मोहित-मनालनं पाकिस्तानच्या जबड्यातून हिसकावला विजय; टीम इंडियानं शेवटच्या चेंडूवर जिंकला आशिया कप
19 वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारतीय संघाचा सामना पाकिस्तानशी झाला. अत्यंत अटीतटीच्या या सामन्यात टीम इंडियानं शेवटच्या चेंडूवर एक गडी राखून सामना जिंकला.
Published : November 14, 2026 at 7:39 PM IST|
Updated : November 14, 2026 at 8:00 PM IST
अल-अमिरात IND won U19 Asia Cup : 19 वर्षांखालील आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघाचा सामना पाकिस्तानशी झाला. अत्यंत अटीतटीच्या या सामन्यात टीम इंडियानं शेवटच्या चेंडूवर एक गडी राखून हा सामना जिंकला. पाकिस्ताननं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्ताननं 50 षटकांत नऊ गडी गमावून 337 धावा केल्या. पाकिस्तानकडून उस्मान खाननं 107 धावा केल्या. टीम इंडियानं शेवटच्या चेंडूवर एक गडी शिल्लक असताना हे लक्ष्य गाठलं. भारतानं 50 षटकांत नऊ गडी गमावून 339 धावा केल्या. टीम इंडियासाठी मनाल चौहान आणि मोहित उल्वा हे सामन्याचे हिरो ठरले. मोहितनं शेवटच्या चेंडूवर मारलेल्या चौकारानं संघाचा विजय निश्चित केला.
उस्मान खानच्या 107 धावा : तत्पुर्वी सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्ताननं चांगली सुरुवात केली. उस्मान खान आणि हयीम खान यांनी पहिल्या विकेटसाठी 67 धावांची भागीदारी केली. पाकिस्तानकडून सलामीवीर उस्मान खाननं शानदार 107 धावांचं शतक झळकावलं, तर अब्दुल कादिर (80) आणि कर्णधार फरहान युसूफ (63) यांनीही उत्कृष्ट अर्धशतकं केली. एका क्षणी पाकिस्तान सहजपणे 400 धावांपर्यंत पोहोचेल असं वाटत होतं, परंतु भारतीय गोलंदाजांनी शेवटच्या षटकांमध्ये जोरदार पुनरागमन करत झटपट बळी घेतले आणि त्यांना मोठी धावसंख्या उभारण्यापासून रोखलं. पाकिस्तानी संघाकडून हयीम खाननं 21, अहमद हुसेननं 17, निकब शफीकनं 11, हमजा झहूरनं 10 आणि मोहम्मद सय्यमनं 7 धावा केल्या. भारताकडून गोलंदाजीत काव्य पटेल 4 बळी घेत सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, तर व्यंकटनं 3 आणि अर्जुन राजपूतनं 1 बळी घेतला.
𝗖.𝗛.𝗔.𝗠.𝗣.𝗜.𝗢.𝗡.𝗦 🏆 An absolutely incredible run chase in the Final gives India U19 the #MensU19AsiaCup 2026 title 🇮🇳 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna https://t.co/BYh3iNO18o— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
लक्ष्य चंदानीनं केल्या संघासाठी सर्वाधिक धावा : भारतीय संघानं धावांचा पाठलाग करताना चांगली सुरुवात केली. आर्यवीर सेहवाग आणि लक्ष्य रायचंदानी यांनी पहिल्या विकेटसाठी 95 धावांची भागीदारी केली. मात्र, दोघांनीही खूप सावकाश फलंदाजी केली. आर्यवीर सेहवाग 58 धावा करुन बाद झाला. कर्णधार लक्ष्य रायचंदानी 100 चेंडूंमध्ये 80 धावा करुन संघासाठी सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला. या दोघांव्यतिरिक्त इतर भारतीय फलंदाजांना विशेष कामगिरी करता आली नाही. मनाल चौहाननं शेवटच्या षटकांमध्ये वेगवान गतीनं धावा केल्या. त्यानं आणि मोहित उल्वानं अर्धशतकी भागीदारी करुन भारताला सामन्यात परत आणलं.
Take a bow, Mohit Ulva! 🫡🙌 The celebrations begin after a victory for the ages 🥳 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/jjCB1u8pKQ— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
मनाल चौहान आणि मोहितची शानदार खेळी : 338 धावांचा पाठलाग करताना 252 धावांवर आठवी विकेट पडल्यानंतर मोहित उल्वा आणि मनाल चौहान यांनी संयमानं फलंदाजी केली. त्यांनी नवव्या विकेटसाठी 35 चेंडूंमध्ये 57 धावांची भागीदारी केली. मात्र, 48 व्या षटकात मनाल चौहान 47 धावांवर बाद झाला. त्यानंतर मोहित उल्वानं आपली शानदार फलंदाजी सुरुच ठेवली. मोहितनं चिगुरुपती व्यंकटसोबत शेवटच्या विकेटसाठी 16 चेंडूंमध्ये 30 धावा जोडून संघाला एका रोमांचक विजयाकडे नेलं. मोहितनं 5 चौकार आणि 3 षटकारांच्या मदतीनं 26 चेंडूंमध्ये नाबाद 49 धावा केल्या.
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