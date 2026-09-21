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टीम इंडिया पहिल्यांदाच खेळणार मॅच! ऐतिहासिक सामना कुठं दिसेल लाईव्ह?

भारत आणि जपान यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त एक ऐतिहासिक टी-20 सामना खेळला जाईल.

Japan vs India T20I
भारत आणि जपान सामना (AFP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 5:03 PM IST

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टोकियो Japan vs India T20I : भारत आणि जपान यांच्यातील राजनैतिक संबंधांच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त एक ऐतिहासिक टी-20 सामना खेळला जाईल. हा सामना 22 सप्टेंबर रोजी सकाळी 9:30 वाजता टोकियोपासून 100 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सानो आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैदानावर सुरु होईल. या सामन्यासाठी भारतीय क्रिकेट संघ रविवारी दाखल झाला आहे.

भारत आणि जपान यांच्यातील ऐतिहासिक टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना कधी होईल : भारतीय क्रिकेट संघ पहिल्यांदाच टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यात जपानविरुद्ध खेळणार आहे. भारतीय संघाचं नेतृत्व श्रेयस अय्यर करत असून, आशियाई क्रीडा स्पर्धेत सुवर्णपदकासाठी लढणाऱ्या संघात जवळपास तोच संघ आहे. हा सामना मंगळवार, 22 सप्टेंबर रोजी सकाळी 9:00 वाजता सुरु होईल आणि सामन्याच्या अर्धा तास आधी नाणेफेक होईल. थोडक्यात, जपानमध्ये दाखल झाल्यावर भारतीय संघासाठी हा एक सराव सामना असेल, तसंच जपानी संघालाही तयारी करण्याची संधी मिळेल. मात्र हा एक आंतरराष्ट्रीय सामना असल्यानं, त्याची आकडेवारी खेळाडूंच्या प्रोफाइलमध्ये जोडली जाईल.

सामना कधी आणि कुठं पाहायचा : तुम्ही भारत विरुद्ध जपान टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना स्टार स्पोर्ट्सद्वारे टीव्हीवर आणि फॅन कोड ॲपद्वारे मोबाईलवर थेट पाहू शकता. जर तुम्हाला भारत विरुद्ध जपान सामना टीव्हीवर पाहायचा असेल, तर तुम्हाला स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कला भेट द्यावी लागेल. मोबाईल, लॅपटॉप किंवा स्मार्ट टीव्हीवर सामना पाहण्यासाठी, तुम्हाला फॅन कोड ॲपला भेट द्यावी लागेल. तुम्ही जिओ हॉटस्टारवर सामना पाहू शकणार नाही. सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर सामन्यांचं थेट प्रक्षेपण होणार नाही.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारतीय टीम : संजू सॅमसन (विकेटकीपर), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर (कर्णधार), शिवम दुबे, ईशान किशन, अक्षर पटेल, रवि बिश्नोई, यश ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, वाशिंगटन सुंदर, विप्रज निगम, वैभव सूर्यवंशी.
  • जपान टीम : केंडल फ्लेमिंग (कर्णधार), शिराई पॅटमोर (विकेटकीपर), एलेस्टर फ्लेमिंग, बेंजामिन इटो डेविस, रेओ सकुरानो थॉमस, कोहेई कुबोटा, वतारू मियाउची, डेक्लान सुजुकी, इब्राहिम ताकाहाशी, माकोतो तानियामा, लाचलन यामामोटो-लेक, त्सुयोशी ताकाडा, चार्ली हारा-हिंज़े, शोमा स्लेटर, जेक कुसुदा-नैर्न.

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