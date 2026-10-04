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85 पदकांसह आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचं अभियान समाप्त! वाचा पदक विजेत्यांची पूर्ण यादी

भारताची आशियाई क्रीडा स्पर्धांमधील मोहीम संपली आहे. भारताला यंदाच्या आशियाई खेळांमध्ये मागील हंगामाच्या तुलनेत कमी पदकं मिळाली.

List of Medal Winners
85 पदकांसह आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचं अभियान समाप्त (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 4, 2026 at 10:26 AM IST

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मुंबई List of Medal Winners : भारताची आशियाई क्रीडा स्पर्धांमधील मोहीम संपली आहे. समारोप सोहळा आज होणार आहे. भारतानं आयची-नागोया आशियाई क्रीडा स्पर्धेत आपलं शेवटचं पदक एक सुवर्णपदक, जिंकलं. पुरुषांच्या हॉकीच्या अंतिम सामन्यात मलेशियावर 5-1 असा दणदणीत विजय मिळवून भारतानं आशियाई क्रीडा स्पर्धांचा समारोप केला. हे भारताचं 21वं सुवर्णपदक आणि एकूण 85 वं पदक होतं, ज्यामुळं या बहु-क्रीडा महोत्सवात भारतानं अव्वल पाचमध्ये स्थान मिळवलं.

मागील वेळेच्या तुलनेत पदकं कमी : मागील स्पर्धेच्या तुलनेत भारताच्या एकूण पदकसंख्येत 21 नं घट झाली, तर सुवर्णपदकांची संख्या हांगझू 2022 च्या खेळांपेक्षा सातनं कमी झाली. भारतानं हांगझूमध्ये एकूण 106 पदकं जिंकली होती आणि प्रथमच 100 पदकांचा टप्पा ओलांडला होता. आयची-नागोया येथील मोहीम संमिश्र स्वरुपाची होती, ज्यात काही आश्वासक निकालांची जागा निराशाजनक निकालांनी घेतली. मात्र अखेरीस केलेल्या दमदार कामगिरीनं या मोहिमेला कलाटणी दिली.

शेवटच्या तीन दिवसांत पदकांचा पाऊस : भारतानं शेवटच्या क्षणी मिळवलेल्या पदकांचं श्रेय मोठ्या प्रमाणावर खेळाडूंना जातं. गुरुवारपर्यंत, केवळ 10 सुवर्ण पदकांसह भारत पदकतालिकेत पहिल्या 10 संघांच्या बाहेर होता. परंतु शेवटच्या दोन दिवसांत, हॉकी आणि क्रिकेट संघानं सुवर्ण पदकांची भर घातली, तर भारतानं तिरंदाजी, बॉक्सिंग आणि कुस्तीमध्येही चांगली कामगिरी केली. या शेवटच्या क्षणी झालेल्या मुसंडीमुळं आणखी 11 सुवर्ण पदकांची भर पडली आणि भारताला पहिल्या पाच संघांमध्ये स्थान मिळालं, ज्यामुळं खेळांच्या समाप्तीपूर्वी मोहिमेला अत्यंत आवश्यक असलेली गती मिळाली.

