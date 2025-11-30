भारतानं दक्षिण आफ्रिकेचा १७ धावांनी केला पराभव; कोहली-रोहित चमकले, पण दक्षिण आफ्रिकेनं घाम फोडला!
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारतानं विजय मिळवलाय.
Published : November 30, 2025 at 10:04 PM IST|
Updated : November 30, 2025 at 10:24 PM IST
रांची India beat South Africa 1st ODI : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारतानं विजय मिळवलाय. या सामन्यात विराट कोहलीनं शतक झळकावलं. तो एकाच फॉरमॅटमध्ये सर्वाधिक शतकं ठोकणारा फलंदाज बनलाय. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील वनडे मालिकेतील पहिला सामना रांची येथील जेएससीए आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळला गेला.
India hold their nerves to secure a solid victory against South Africa in the first ODI 💪#INDvSA 📝: https://t.co/tnte0Vp08D pic.twitter.com/hwQYCDYdeO— ICC (@ICC) November 30, 2025
सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला : या सामन्यात टीम इंडियाचा दिग्गज फलंदाज विराट कोहलीनं शतक ठोकून इतिहास रचला. तो आता आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एकाच स्वरुपात सर्वाधिक शतकं करणारा फलंदाज बनला आहे. या बाबतीत त्यानं सचिन तेंडुलकरचा विक्रम मोडला आहे. या सामन्यात विराट कोहलीनं शानदार फलंदाजी केली आणि 102 चेंडूत शतक पूर्ण केलं.
रोहित-विराटची कमाल : टीम इंडियाने दक्षिण आफ्रिकेचा 17 धावांनी पराभव करत विजय मिळवला. या विजयासह भारताने 3 सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. भारतीय संघाचा हा विजय विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या दमदार कामगिरीमुळे अधिक संस्मरणीय ठरला.
1ST ODI. India Won by 17 Run(s) https://t.co/MdXtGgRkPo #TeamIndia #INDvSA #1stODI @IDFCfirstbank— BCCI (@BCCI) November 30, 2025
सामन्यातील आकडेवारी : प्रथम फलंदाजी करताना भारताने विराट कोहलीच्या शतक आणि रोहित शर्मा आणि केएल राहुलच्या अर्धशतकांच्या जोरावर 50 षटकांत आठ बाद 349 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 49.2 षटकांत 332 धावांतच गारद झाला. विरोधी संघाकडून मॅथ्यू ब्रिट्झके (72), मार्को जॅन्सन (70) आणि कॉर्बिन बॉश (67) यांनी अर्धशतके झळकावली. भारताकडून कुलदीप यादवने चार, तर हर्षित राणा यांनी तीन बळी घेतले. अर्शदीप सिंगने दोन, तर प्रसिद्ध कृष्णाने एक बळी घेतला.
