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CWG 2026: एका दिवसात भारतानं जिंकले 16 मेडल; पदकतालिकेत कितव्या स्थानावर?

2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत शनिवार हा भारतासाठी आतापर्यंतचा सर्वात प्रभावी दिवस ठरला. भारतीय खेळाडूंनी एकाच दिवसात 16 पदकं जिंकली.

Commonwealth Games Medal Tally
एका दिवसांत भारतानं जिंकले 16 मेडल (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 2, 2026 at 10:04 AM IST

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ग्लासगो Commonwealth Games Medal Tally : 2026 च्या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत शनिवार हा भारतासाठी आतापर्यंतचा सर्वात प्रभावी दिवस ठरला. भारतीय खेळाडूंनी एकाच दिवसात 16 पदकं जिंकून पदकतालिकेत मोठी झेप घेतली आणि चौथं स्थान पटकावलं. भारताच्या या यशात बॉक्सर्सचा सर्वात मोठा वाटा होता. भारतीय बॉक्सर्सनी रिंगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी करत 7 सुवर्ण आणि 3 रौप्य पदकं जिंकली. बॉक्सिंग व्यतिरिक्त, भारतानं पॅरा-ॲथलेटिक्स, ॲथलेटिक्स आणि ज्युडोमध्येही पदकं जिंकली. या प्रभावी कामगिरीमुळं भारताची एकूण पदकसंख्या 39 झाली, ज्यात 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 9 कांस्य पदकांचा समावेश आहे.

बॉक्सर्सनी गाजवला दिवस : भारतीय बॉक्सर्सनी दिवसभर उत्कृष्ट कामगिरी करत 7 सुवर्णपदकं जिंकली आणि देशाला पदकतालिकेत अव्वल स्थानी पोहोचवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. बॉक्सिंगमधील 10 पदकांनी भारताच्या मोहिमेला नव्या उंचीवर नेलं. एक दिवस शिल्लक असताना, भारतानं आता पदकतालिकेत चौथं स्थान पटकावलं आहे. केवळ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि कॅनडा भारताच्या पुढं आहेत.

भारताचे सुवर्णदक विजेते खेळाडू :

खेळाडू स्पर्धेचा प्रकार खेळ
मीराबाई चानूमहिला 48 किलो वजनी गटवेटलिफ्टिंग
शर्मिला धनखडमहिला शॉटपुट F57पॅरा-ॲथलेटिक्स
दिलीप महादू गावितपुरुष 100 मीटर T47पॅरा-ॲथलेटिक्स
अस्मिता डेमहिला 48 किलो वजनी गटज्युडो
हर्ष सिंहपुरुष 60 किलो वजनी गटज्युडो
प्रीति पवारमहिला 54 किलो वजनी गटबॉक्सिंग
जैस्मिन लंबोरियामहिला 57 किलो वजनी गटबॉक्सिंग
सोमन राणापुरुष शॉटपुट F57पॅरा-ॲथलेटिक्स
साक्षी चौधरीमहिला 51 किलो वजनी गटबॉक्सिंग
अरुंधति चौधरीमहिला 70 किलो वजनी गटबॉक्सिंग
प्रिया घंघासमहिला 60 किलो वजनी गटबॉक्सिंग
सचिन सिवाचपुरुष 60 किलो वजनी गटबॉक्सिंग
अंकुशपुरुष 70 किलो वजनी गटबॉक्सिंग

बॉक्सिंग व्यतिरिक्त इतर खेळांमधील पदकं : पॅरा-ॲथलेटिक्समधील पुरुषांच्या शॉटपुट एफ57 प्रकारात भारतानं सुवर्ण आणि रौप्यपदक जिंकलं. सोमन राणानं गोल्डन थ्रोमध्ये सुवर्णपदक पटकावलं, तर शुभम जुयाल दुसऱ्या स्थानी राहिला. पुरुषांच्या ट्रिपल जंपमध्ये प्रवीण चित्रवेलनं रौप्य आणि सेल्वा प्रभूनं कांस्यपदक जिंकलं. उन्नती शर्मानं ज्युडोमध्ये कांस्यपदक, तर गुलवीर सिंगनं 5000 मीटर शर्यतीत कांस्यपदक पटकावलं.

पदक तालिका :

अनु. क्रमांक देश सुवर्णपदक रौप्यपदक कांस्यपदक एकूण
1ऑस्ट्रेलिया654152158
2इंग्लंड264135102
3कॅनडा18202159
4भारत1317939
5स्कॉटलँड1381738

भारतानं जिंकली 13 सुवर्णपदकं : प्रीती पवारनं महिलांच्या 54 किलो गटात सुवर्णपदक जिंकून दिवसाची सुरुवात केली. त्यानंतर जस्मिन लंबोरियानं महिलांच्या 57 किलो गटात सुवर्णपदक जिंकून भारताला दिवसातील दुसरं सुवर्णपदक मिळवून दिलं. दिवसाच्या अखेरीस, भारतीय बॉक्सर अंकुश पांघलनंही सुवर्णपदक जिंकलं. या राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारतानं आतापर्यंत 13 सुवर्ण, 17 रौप्य आणि 8 कांस्य पदकांसह एकूण 38 पदकं जिंकली आहेत. भारत गुणतालिकेत चौथ्या क्रमांकावर आहे.

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