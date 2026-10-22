टीम इंडियानं केला सर्वाधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग! कीवींविरुद्ध पहिल्या सामन्यात विजय मिळवत मालिकेत आघाडी
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना आज खेळवण्यात आला.
Published : October 22, 2026 at 4:40 PM IST
क्राइस्टचर्च IND vs NZ 1st T20I : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना आज खेळवण्यात आला. क्राइस्टचर्चमधील हॅगली ओव्हलवर झालेल्या या सामन्यात भारतीय संघानं 4 गडी राखून विजय मिळवला. न्यूझीलंडनं प्रथम फलंदाजी करताना निर्धारित 20 षटकांत 4 बाद 225 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात भारतीय संघानं 6 बाद 230 धावा केल्या. विशेष म्हणजे टी20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटच्या इतिहासात भारतानं केलेला हा सर्वाधिक धावांचा यशस्वी पाठलाग आहे. या विजयासह भारतीय संघानं 5 सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे.
वादळी सुरुवातीनंतर गमावल्या लागोपाठ विकेट : 226 धावांचा पाठलाग करताना भारतीय संघाची सुरुवात वादळी झाली. सलामीवीर संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी 5.5 षटकांत 93 धावांची भागीदारी केली. सॅमसननं 33 चेंडूंमध्ये 8 चौकार आणि 4 षटकारांच्या मदतीनं 67 धावा केल्या. तर अभिषेकनं 12 चेंडूंमध्ये 3 षटकार आणि 2 चौकारांसह 29 धावांचं योगदान दिलं. मायकल ब्रेसवेलनं अभिषेकला बाद करुन सलामीची भागीदारी तोडली. त्यानंतर कर्णधार मिचेल सँटनरनं सॅमसनला बाद केलं. ब्रेसवेलनं पुढं तिलक वर्माला (6) बाद केलं, तर इशान किशन (1) सँटनरच्या फिरकी गोलंदाजीवर पायचीत झाला.
फिलिप्सची नाबाद 82 धावांची खेळी : तत्पुर्वी, नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडनं निर्धारित 20 षटकांत 4 गडी गमावून 225 धावा केल्या. न्यूझीलंडच्या संपूर्ण संघानं त्यांच्या धावसंख्येत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. सलामीवीर फिन ॲलननं पाच चौकार आणि दोन षटकारांसह 24 चेंडूंमध्ये वेगवान 45 धावा केल्या. टीम सेफर्टनं 17 चेंडूंमध्ये 24 धावा केल्या. डॅरिल मिचेलनंही 18 चेंडूंमध्ये 28 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली. खालच्या फळीत, बेवन जेकब्सनं केवळ 16 चेंडूंमध्ये 31 धावा केल्या. मात्र, ग्लेन फिलिप्सची 82 धावांची खेळी लक्षवेधी ठरली.
भारतीय संघाची गोलंदाजी निष्प्रभ : भारताकडून केवळ तीन गोलंदाजांना प्रत्येकी एक बळी मिळवता आला, पण त्यांनी खूप धावा दिल्या. अर्शदीप सिंग यादवनं 45 धावा, मयंक यादवनं 40 धावा आणि अक्षर पटेलनं 51 धावा दिल्या, प्रत्येकी एक बळी घेतला. भुवनेश्वर कुमारचं पुनरागमन कमी संस्मरणीय ठरलं. त्यानं चार षटकांत 49 धावा दिल्या पण त्याला यश मिळालं नाही. नितीश कुमार रेड्डीनं चार षटकांत 40 धावा दिल्या.
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