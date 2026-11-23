दीपिकाची हॅटट्रिक! सलग तिसरा विजय मिळवत टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये
गतविजेत्या भारतीय महिला हॉकी संघानं रविवारी थायलंडवर 7-0 असा दणदणीत विजय नोंदवला. या विजयामुळं भारतानं महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं.
Published : November 23, 2026 at 10:05 AM IST
भोपाळ India in Semifinal : गतविजेत्या भारतीय महिला हॉकी संघानं रविवारी थायलंडवर 7-0 असा दणदणीत विजय नोंदवला. नाथू बरखेडा येथील आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुलात झालेल्या या विजयामुळं भारतानं महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. या सामन्यात दीपिकानं हॅटट्रिक केली, तर नवनीत कौरनं दोन गोल केले.
THE DEFENDING CHAMPIONS ARE INTO THE SEMI-FINALS! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team registers its third consecutive win with a dominant 7-0 victory over Thailand, securing qualification for the semi-finals of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026 with two league-stage matches still to go! 🏆💪 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 22, 2026
कोणाविरुद्ध होणार पुढील सामना : तीन सामन्यांतील तीन विजयांमुळं भारताचे नऊ गुण झाले आहेत. यजमान संघाचा गोल फरक +11 आहे, जो जपानच्या +6 गोल फरकापेक्षा चांगला आहे, जपानचेही नऊ गुण आहेत. अशाप्रकारे, भारत आणि जपाननं उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं आहे, आता फक्त दोन साखळी सामने बाकी आहेत. चीन आणि मलेशिया या दोघांचे प्रत्येकी चार गुण आहेत, परंतु चीनचा +5 गोल फरक मलेशियापेक्षा चांगला आहे. भारताचा पुढील सामना 24 नोव्हेंबर रोजी चीनविरुद्ध होईल. स्पर्धेत सोमवार हा विश्रांतीचा दिवस असेल.
दीपिकाची शानदार कामगिरी : या सामन्यात, दीपिकानं 10व्या, 11व्या आणि 56व्या मिनिटाला गोल करुन आपली हॅटट्रिक पूर्ण केली. नवनीत कौरनं 4थ्या आणि 56व्या मिनिटाला दोन पेनल्टी स्ट्रोकचं गोलमध्ये रुपांतर केलं. मुमताज खान (28व्या मिनिटाला) आणि सुनेलिता टोप्पो (32व्या मिनिटाला) यांनीही प्रत्येकी एक गोल केला. या विजयासह, भारतानं स्पर्धेत आपला सलग तिसरा विजय नोंदवला आणि आपला अपराजित विक्रम कायम ठेवला. चौथ्या मिनिटाला, सातत्यपूर्ण सर्कल पेनिट्रेशन आणि उत्कृष्ट शॉर्ट-पासिंगमुळं भारताला पेनल्टी स्ट्रोक मिळाला, ज्याचं नवनीतनं सहज गोलमध्ये रुपांतर केलं.
THREE WINS IN THREE! INDIA ENTERS SEMIS! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team registers a dominant 7-0 victory over Thailand to make it a hat-trick of wins in the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 💪🏑 The title defence is gathering pace! 🏆 Next Up: China on Tuesday, November 24 👀 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 22, 2026
थायलंडची गोलरक्षक सिराया यिमक्राजांगनं भारतीय हल्ले रोखण्याचा प्रयत्न केला, परंतु यजमानांनी दबाव कायम ठेवला. 10व्या मिनिटाला, दीपिकानं पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताची आघाडी दुप्पट केली. पुढच्याच मिनिटाला, तिनं आणखी एका सेट-पीस संधीचं गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताची आघाडी 3-0 अशी वाढवली. नवनीतनं मारलेला रिव्हर्स-स्टिक शॉट बॅक-स्टिक फाऊलमुळं रद्द करण्यात आला, पण पहिल्या क्वार्टरच्या अखेरीस भारतानं सामन्यावर आपली मजबूत पकड निर्माण केली होती. दुसऱ्या क्वार्टरमध्ये थायलंडनं सुधारित आणि शिस्तबद्ध बचावाचं प्रदर्शन केलं. दरम्यान, भारतीय संघानं संयम दाखवत चेंडूवर नियंत्रण ठेवलं आणि अविचारी धोके टाळले. रितुजा दादासो पिसाळ आणि नवनीत यांच्या एका शानदार चालीनंतर, मुमताजनं स्ट्रायकिंग सर्कलमध्ये उत्कृष्ट बॉल कंट्रोल दाखवत 28व्या मिनिटाला भारताचा चौथा गोल केला. मध्यंतरापर्यंत यजमान संघानं 4-0 अशी भक्कम आघाडी घेतली होती.
A NIGHT TO REMEMBER IN BHOPAL! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team put on a dominant show against Thailand, securing a commanding 7-0 victory in their third match of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 💪🏑 Three wins in three matches and a place in the Semi-Finals secured! 👏🏆 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 22, 2026
तिसऱ्या क्वार्टरमध्ये भारतानं मिडफिल्डमध्ये रोटेशन आणि आक्रमक दबाव कायम ठेवला. थायलंडनं काही चाली खेळण्याचा प्रयत्न केला, पण भारताचा बचाव पूर्णपणे सज्ज राहिला. त्यानंतर, 32व्या मिनिटाला, टोप्पोनं पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताची आघाडी 5-0 अशी वाढवली. 56व्या मिनिटाला, दीपिकानं पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर करुन आपली हॅट-ट्रिक पूर्ण केली आणि स्कोअर 6-0 असा केला. त्यानंतर नवनीतनं सामन्यातील आपला दुसरा पेनल्टी स्ट्रोक गोलमध्ये रुपांतरित करून भारताची आघाडी सात गोलांपर्यंत वाढवली.
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