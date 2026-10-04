85 पदकांसह आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचं अभियान समाप्त! वाचा पदक विजेत्यांची पूर्ण यादी
भारताची आशियाई क्रीडा स्पर्धांमधील मोहीम संपली आहे. भारताला यंदाच्या आशियाई खेळांमध्ये मागील हंगामाच्या तुलनेत कमी पदकं मिळाली.
Published : October 4, 2026 at 10:26 AM IST
मुंबई List of Medal Winners : भारताची आशियाई क्रीडा स्पर्धांमधील मोहीम संपली आहे. समारोप सोहळा आज होणार आहे. भारतानं आयची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपलं शेवटचं पदक एक सुवर्णपदक, जिंकलं. पुरुषांच्या हॉकीच्या अंतिम सामन्यात मलेशियावर 5-1 असा दणदणीत विजय मिळवून भारतानं आशियाई क्रीडा स्पर्धांचा समारोप केला. हे भारताचं 21वं सुवर्णपदक आणि एकूण 85 वं पदक होतं, ज्यामुळं या बहु-क्रीडा महोत्सवात भारतानं अव्वल पाचमध्ये स्थान मिळवलं.
मागील वेळेच्या तुलनेत पदकं कमी : मागील स्पर्धेच्या तुलनेत भारताच्या एकूण पदकसंख्येत 21 नं घट झाली, तर सुवर्णपदकांची संख्या हांगझू 2022 च्या खेळांपेक्षा सातनं कमी झाली. भारतानं हांगझूमध्ये एकूण 106 पदकं जिंकली होती आणि प्रथमच 100 पदकांचा टप्पा ओलांडला होता. आयची-नागोया येथील मोहीम संमिश्र स्वरुपाची होती, ज्यात काही आश्वासक निकालांची जागा निराशाजनक निकालांनी घेतली. मात्र अखेरीस केलेल्या दमदार कामगिरीनं या मोहिमेला कलाटणी दिली.
🇮🇳 85 MEDALS. ONE PROUD CAMPAIGN. 🏆🔥— SAI Media (@Media_SAI) October 3, 2026
The curtains come down on a memorable #AsianGames2026 campaign for Team India! 🇮🇳
🥇 21 Gold
🥈 27 Silver
🥉 37 Bronze
🏅 85 Medals
📍 4th Position
From breakthrough performances to unforgettable victories, our champions gave it their all… pic.twitter.com/wmt2LNLc5V
शेवटच्या तीन दिवसांत पदकांचा पाऊस : भारतानं शेवटच्या क्षणी मिळवलेल्या पदकांचं श्रेय मोठ्या प्रमाणावर खेळाडूंना जातं. गुरुवारपर्यंत, केवळ 10 सुवर्ण पदकांसह भारत पदकतालिकेत पहिल्या 10 संघांच्या बाहेर होता. परंतु शेवटच्या दोन दिवसांत, हॉकी आणि क्रिकेट संघानं सुवर्ण पदकांची भर घातली, तर भारतानं तिरंदाजी, बॉक्सिंग आणि कुस्तीमध्येही चांगली कामगिरी केली. या शेवटच्या क्षणी झालेल्या मुसंडीमुळं आणखी 11 सुवर्ण पदकांची भर पडली आणि भारताला पहिल्या पाच संघांमध्ये स्थान मिळालं, ज्यामुळं खेळांच्या समाप्तीपूर्वी मोहिमेला अत्यंत आवश्यक असलेली गती मिळाली.
