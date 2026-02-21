ETV Bharat / sports

सलग तीन वेळा शून्यावर बाद झाल्यानंतर अभिषेक शर्माचा पत्ता कट होणार? प्रशिक्षकांनी दिली मोठी अपडेट

2026 च्या टी-20 विश्वचषकात युवा सलामीवीर अभिषेक शर्मा टीम इंडियासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे.

Abhishek Sharma
अभिषेक शर्मा (IANS Photo)
अहमदाबाद Abhishek Sharma : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकात युवा सलामीवीर अभिषेक शर्मा टीम इंडियासाठी चिंतेचा विषय ठरला आहे. तो आतापर्यंत तीन सामने खेळला आहे, परंतु त्यापैकी एकाही सामन्यात तो आपलं खातं उघडू शकला नाही. या तीनही सामन्यात तो शून्यावर बाद झाला आहे, जे आश्चर्यकारक आहे. त्याच्या खराब कामगिरीमुळं अनेकांना प्रश्न पडला आहे की अभिषेकला प्लेइंग इलेव्हनमधून वगळलं जाईल की दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यात त्याला आणखी एक संधी मिळेल. अशातच टीम इंडियाचे गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल यांनी पत्रकार परिषदेत या प्रश्नाचं उत्तर दिलं.

अभिषेक शर्माबाबत मोर्ने मॉर्केलनं केलं मोठं विधान : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी, गोलंदाजी प्रशिक्षक मोर्ने मॉर्केल यांनी स्पष्ट केलं की टी-20 विश्वचषकात अभिषेक शर्माच्या आतापर्यंतच्या खराब कामगिरीबद्दल संघात कोणतीही चर्चा झालेली नाही. मोर्केल म्हणाले की अभिषेकला फक्त चांगली सुरुवात हवी आहे आणि तो त्याचा फॉर्म परत मिळवेल. वृत्तसंस्था पीटीआयनुसार, अभिषेकच्या कामगिरीबद्दल संघात कोणत्याही चर्चेबद्दल मोर्केलला विचारलं असता, त्यांनी ते स्पष्टपणे नाकारलं. ते म्हणाले, "या स्पर्धेत आतापर्यंत कोणतीही चर्चा झालेली नाही. तो एक जागतिक दर्जाचा खेळाडू आहे. आम्ही या स्पर्धेत आतापर्यंत भाग्यवान आहोत, खेळाडू जबाबदारी घेत आहेत आणि धावा काढत आहेत."

मॉर्केलला अभिषेककडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा : मॉर्ने मॉर्केलने कबूल केलं की स्पर्धेच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात पोहोचलेल्या टीम इंडियाला अभिषेककडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा आहे. ते म्हणाले, "आम्ही विश्वचषकाच्या एका अतिशय महत्त्वाच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहोत आणि आम्हाला त्याच्याकडून चांगल्या कामगिरीची अपेक्षा आहे. केवळ संघासाठीच नाही तर चाहत्यांसाठीही. चाहत्यांना त्याची स्फोटक फलंदाजी पाहायला आवडते. मला विश्वास आहे की तो चेंडूचं योग्य वेळेनुसार नियोजन करत आहे. ही फक्त सुरुवात आहे आणि त्यानंतर अभिषेक वेग पकडेल." मॉर्केलच्या विधानावरुन हे स्पष्ट होतं की अभिषेकला या विश्वचषकात संधी मिळत राहतील.

टीम इंडिया विश्वचषकात अपराजित : अभिषेक शर्माची बॅट आतापर्यंत फॉर्ममध्ये नसली तरी टीम इंडियाची कामगिरी आतापर्यंत प्रभावी राहिली आहे. भारतीय संघ गट टप्प्यात अपराजित राहिला आणि सुपर-8 मध्ये स्थान मिळवलं. साखळी टप्प्यात संघानं अमेरिकेचा 29 धावांनी, नामिबियाचा 93 धावांनी, पाकिस्तानचा 61 धावांनी आणि नेदरलँड्सचा 17 धावांनी पराभव केला. सुपर-8 मध्येही भारतीय संघ ही विजयी मालिका सुरु ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