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे सुवर्णपदक विजेते -

अनु. क्रमांक पदक विजेता खेळाडू/संघखेळ स्पर्धा
1महिला क्रिकेट संघक्रिकेटमहिला स्पर्धा
2कमलजीत, सुरुचि सिंहनेमबाजीमिश्र टीम 10 मीटर एअर पिस्टल
3महिला कबड्डी संघकबड्डीमहिला स्पर्धा
4पुरुष कबड्डी संघकबड्डीपुरुष स्पर्धा
5नीरु ढांडानेमबाजीमहिला ट्रॅप
6किरण पहल, पूवम्मा एम.आर., प्राची चौधरी, विथ्या रामराजॲथलेटिक्समहिला 4x400m रिले
7ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रितिका प्रदीप, चिकीथा तनिपार्थीतीरंदाजीमहिला कंपाउंड संघ
8चिकीथा तनिपार्थी, साहिल जाधवतीरंदाजीमिश्र कंपाउंड संघ
9कायन चेनकाई, नीरु ढांडानेमबाजीमिश्र ट्रॅप
10साहिल जाधव, गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, कुशल दलालतीरंदाजीपुरुष कंपाउंड संघ
11अंकिता भक्त, कुमकुम मोहोत, कीर्ति शर्मातीरंदाजीमहिला टीम रिकर्व
12लवलीना बोरगोहेनबॉक्सिंगमहिला 75 किलो वजनी गट
13परवीन हुड्डाबॉक्सिंगमहिला 65 किलो वजनी गट
14अंकुश पंघालबॉक्सिंगपुरुष 80 किलो वजनी गट
15सुजीत कलकलकुस्तीपुरुष 65 किलो फ्रीस्टाइल
16महिला हॉकी संघहॉकीमहिला स्पर्धा
17कुमकुम मोहोडतीरंदाजीमहिला वयक्तिक रिकर्व
18प्रणवी उर्सगोल्फमहिला वयक्तिक
19पुरुष क्रिकेट संघक्रिकेटपुरुष स्पर्धा
20अमन सहरावतकुस्तीपुरुष 57 किलो फ्रीस्टाइल
21पुरुष हॉकी संघहॉकीपुरुष स्पर्धा

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे रौप्यपदक विजेते

अनु क्रमांक पदक विजेता खेळाडू/संघ खेल स्पर्धा
1इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोदनेमबाजीमहिला 10 मीटर एअर रायफल संघ
2इलावेनिल वलारिवननेमबाजीमहिला 10 मीटर एअर रायफल
3रुद्रांक्ष पाटिल, पार्थ माने, हिमांशु ढिल्लोनेमबाजीपुरुष 10 मीटर एअर रायफल संघ
4हिमांशु ढिल्लोनेमबाजीपुरुष 10 मीटर एअर रायफल
5मीराबाई चानूवेटलिफ्टिंगमहिला 49 किलो वजनी गट
6रोशिबिना देवीवुशुमहिला 60 किलो वजन सांडा
7भारतीय संघॲथलेटिक्समिक्स्ड 4x400m रिले
8ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्राक्ष पाटिल, नीरज कुमारनेमबाजीपुरुष 50 मीटर रायफल 3पी संघ
9गुलवीर सिंहॲथलेटिक्सपुरुष 10,000 मीटर
10सावन बेरवालॲथलेटिक्सपुरुष मॅराथॉन
11विदर्शा विनोद, आशि चौकसे, तिलोत्तमा सेननेमबाजीमहिला 50 मीटर रायफल 3पी संघ
12तजिंदरपाल सिंह तूरॲथलेटिक्सशॉट पुट
13अभय सिंहस्क्वॅशपुरुष एकेरी
14अनाहत सिंहस्क्वॅशमहिला एकेरी
15एंसी सोजनॲथलेटिक्समहिला लांब उडी
16सर्वेश कुशारेॲथलेटिक्सपुरुष लांब उडी
17ईशा सिंहनेमबाजीमहिला 25 मीटर पिस्टल
18गुलवीर सिंहॲथलेटिक्सपुरुष 1500 मीटर
19मुरली श्रीशंकरॲथलेटिक्सपुरुष लांब उडी
20यश वीर सिंहॲथलेटिक्सपुरुष भालाफेक
21नीरु ढांडा, मनीषा कीर, आशिमा अहलावतनेमबाजीमहिला ट्रॅप संघ
22प्रिंस कुरिसिंकल नोबल, मनु फ्रांसिससेलिंगपुरुष स्किफ
23नितेश कुमारकुस्तीग्रीको-रोमन 97 किलो वजनी गट
24कुमकुम मोहोत, धीरज बोम्देवरातीरंदाजीमिक्स्ड संघ रिकर्व
25धीरज बोम्देवरा, नीरज चौहान, यशदीप भोगड़ेतीरंदाजीपुरुष संघ
26प्रनवी उर्स, अदिति अशोक, दीक्षा डागरगोल्फमहिला संघ
27अंतिम पंघालकुस्तीमहिला 53 किलो वजनी गट

आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताचे कांस्यपदक विजेते -

अनु क्रमांक पदक विजेता खेळाडू/संघ खेळ स्पर्धा
1रुद्रांक्ष पाटिलनेमबाजीपुरुष 10 मीटर एयर रायफल
2सुचिका टरियालमिक्स्ड मार्शल आर्ट्समहिला पारंपरिक 60 किलो
3परिनाज धालीवाल, राइजा ढिल्लो, महेश्वरी चव्हाणनेमबाजीमहिला स्कीट संघ
4अनंतजीत सिंह नरुका, भवतेग सिंह गिल, मैराज अहमद खाननेमबाजीपुरुष स्कीट संघ
5जय मीणासॉफ्ट टेनिसपुरुष एकेरी
6पुरुष बॅडमिंटन संघबॅडमिंटनपुरुष संघ
7सतनाम सिंह, सलमान खानरोइंगपुरुष दुहेरी स्कल्स
8अनंतजीत सिंह नरुका, परिनाज धालीवालनेमबाजीमिक्स्ड स्कीट संघ
9सीमा कुमारीॲथलेटिक्समहिला 10,000 मीटर
10दिया चिटले, मानुष शाहटेबल टेनिसमिश्र दुहेरी
11मनप्रीत कौरॲथलेटिक्सशॉट पुट
12बरनिका एलांगोवनॲथलेटिक्समहिला पोल वॉल्ट
13जोशना चिनप्पा, वलवान सेंथिलकुमारस्क्वॅशमिश्र दुहेरी
14प्राची चौधरीॲथलेटिक्समहिला 400 मीटर
15हरिथा भद्राॲथलेटिक्समहिला 200 मीटर
16तेजस्विन शंकरॲथलेटिक्सडेकाथलॉन
17पारुल चौधरीॲथलेटिक्समहिला 3000 मीटर स्टीपलचेस
18पिंकी बलहाराकुराशमहिला -78 किलो
19विथ्या रामराजॲथलेटिक्समहिला 400 मीटर हर्डल्स
20पारुल चौधरीॲथलेटिक्समहिला 5000 मीटर
21रोहित यादवॲथलेटिक्सपुरुष भालाफेक
22नरेंद्र बेरवालबॉक्सिंगपुरुष +90 किलो
23गुलवीर सिंहॲथलेटिक्सपुरुष 5000 मीटर
24गुरिंदरवीर सिंह, स्नेहा एस.एस., अनिमेष कुजूर, हरिता भद्राॲथलेटिक्समिक्स्ड 4x100 मीटर रिले
25पूजा सिंहॲथलेटिक्समहिला उंच उडी
26धर्मवीर चौधरी, मनु टी.एस., जय कुमार, विशाल टी.के.ॲथलेटिक्सपुरुष 4x400 मीटर रिले
27प्रिया गंगासबॉक्सिंगमहिला 60 किलो
28कपिल पोखरियाबॉक्सिंगपुरुष 90 किलो
29सुनील कुमारकुस्तीग्रीको-रोमन 87 किलो वजनी गट
30अनाहत सिंह, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, शमीना रियाजस्क्वॅशमहिला संघ
31हर्षिता तोमर, शितल वर्मासेलिंगमहिला स्किफ
32नेथ्रा कुमाननसेलिंगमहिला डिंघी
33टीम इंडियासेपकटाकरापुरुष क्वाड्रेंट
34गणेश मणि रत्नम थिरुमुरुतीरंदाजीपुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत
35अभय सिंह, वीर चोटरानी, वलवान सेंथिलकुमार, सूरज कुमार चंदस्क्वॅशपुरुष संघ
36नीरज चव्हाणतीरंदाजीपुरुष व्यक्तिगत रिकर्व
37दीपक पूनियाकुस्तीपुरुष 97 किलो वजनी गट

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