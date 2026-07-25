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झिम्बाब्वेविरुद्धच्या सोप्या परीक्षेत टीम इंडिया 'पास'; T20I विश्वचषकानंतर जिंकली पहिला मालिका

सलग दोन टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका गमावल्यानंतर, भारतीय क्रिकेट संघाला अखेर किमान या फॉरमॅटमध्ये तरी एक दिलासादायक बातमी मिळाली आहे.

IND Beat ZIM by 90 Runs
T20I विश्वचषकानंतर जिंकली पहिला मालिका (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 25, 2026 at 10:08 PM IST

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हरारे IND Beat ZIM by 90 Runs : सलग दोन टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका गमावल्यानंतर, भारतीय क्रिकेट संघाला अखेर किमान या फॉरमॅटमध्ये तरी एक दिलासादायक बातमी मिळाली आहे. टीम इंडियानं तीन सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात झिम्बाब्वेला 90 धावांनी पराभूत केलं. पहिला सामना 7 गडी राखून जिंकल्यानंतर, भारतीय संघानं आता मालिकेत 2-0 अशी अभेद्य आघाडी घेतली आहे. यासह, श्रेयस अय्यरच्या नेतृत्वाखाली संघानं आपली पहिली टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका जिंकली आहे.

फलंदाजांनंतर गोलंदाजांची दमदार कामगिरी : भारतीय गोलंदाजांच्या घातक कामगिरीसमोर झिम्बाब्वेचा संघ पत्त्यांच्या घराप्रमाणे कोसळला आणि 17.5 षटकांत 129 धावांवर सर्वबाद झाला. झिम्बाब्वेसाठी सलामीवीर ब्रायन बेनेटनं 19 चेंडूंमध्ये 3 चौकार आणि 3 षटकारांसह 32 धावा करुन सर्वाधिक धावा केल्या, तर ताडीवानाशं मुरुमानीनं 24 आणि रायन बर्लनं 20 धावांचं योगदान दिलं. ब्रॅड इव्हान्सनंही 19 धावा केल्या, पण कर्णधार सिकंदर रझा (0) सह संघाची मधली फळी नियमित अंतरानं विकेट गमावत पूर्णपणे अपयशी ठरली.

अभिषेक शर्मानं घेतले 3 बळी : भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीपासूनच सामन्यावर नियंत्रण ठेवलं आणि झिम्बाब्वेच्या कोणत्याही फलंदाजाला स्थिरावण्याची संधी दिली नाही. अष्टपैलू अभिषेक शर्मा हा भारताचा सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्यानं 2.5 षटकांत 17 धावा देऊन 3 बळी घेतले. पदार्पण करणारे यश ठाकूर आणि प्रिन्स यादव यांनीही प्रत्येकी 2 बळी घेत उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. रवी बिश्नोई, शिवम दुबे आणि तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेत टीम इंडियाला झिम्बाब्वेला स्वस्तात बाद करण्यास मदत केली.

टीम इंडियानं केल्या 220 धावा : यापूर्वी, नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेल्या भारतीय संघानं, यष्टीरक्षक-फलंदाज इशान किशन आणि उपकर्णधार तिलक वर्मा यांच्या स्फोटक अर्धशतकांच्या जोरावर झिम्बाब्वेसमोर 220 धावांचं लक्ष्य ठेवलं. भारतासाठी वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांनी डावाची सुरुवात केली. वैभवला आपल्या चांगल्या सुरुवातीचं मोठ्या धावसंख्येत रुपांतर करता आलं नाही. 3 चौकार आणि 1 षटकारासह 9 चेंडूंमध्ये 20 धावा करुन तो बाद झाला. अभिषेक शर्माची बॅट सलग दुसऱ्या सामन्यात अपयशी ठरली, त्यानं 2 चौकारांसह 8 चेंडूंमध्ये 8 धावा केल्या.

ईशान किशनची शानदार खेळी : त्यानंतर ईशान आणि श्रेयस अय्यरनं सूत्रं हाती घेतली आणि तिसऱ्या विकेटसाठी 66 धावांची भागीदारी केली. अय्यरनं 20 चेंडूंमध्ये 4 चौकारांसह 25 धावा केल्या. त्यानंतर किशननं चौथ्या विकेटसाठी तिलक वर्मासोबत 94 धावांची महत्त्वपूर्ण भागीदारी केली, पण तो चौथ्या विकेटवर बाद झाला. 31 चेंडूंमध्ये आपलं 12वं टी-20 अर्धशतक झळकावणाऱ्या किशननं पुढं 44 चेंडूंमध्ये 9 चौकार आणि 2 षटकारांसह 81 धावा केल्या.

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INDIA BEAT ZIMBABWE
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