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे सुवर्णपदक विजेते -
|अनु. क्रमांक
|पदक विजेता खेळाडू/संघ
|खेळ
|स्पर्धा
|1
|महिला क्रिकेट संघ
|क्रिकेट
|महिला स्पर्धा
|2
|कमलजीत, सुरुचि सिंह
|नेमबाजी
|मिश्र टीम 10 मीटर एअर पिस्टल
|3
|महिला कबड्डी संघ
|कबड्डी
|महिला स्पर्धा
|4
|पुरुष कबड्डी संघ
|कबड्डी
|पुरुष स्पर्धा
|5
|नीरु ढांडा
|नेमबाजी
|महिला ट्रॅप
|6
|किरण पहल, पूवम्मा एम.आर., प्राची चौधरी, विथ्या रामराज
|ॲथलेटिक्स
|महिला 4x400m रिले
|7
|ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रितिका प्रदीप, चिकीथा तनिपार्थी
|तीरंदाजी
|महिला कंपाउंड संघ
|8
|चिकीथा तनिपार्थी, साहिल जाधव
|तीरंदाजी
|मिश्र कंपाउंड संघ
|9
|कायन चेनकाई, नीरु ढांडा
|नेमबाजी
|मिश्र ट्रॅप
|10
|साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, कुशल दलाल
|तीरंदाजी
|पुरुष कंपाउंड संघ
|11
|अंकिता भक्त, कुमकुम मोहोत, कीर्ति शर्मा
|तीरंदाजी
|महिला टीम रिकर्व
|12
|लवलीना बोरगोहेन
|बॉक्सिंग
|महिला 75 किलो वजनी गट
|13
|परवीन हुड्डा
|बॉक्सिंग
|महिला 65 किलो वजनी गट
|14
|अंकुश पंघाल
|बॉक्सिंग
|पुरुष 80 किलो वजनी गट
|15
|सुजीत कलकल
|कुस्ती
|पुरुष 65 किलो फ्रीस्टाइल
|16
|महिला हॉकी संघ
|हॉकी
|महिला स्पर्धा
|17
|कुमकुम मोहोड
|तीरंदाजी
|महिला वयक्तिक रिकर्व
|18
|प्रणवी उर्स
|गोल्फ
|महिला वयक्तिक
|19
|पुरुष क्रिकेट संघ
|क्रिकेट
|पुरुष स्पर्धा
|20
|अमन सहरावत
|कुस्ती
|पुरुष 57 किलो फ्रीस्टाइल
|21
|पुरुष हॉकी संघ
|हॉकी
|पुरुष स्पर्धा
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे रौप्यपदक विजेते
|अनु क्रमांक
|पदक विजेता खेळाडू/संघ
|खेल
|स्पर्धा
|1
|इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद
|नेमबाजी
|महिला 10 मीटर एअर रायफल संघ
|2
|इलावेनिल वलारिवन
|नेमबाजी
|महिला 10 मीटर एअर रायफल
|3
|रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लो
|नेमबाजी
|पुरुष 10 मीटर एअर रायफल संघ
|4
|हिमांशु ढिल्लो
|नेमबाजी
|पुरुष 10 मीटर एअर रायफल
|5
|मीराबाई चानू
|वेटलिफ्टिंग
|महिला 49 किलो वजनी गट
|6
|रोशिबिना देवी
|वुशु
|महिला 60 किलो वजन सांडा
|7
|भारतीय संघ
|ॲथलेटिक्स
|मिक्स्ड 4x400m रिले
|8
|ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमार
|नेमबाजी
|पुरुष 50 मीटर रायफल 3पी संघ
|9
|गुलवीर सिंह
|ॲथलेटिक्स
|पुरुष 10,000 मीटर
|10
|सावन बेरवाल
|ॲथलेटिक्स
|पुरुष मॅराथॉन
|11
|विदर्शा विनोद, आशि चौकसे, तिलोत्तमा सेन
|नेमबाजी
|महिला 50 मीटर रायफल 3पी संघ
|12
|तजिंदरपाल सिंह तूर
|ॲथलेटिक्स
|शॉट पुट
|13
|अभय सिंह
|स्क्वॅश
|पुरुष एकेरी
|14
|अनाहत सिंह
|स्क्वॅश
|महिला एकेरी
|15
|एंसी सोजन
|ॲथलेटिक्स
|महिला लांब उडी
|16
|सर्वेश कुशारे
|ॲथलेटिक्स
|पुरुष लांब उडी
|17
|ईशा सिंह
|नेमबाजी
|महिला 25 मीटर पिस्टल
|18
|गुलवीर सिंह
|ॲथलेटिक्स
|पुरुष 1500 मीटर
|19
|मुरली श्रीशंकर
|ॲथलेटिक्स
|पुरुष लांब उडी
|20
|यश वीर सिंह
|ॲथलेटिक्स
|पुरुष भालाफेक
|21
|नीरु ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावत
|नेमबाजी
|महिला ट्रॅप संघ
|22
|प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिस
|सेलिंग
|पुरुष स्किफ
|23
|नितेश कुमार
|कुस्ती
|ग्रीको-रोमन 97 किलो वजनी गट
