IND vs ZIM T20I: टीम इंडियानं 4 दिवसांत जिंकले 3 सामने; कोच बदलताच यजमानांना क्लीन स्वीप
भारत आणि झिम्बाब्वे क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवण्यात आली. यात भारतानं क्लीन स्वीप केला आहे.
Published : July 26, 2026 at 8:11 PM IST
हरारे IND vs ZIM 3rd T20I : सलग दोन मालिका गमावल्यानंतर भारतीय क्रिकेट संघानं अखेर झिम्बाब्वेला क्लीन स्वीप देत मालिका जिंकली आहे. 3 सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात भारतीय संघानं 35 धावांनी विजय मिळवत यजमान झिम्बाब्वेला 3-0 नं क्लीन स्वीप केलं. कर्णधार श्रेयस अय्यरच्या संघाला आधी आयर्लंड आणि नंतर इंग्लंडमध्ये मालिका पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं, मात्र झिम्बाब्वेसारख्या तुलनेने कमकुवत मानल्या जाणाऱ्या संघाविरुद्ध संघानं मालिकेत निर्भेळ यश मिळवलं आहे. या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघानं 5 गडी गमावून 192 धावा फलकावर लावल्या होत्या, ज्याच्या प्रत्युत्तरात झिम्बाब्वेचा संघ 7 गडी गमावून केवळ 157 धावाच करु शकला.
India complete a clean sweep against Zimbabwe with victory in the final T20I 👊— ICC (@ICC) July 26, 2026
📝: https://t.co/01V4OH5BZg pic.twitter.com/aJzcA8V4ud
वैभवची दमदार अर्धशतकी खेळी : या सामन्यात टीम इंडियाचा कर्णधार श्रेयस अय्यरनं पुन्हा एकदा नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियानं निर्धारित 20 षटकांत 5 गडी गमावून 192 धावा केल्या. या सामन्यात भारतासाठी वैभव सूर्यवंशीनं एकमेव अर्धशतक झळकावलं. वैभवनं 49 चेंडूंमध्ये 81 धावांची खेळी केली. वैभव सूर्यवंशीशिवाय इशान किशननं 29, श्रेयस अय्यरनं 27 आणि रिंकू सिंगनं 25 धावा केल्या. झिम्बाब्वेचा दौरा अभिषेक शर्मासाठी निराशाजनक ठरला. मालिकेतील शेवटच्या सामन्यातही अभिषेकला फलंदाजीत काही विशेष दाखवता आलं नाही. अवघ्या 2 धावांवर अभिषेकला ब्लेसिंग मुजराबानीच्या चेंडूवर तदिवनाशं मारुमणीकरवी झेलबाद केलं. झिम्बाब्वेसाठी ब्रॅड इव्हान्सनं सर्वाधिक दोन बळी घेतले.
झिम्बाब्वेची फलंदाजी अपयशी : 193 धावांचं लक्ष्य गाठताना झिम्बाब्वेला पहिल्याच चेंडूवर पहिला धक्का बसला. ब्रायन बेनेट शून्यावर बाद झाला. त्यानंतर डिऑन मेयर्सनं 15 चेंडूंमध्ये 19 धावा केल्या, तर बेन करननं 19 चेंडूंमध्ये 20 धावा केल्या. दुसऱ्या टी-20 प्रमाणेच, झिम्बाब्वेचा कर्णधार सिकंदर रझा या सामन्यातही आपलं खातं उघडण्यात अपयशी ठरला. झिम्बाब्वेसाठी रायन बर्ल सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला, त्यानं पाच चौकारांच्या मदतीनं 43 चेंडूंमध्ये 54 धावा केल्या. भारतासाठी मयंक यादवनं सर्वाधिक तीन बळी घेतले.
मालिकेत भारताचं एकहाती वर्चस्व : पहिल्या दोन सामन्यांपैकी, टीम इंडियानं पहिला सामना एकतर्फी जिंकला. पहिल्या सामन्यात भारतानं 126 धावांचं लक्ष्य सात गडी राखून सहज पार केलं. तर दुसऱ्या टी-20 सामन्यात भारतानं झिम्बाब्वेला 90 धावांनी पराभूत केलं. प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं झिम्बाब्वेसमोर 220 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. प्रत्युत्तरात, झिम्बाब्वेचा संघ 17.5 षटकांत 129 धावांवर सर्वबाद झाला.
हेही वाचा :
- CWG 2026: भारताला मिळालं दुसरं पदक, वेटलिफ्टिंगमध्ये ऋषिकांत सिंहची 'चांदी'; 9 किलोनं हुकलं गोल्ड
- Mann Ki Baat: 'नारी शक्तीनं देशाला गौरव मिळवून दिला'; महिला क्रिकेट संघाचं कौतुक करत पंतप्रधान काय म्हणाले?
- CWG 2026: मीराबाई चानू गोल्ड मेडल जिंकत इतिहास रचणार? चौथ्या दिवसाचं भारताचं वेळापत्रक, वाचा सविस्तर