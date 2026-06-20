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कृष्णाच्या 'प्रसिद्ध' गोलंदाजीनंतर जैस्वालचं 'यशस्वी' शतक; टीम इंडियाकडून पाहुण्यांचा सुपडासाफ

मालिकेतील तिसऱ्या आणि शेवटच्या वनडे सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानचा 9 गडी राखून पराभव केला.

IND Beat AFG
टीम इंडियाकडून पाहुण्यांचा सुपडासाफ (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 20, 2026 at 10:21 PM IST

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चेन्नई IND Beat AFG : मालिकेतील तिसऱ्या आणि शेवटच्या वनडे सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानचा 9 गडी राखून पराभव केला. यासह, भारतीय संघानं तीन सामन्यांच्या मालिकेत 3-0 नं क्लीन स्वीप पूर्ण केला. चेपॉक स्टेडियमवर नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्ताननं 218 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात भारतानं 29व्या षटकात केवळ एक गडी गमावून लक्ष्य गाठलं. मालिकेत विराट कोहलीची जागा घेतलेल्या यशस्वी जैस्वालनं शतक झळकावलं, तर रोहित शर्मानं अर्धशतक झळकावलं.

यशस्वी जैस्वालच दुसरं वनडे शतक : 219 धावांचं लक्ष्य गाठताना, यशस्वी जैस्वाल आणि रोहित शर्मा यांनी पहिल्याच षटकात 23 धावा करून भारतीय संघाला चांगली सुरुवात करून दिली. संघान 10 षटकांत 81 धावा केल्या होत्या. यशस्वीनं अवघ्या 38 चेंडूंमध्ये 50 धावा पूर्ण केल्या, तर रोहितनं 49 चेंडू घेतले. शतकाच्या दिशेनं वाटचाल करणारा रोहित 79 धावांवर बाद झाला. त्यानं 69 चेंडूंचा सामना करत 9 चौकार आणि 3 षटकार मारले. मोहम्मद नबीनं रोहितला बाद करत 170 धावांची भागीदारी तोडली.

तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या श्रेयस अय्यरनं मैदानात येताच आपली छाप पाडली. यशस्वी जैस्वालनं 29व्या षटकाच्या पहिल्याच चेंडूवर षटकार मारुन आपलं दुसरं वनडे शतक पूर्ण केलं. त्यानंतर त्यानं त्याच षटकाच्या चौथ्या चेंडूवर षटकार मारुन सामना संपवला. यशस्वीनं 86 चेंडूंमध्ये 14 चौकार आणि तीन षटकारांसह नाबाद 110 धावा केल्या. श्रेयस अय्यरनं दोन षटकारांच्या मदतीनं 20 धावा केल्या.

प्रसिद्ध कृष्णाची धारदार गोलंदाजी : तत्पुर्वी चेन्नईमध्ये नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या अफगाण संघाची सुरुवात खराब झाली. संघानं 36 धावांवर चार गडी गमावले. त्यानंतर, हशमतुल्ला शाहिदी आणि अझमतुल्ला ओमरझाई यांनी 114 चेंडूंमध्ये पाचव्या विकेटसाठी 105 धावा जोडल्या. दोन षटकार आणि पाच चौकारांसह अझमतुल्ला ओमरझाई 56 चेंडूंमध्ये 50 धावा करून बाद झाला. आपल्या 36व्या वनडे डावात ओमरझाईनं षटकारांचं अर्धशतकही पूर्ण केलं.

त्यानंतर कर्णधार शाहिदीनं 23 चेंडूंमध्ये 21 धावांचं योगदान देणाऱ्या मोहम्मद नबीसोबत सहाव्या विकेटसाठी 57 धावांची भागीदारी केली. 198 धावांवर अफगाण संघाला सहावा धक्का बसला, त्यानंतर एकापाठोपाठ एक विकेट पडू लागल्या. नववी विकेट पडल्यानंतर कर्णधार शाहिदीनं आपलं शतक पूर्ण केलं. 102 धावा करुन तो शेवटचा फलंदाज बाद झाला. भारताकडून प्रसिद्ध कृष्णानं 8.2 षटकांत 23 धावा देऊन 5 बळी घेतले, तर गुरनूर ब्रार, प्रिन्स यादव आणि हर्ष दुबे यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.

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TAGGED:

INDIA CLEANE SWEEP AFGHANISTAN
भारत विरुद्ध अफगाणिस्तान
INDIA VS AFGHANISTAN SERIES
IND VS AFG 3RD ODI CHENNAI
IND BEAT AFG

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