19-0, 17-1, 20-1... भारतीय संघाचं तांडव सुरुच; तीन सामन्यांत केले 56 गोल
भारतीय महिला हॉकी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये आपली दमदार कामगिरी सुरु ठेवली आहे.
Published : September 23, 2026 at 3:17 PM IST
आयची-नागोया (जपान) Asian Games 2026 Hockey : भारतीय महिला हॉकी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये आपली दमदार कामगिरी सुरु ठेवली आहे. सलामीच्या सामन्यात उझबेकिस्तानवर 19-0 नं विजय मिळवल्यानंतर, भारतीय संघानं दुसऱ्या सामन्यात इंडोनेशियाला 17-1 नं पराभूत केलं. आता, संघानं विजयांची हॅटट्रिक साधली आहे. भारतानं थायलंडविरुद्धचा सामना 20-1 अशा मोठ्या फरकानं जिंकला. भारतीय संघ 'पूल बी' मध्ये असून, या विजयामुळं संघ आपल्या पूलमध्ये अव्वल स्थानी पोहोचला आहे. आता 25 सप्टेंबर रोजी त्यांचा सामना जपानशी होईल.
दीपिकानं मोडला स्वतःचाच विक्रम : भारतीय महिला हॉकी संघानं आशियाई क्रीडा स्पर्धा 2026 मध्ये आतापर्यंत तीन सामन्यांमध्ये 56 गोल केले आहेत. दीपिकानं स्वतःचाच विक्रम मोडून आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील महिलांच्या हॉकीच्या एकाच सामन्यात सर्वाधिक गोल करणारी खेळाडू बनण्याचा मान मिळवला आहे. यापूर्वी, दीपिकानं उझबेकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात आठ गोल केले होते.
𝗧𝗛𝗥𝗘𝗘 𝗪𝗜𝗡𝗦 𝗢𝗡 𝗧𝗛𝗘 𝗧𝗥𝗢𝗧! 🇮🇳🔥— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 23, 2026
A staggering nine goals scored by Deepika as the Indian Women’s Team seals third successive dominant victory, hammering Thailand 20-1 in their third Pool B match at the Asian Games 2026! 🏑💥
Three matches. Three wins. India… pic.twitter.com/n5gGrJ60cA
दीपिका सेहरावतनं केले 9 गोल : भारतीय महिला संघाच्या 20 गोलांपैकी 9 गोल एकट्या दीपिका सेहरावतनं केले. तिनं सर्व गोल पेनल्टी कॉर्नरवरुन केले. तिनं दुसऱ्या मिनिटाला गोल करुन खातं उघडलं. तिनं पहिल्या क्वार्टरच्या 8व्या आणि 9व्या मिनिटालाही गोल केले. यानंतर, दीपिकानं 24व्या, 33व्या, 36व्या, 39व्या, 51व्या आणि 57व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरवरुन गोल केले. दीपिकानं आता तीन सामन्यांमध्ये 20 गोल केले आहेत.
नवनीतनं केले 4 गोल : नवनीत कौरनं चार गोल करुन उत्कृष्ट कामगिरी केली, तर ऋतुजा पिसाळनं हॅट-ट्रिक पूर्ण केली. नेहा, लालरेम्सियामी, साक्षी राणा आणि कर्णधार सलीमा टेटे यांनीही संघाच्या विजयात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं. थायलंडला चौथ्या क्वार्टरच्या अखेरीस गोल करण्यात यश आलं. सुपंसा समन्सूच्या पेनल्टी कॉर्नरवरील ड्रॅग-फ्लिकनं भारतीय गोलमध्ये किंचितसा प्रवेश केल्यानं थायलंडला सामन्यातील एकमेव गोल मिळाला.
1982 पासून सुवर्णपदकाच्या प्रतीक्षेत : भारताचा हा विजय 'पूल बी' मधील त्यांच्या प्रभावी कामगिरीचाच एक भाग होता. संघाचा पुढील सामना शुक्रवारी जपानशी होईल. या सामन्यातील आणखी एक दमदार कामगिरी बाद फेरीपूर्वी संघाची स्थिती अधिक मजबूत करु शकते. हांगझू आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील कांस्यपदकाच्या कामगिरीत सुधारणा करण्याच्या प्रयत्नात भारत आहे. संघ 1982 नंतर महिला हॉकीमधील पहिल्या आशियाई क्रीडा सुवर्णपदकाच्या शोधात आहे.
हेही वाचा :