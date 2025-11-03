ETV Bharat / sports

स्वप्न साकार...! 52 वर्षात पहिल्यांदाच भारतीय महिलांनी जिंकला विश्वचषक; फायनलमध्ये आफ्रिकेचा 52 धावांनी पराभव

महिला विश्वचषकाच्या फायनलमध्ये भारतानं दक्षिण आफ्रिकेचा पराभव करत इतिहास रचला.

भारतीय महिलांनी जिंकला विश्वचषक
भारतीय महिलांनी जिंकला विश्वचषक (ETV Bharat)
Published : November 3, 2025 at 12:25 AM IST

नवी दिल्ली INDW Beat SAW in Final : आयसीसी महिला वनडे विश्वचषकाचा अंतिम सामना भारत आणि दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघामध्ये नवी मुंबई येथील डी. वाय. पाटील स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. अतिशय अटीतटीच्या झालेल्या या सामन्यात टीम इंडियानं शेवटी विजय मिळवला. विशेष म्हणजे यंदा जगाला महिला क्रिकेटचा नवा विश्वविजेता मिळाला. या सामन्यात भारतीय संघानं प्रथम फलंदाजी करताना शेफाली वर्मा (87) आणि दिप्ती शर्मा (58) यांच्या दमदार अर्धशतकाच्या बळावर निर्धारित 50 षटकात 8 बाद 298 धावा उभारल्या. प्रत्युत्तरात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ 250 धावांपर्यत मर्यादित राहिला आणि भारतानं सामना जिंकत विश्वविजय मिळवला. दक्षिण आफ्रिकेकडून कर्णधार लॉरा वाल्डवार्डनं 101 धावा केल्या, पण संघाला विजय मिळवून देऊ शकली नाही.