|24
|कुमकुम मोहोत, धीरज बोम्देवरा
|तीरंदाजी
|मिक्स्ड संघ रिकर्व
|25
|धीरज बोम्देवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगड़े
|तीरंदाजी
|पुरुष संघ
|26
|प्रनवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागर
|गोल्फ
|महिला संघ
|27
|अंतिम पंघाल
|कुस्ती
|महिला 53 किलो वजनी गट
आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे कांस्यपदक विजेते -
|अनु क्रमांक
|पदक विजेता खेळाडू/संघ
|खेळ
|स्पर्धा
|1
|रुद्रांक्ष पाटिल
|नेमबाजी
|पुरुष 10 मीटर एयर रायफल
|2
|सुचिका टरियाल
|मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स
|महिला पारंपरिक 60 किलो
|3
|परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लो, महेश्वरी चव्हाण
|नेमबाजी
|महिला स्कीट संघ
|4
|अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खान
|नेमबाजी
|पुरुष स्कीट संघ
|5
|जय मीणा
|सॉफ्ट टेनिस
|पुरुष एकेरी
|6
|पुरुष बॅडमिंटन संघ
|बॅडमिंटन
|पुरुष संघ
|7
|सतनाम सिंह, सलमान खान
|रोइंग
|पुरुष दुहेरी स्कल्स
|8
|अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवाल
|नेमबाजी
|मिक्स्ड स्कीट संघ
|9
|सीमा कुमारी
|ॲथलेटिक्स
|महिला 10,000 मीटर
|10
|दिया चिटले, मानुष शाह
|टेबल टेनिस
|मिश्र दुहेरी
|11
|मनप्रीत कौर
|ॲथलेटिक्स
|शॉट पुट
|12
|बरनिका एलांगोवन
|ॲथलेटिक्स
|महिला पोल वॉल्ट
|13
|जोशना चिनप्पा, वलवान सेंथिलकुमार
|स्क्वॅश
|मिश्र दुहेरी
|14
|प्राची चौधरी
|ॲथलेटिक्स
|महिला 400 मीटर
|15
|हरिथा भद्रा
|ॲथलेटिक्स
|महिला 200 मीटर
|16
|तेजस्विन शंकर
|ॲथलेटिक्स
|डेकाथलॉन
|17
|पारुल चौधरी
|ॲथलेटिक्स
|महिला 3000 मीटर स्टीपलचेस
|18
|पिंकी बलहारा
|कुराश
|महिला -78 किलो
|19
|विथ्या रामराज
|ॲथलेटिक्स
|महिला 400 मीटर हर्डल्स
|20
|पारुल चौधरी
|ॲथलेटिक्स
|महिला 5000 मीटर
|21
|रोहित यादव
|ॲथलेटिक्स
|पुरुष भालाफेक
|22
|नरेंद्र बेरवाल
|बॉक्सिंग
|पुरुष +90 किलो
|23
|गुलवीर सिंह
|ॲथलेटिक्स
|पुरुष 5000 मीटर
|24
|गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एस.एस., अनिमेष कुजूर, हरिता भद्रा
|ॲथलेटिक्स
|मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले
|25
|पूजा सिंह
|ॲथलेटिक्स
|महिला उंच उडी
|26
|धर्मवीर चौधरी, मनु टी.एस., जय कुमार, विशाल टी.के.
|ॲथलेटिक्स
|पुरुष 4x400 मीटर रिले
|27
|प्रिया गंगास
|बॉक्सिंग
|महिला 60 किलो
|28
|कपिल पोखरिया
|बॉक्सिंग
|पुरुष 90 किलो
|29
|सुनील कुमार
|कुस्ती
|ग्रीको-रोमन 87 किलो वजनी गट
|30
|अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाज
|स्क्वॅश
|महिला संघ
|31
|हर्षिता तोमर, शितल वर्मा
|सेलिंग
|महिला स्किफ
|32
|नेथ्रा कुमानन
|सेलिंग
|महिला डिंघी
|33
|टीम इंडिया
|सेपकटाकरा
|पुरुष क्वाड्रेंट
|34
|गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु
|तीरंदाजी
|पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत
|35
|अभय सिंह, वीर चोटरानी, वलवान सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंद
|स्क्वॅश
|पुरुष संघ
|36
|नीरज चव्हाण
|तीरंदाजी
|पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व
|37
|दीपक पूनिया
|कुस्ती
|पुरुष 97 किलो वजनी गट
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