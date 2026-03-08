टीम इंडियानं तिसऱ्यांदा जिंकलं जग! अंतिम सामन्यात कीवींचा एकतर्फा पराभव करत लिहिला नवा इतिहास
आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघांमध्ये खेळवण्यात आला. यात भारतानं विजय मिळवला.
Published : March 8, 2026 at 10:44 PM IST|
Updated : March 8, 2026 at 10:54 PM IST
अहमदाबाद India Won World Cup : टीम इंडियानं आयसीसी पुरुष टी-20 विश्वचषक 2026 चं विजेतेपद पटकावलं आहे. रविवारी अहमदाबाद इथं खेळल्या गेलेल्या अंतिम सामन्यात भारतानं 96 धावांनी दणदणीत विजय मिळवत तिसऱ्यांदा विजेतेपद मिळवलं. सामन्यात न्यूझीलंडनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं कीवींजसमोर 256 धावांचा डोंगर उभा केला. प्रत्युत्तरात न्यूझीलंड संघ 19 षटकांत अवघ्या 159 धावांत सर्वबाद झाला.
𝐂.𝐇.𝐀.𝐌.𝐏.𝐈.𝐎.𝐍.𝐒 🇮🇳#TeamIndia clinch a record 3️⃣rd ICC Men's #T20WorldCup title 🏆— BCCI (@BCCI) March 8, 2026
Take. A. Bow 🫡#MenInBlue | #Final | #INDvNZ pic.twitter.com/nml1AZY5tK
भारतानं तिसऱ्यांदा जिंकला टी-20 विश्वचषक : या विजयासह टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासात, तीन वेळा टी-20 विश्वचषक जिंकला आहे. याआधी भारतानं इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिजसह दोन वेळा विश्वचषक जिंकला होता. मात्रन आता भारतानं न्यूझीलंडचा पराभव करत तिसऱ्यांदा विश्वचषक जिंकण्याचा कारनामा केला आहे. यामुळं सलग दोनदा टी-20 विश्वचषक जिंकणारा तो पहिला संघ बनला आहे. यजमान संघानं टी-20 विश्वचषक जिंकण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. दरम्यान, न्यूझीलंड पुन्हा एकदा विजेतेपद जिंकण्यात मागे पडला आहे.
टॉप तीन फलंदाजांची अर्धशतकं : प्रथम फलंदाजी करताना संजू सॅमसननं पुन्हा एकदा टीम इंडियासाठी शानदार फलंदाजी केली. यावेळी त्याला अभिषेक शर्मा आणि इशान किशन यांनी साथ दिली. संजू सॅमसननं फक्त 46 चेंडूत पाच चौकार आणि आठ षटकारांसह 89 धावा केल्या. अभिषेक शर्मानंही आपलं अर्धशतक गाठलं, त्यानं 21 चेंडूत सहा चौकार आणि तीन षटकारांसह 52 धावा केल्या. इशान किशननंही 25 चेंडूत चार चौकार आणि चार षटकारांसह 54 धावांची चांगली खेळी केली.
A TEAM OF WINNERS 🥇— ICC (@ICC) March 8, 2026
Suryakumar Yadav-led India etch their name in history as they become the first team to defend the #T20WorldCup 🙌
Made with Google Gemini pic.twitter.com/yZdhwp8R8Z
सूर्य फ्लॉप दुबेची फटकेबाजी : सामन्यात एकवेळ टीम इंडिया 270 धावांचा टप्पा ओलांडण्याच्या तयारीत दिसत होती, परंतु कर्णधार सूर्यकुमार यादव धाव न घेता बाद झाला. हार्दिक पांड्यानंही संथ खेळी केली, त्यानं 13 चेंडूत 18 धावा केल्या. तिलक वर्मा सहा चेंडूत 8 धावा करुन नाबाद राहिला. जेव्हा असं वाटत होतं की टीम इंडिया 250 पेक्षा जास्त धावा करु शकणार नाही, तेव्हा शिवम दुबेनं जबाबदारी घेतली. त्यानं शेवटच्या दोन षटकांमध्ये स्फोटक फलंदाजी केली. त्यानं फक्त आठ चेंडूत 26 धावा केल्या, ज्यात तीन चौकार आणि दोन षटकारांचा समावेश होता. शेवटच्या षटकात भारतानं एकूण 24 धावा केल्या. कीवींकडून जेमी निशमनं सर्वाधिक 3 विकेट घेतल्या.
कीवींची फलंदाजी अपयशी : भारतानं दिलेल्या 256 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडची सुरुवात चांगली झाली नाही. फिन ऍलनच्या रुपात न्यूझीलंडचा पहिला बळी 31 धावांवर गोला. त्यानंतर, 32 धावांवर, रचिन रवींद्र 2 चेंडूत 1 धावा काढून बाद झाल्यानं कीवींना दुसरा धक्का बसला. मात्र, सलामीवीर टिम सायफर्टनं आपली हिंमत रोखली. त्यानं 26 चेंडूत 2 चौकार आणि 5 षटकारांसह 52 धावा केल्या. पण विजयासाठी ते पुरेसं नव्हतं. ग्लेन फिलिप्स 5 धावांवर आणि मार्क चॅपमन 3 धावांवर बाद झाले. न्यूझीलंडचा संघ 19 षटकांत 159 धावांवर बाद झाला. भारताकडून जसप्रीत बुमराहनं सर्वाधिक 4 विकेट घेतल्या.
