विश्वचशकापूर्वी आजपासून टीम इंडियाची लिटमस टेस्ट (AP Photo)
Published : January 21, 2026 at 9:34 AM IST

नागपूर IND vs NZ 1st T20I Today : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांची टी-20 मालिका आज 21 जानेवारीपासून सुरु होत आहे, यातील पहिला सामना नागपूरच्या जामठा येथील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदानावर खेळला जाणार आहे. पाच सामन्यांची ही टी-20 द्विपक्षीय मालिका आगामी विश्वचषकाच्या तयारीसाठी महत्त्वाची ठरेल, या मेगा स्पर्धेसाठी निवडलेल्या सर्व खेळाडूंच्या कामगिरीवर बारकाईनं लक्ष ठेवलं जाईल. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली, भारतीय संघानं 2024 च्या टी-20 विश्वचषकापासून दमदार कामगिरी केली आहे आणि या मालिकेतही ती कामगिरी कायम राहण्याची सर्वांना आशा आहे.

IND vs NZ 1st ODI Today
विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदान (ETV Bharat Reporter)

नागपूरची खेळपट्टी कशी असेल : पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना नागपूर स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे, इथं आतापर्यंत खेळपट्टीवर फिरकी गोलंदाजांचं वर्चस्व राहिलं आहे. इथं एकूण 13 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं त्यापैकी नऊ जिंकले आहेत, तर लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानं पाच जिंकले आहेत. इथं आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या सर्व टी-20 सामन्यांमध्ये, खेळ जसजसा पुढं जातो तसतसा फिरकी गोलंदाजांचा प्रभाव वाढतो, ज्यामुळं मोठं मैदान असल्यानं फलंदाजांना लांब फटके खेळणं अधिक कठीण होते.

जामठावर टीम इंडियाचा विक्रम कसा : नागपूरमधील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदानावर भारतीय संघाच्या टी-20 सामन्यांच्या रेकॉर्डवर नजर टाकली तर त्यांनी इथं पाच सामने खेळले आहेत, त्यापैकी तीन जिंकले आहेत आणि दोन गमावले आहेत. टीम इंडियानं 2022 मध्ये ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध इथं शेवटचा टी-20 सामना खेळला होता, तो सामना सहा विकेट्सनं जिंकला होता.

IND vs NZ 1st ODI Today
विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदान (ETV Bharat Reporter)

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : न्यूझीलंडनं भारतीय संघाला टी-20 सातत्यानं आव्हान दिलं आहे. मात्र, टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये, भारतीय संघ न्यूझीलंडवर थोडासा आघाडीवर आहे. या दोघांनी आतापर्यंत 25 सामने खेळले आहेत. भारतानं त्यापैकी 14 जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडनं 10 जिंकले आहेत. भारताच्या 14 विजयांपैकी दोन सुपर ओव्हरमध्ये आले आहेत. 2020 च्या न्यूझीलंड दौऱ्यादरम्यान, भारतानं सुपर ओव्हरमध्ये सलग दोन सामने जिंकले. दोन्ही संघांमधील एक सामना बरोबरीत सुटला. जर आपण घरच्या मैदानावर न्यूझीलंडविरुद्ध भारतीय संघाच्या हेड-टू-हेड सामन्यांच्या रेकॉर्डवर नजर टाकली तर त्यांनी 11 पैकी सात सामने जिंकले आहेत, तर चार सामन्यांमध्ये पराभव पत्करला आहे. तसंच या मैदानावर 15 मार्च 2016 मध्ये झालेल्या एकमेव लढतीत न्यूझीलंडनं भारतावर 47 धावांनी विजय नोंदविला होता. त्या पराभवाची परतफेड करण्याची संधी यावेळी भारताला मिळणार आहे.

जामठा स्टेडियमवरील लेखाजोखा :

भारतीय संघाचे आतापर्यंतचे सामने -

  • 9 डिसेंबर 2009, विरुद्ध श्रीलंका, भारत 29 धावांनी पराभव
  • 15 मार्च 2016, विरुद्ध न्यूझीलंड, भारताचा 47 धावांनी पराभव
  • 29 जानेवारी 2017, विरुद्ध इंग्लंड, भारताचा 5 धावांनी विजय
  • 10 नोव्हेंबर 2019, विरुद्ध बांगलादेश, भारताचा 30 धावांनी विजय
  • 23 सप्टेंबर 2022, विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, भारताचा 6 विकेटनं विजय


जामठा स्टेडियमवर झालेले टी-२० सामने -

IND vs NZ 1st ODI Today
विदर्भ क्रिकेट असोसिएशन मैदान (ETV Bharat Reporter)
  • 9 डिसेंबर 2009, भारत विरुद्ध श्रीलंका, भारताचा 29 धावांनी पराभव
  • 8 मार्च 2016, झिम्बाब्वे विरुद्ध हॉंगकॉंग, झिम्बाब्वेचा 14 धावांनी विजय
  • 8 मार्च 2016, अफगणिस्तान विरुद्ध स्कॉटलँड, अफगणिस्तानचा 14 धावांनी विजय
  • 10 मार्च 2016, झिम्बाब्वे विरुद्ध स्कॉटलँड, झिम्बाब्वेचा 11 धावांनी विजय
  • 10 मार्च 2016, अफगणिस्तान विरुद्ध हॉंगकॉंग, अफगणिस्तानचा 6 विकेटनं विजय
  • 12 मार्च 2016, अफगणिस्तान विरुद्ध झिम्बाब्वे, अफगणिस्तानचा 59 धावांनी विजय
  • 12 मार्च 2016, स्कॉटलँड विरुद्ध हॉंगकॉंग, स्कॉटलँडचा 8 विकेटनं विजय
  • 15 मार्च 2016, न्यूझीलंड विरुद्ध भारत, न्यूझीलंड 47 धावांनी विजयी
  • 25 मार्च 2016, वेस्ट इंडिज विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, वेस्ट इंडिजचा 3 विकेटनं विजय
  • 27 मार्च 2016, अफगणिस्तान विरुद्ध वेस्ट इंडिज, अफगणिस्तानचा 6 धावांनी विजय
  • 29 जानेवारी 2017, भारत विरुद्ध इंग्लंड, भारताचा 5 धावांनी विजय
  • 10 नोव्हेंबर 2019, भारत विरुद्ध बांगलादेश, भारताचा 30 धावांनी विजय
  • 23 सप्टेंबर 2022, भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया, भारताचा 6 विकेटनं विजय

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (पहिले तीन टी-20), हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकर्णधार), रिंकू सिंह, जसप्रित बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई
  • न्यूजीलंड : मिशेल सेंटनर (कर्णधार), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, जैक फाउल्क्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रविंद्र, टिम रॉबिन्सन, ईश सोढी.

