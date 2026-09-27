कोहली-शुभमनची 'विराट' शतकी खेळी! त्रिवेंद्रममध्ये विरोधकांच्या गोलंदाजीचा धुव्वा उडवत भारताचा सहज विजय
भारतीय क्रिकेट संघानं वेस्ट इंडिजविरुद्धचा पहिला वनडे सामना सहज जिंकला.
Published : September 27, 2026 at 9:49 PM IST
तिरुवनंतपुरम IND beat WI in 1st ODI : भारतीय क्रिकेट संघानं वेस्ट इंडिजविरुद्धचा पहिला वनडे सामना सहज जिंकला. वेस्ट इंडिजच्या सलामीच्या जोडीच्या शानदार कामगिरीमुळं, त्यांनी सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना 7 गडी गमावून 295 धावा केल्या. भारतासाठी विराट कोहली (139*) आणि शुभमन गिल (110) यांनी शतकं झळकावली, ज्यामुळं संघानं 42 व्या षटकात 8 गडी राखून सामना जिंकला. या विजयामुळं भारतानं तीन सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. मालिकेतील दुसरा सामना 30 सप्टेंबर रोजी गुवाहाटी इथं खेळवला जाणार आहे.
विराट कोहलीच्या 139 तर गिलच्या 110 धावा : धावांचा पाठलाग करताना भारतीय कर्णधार शुभमन गिलनं 110 धावांची खेळी करुन संघाला आघाडी मिळवून दिली. डावाची सुरुवात करताना गिलनं 12 चौकार आणि एका षटकारासह 96 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं. दुसरीकडे, विराट कोहलीनं आणखी आक्रमक फलंदाजी करत अवघ्या 74 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं. तो 88 चेंडूंमध्ये 10 चौकार आणि 9 षटकारांसह 139 धावांवर नाबाद राहिला. विराट कोहलीनं सलग दोन षटकार मारुन सामना संपवला. विराट कोहली आणि शुभमन गिल यांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 132 चेंडूंमध्ये 151 धावा जोडल्या. सलामीवीर रोहित शर्मानं 2 चौकार आणि 3 षटकारांसह 35 चेंडूंमध्ये 32 धावा केल्या. ऋतुराज गायकवाड 13 धावांवर नाबाद राहिला. वेस्ट इंडिजकडून अल्झारी जोसेफ आणि रॉस्टन चेस यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.
🔙 to 🔙 to seal the deal 👊#TeamIndia with a clinical chase in just 4️⃣1️⃣.4️⃣ overs to win by 8️⃣ wickets 👏👏— BCCI (@BCCI) September 27, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/O2cs86p4gq#INDvWI | @mflone_ pic.twitter.com/SUj4bbE9rh
वेस्ट इंडिजसाठी जस्टिन ग्रीव्हजचं शतक : तत्पुर्वी, नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर, वेस्ट इंडिजच्या सलामीच्या जोडीनं दमदार सुरुवात केली. जॉन कॅम्पबेल आणि जस्टिन ग्रीव्हज यांनी 19.2 षटकांत पहिल्या विकेटसाठी 135 धावांची भागीदारी केली. जॉन 60 चेंडूंमध्ये तीन षटकार आणि सहा चौकारांसह 62 धावा करुन बाद झाला. त्यानंतर ग्रीव्हजनं केसी कार्टीसोबत 65 चेंडूंमध्ये दुसऱ्या विकेटसाठी 41 धावा जोडल्या. केसी 13 धावांवर बाद झाला, त्यानंतर पाहुण्या संघाच्या विकेट्स झपाट्यानं पडल्या. 198 धावांवर वेस्ट इंडिजच्या पाच विकेट्स पडल्या. 36 व्या षटकात कुलदीप यादवनं सलग दोन चेंडूंवर जस्टिन ग्रीव्हज आणि ज्वेल अँड्र्यू (0) यांना बाद केलं. ग्रीव्हजनं 108 चेंडूंमध्ये 12 चौकारांसह 101 धावा केल्या.
Hundreds from Virat Kohli and Shubman Gill power India's dominant chase in the first ODI against West Indies 💪— ICC (@ICC) September 27, 2026
Match centre ➡️ https://t.co/h38gxQF3rE pic.twitter.com/QD22DwtzTJ
त्यानंतर आमिर जांगूनं सूत्रं हाती घेतली. त्यानं रोस्टन चेससोबत सहाव्या विकेटसाठी 52 धावा जोडल्या. चेस 24 धावांवर बाद झाला, त्यानंतर जांगूनं मॅथ्यू फोर्ड (7) सोबत सातव्या विकेटसाठी 38 धावा जोडून संघाला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलं. जांगू 43 चेंडूंमध्ये 8 चौकारांसह 58 धावांवर नाबाद राहिला. भारताकडून, कुलदीप यादवनं 10 षटकांत 40 धावा देऊन 4 बळी घेतले, तर प्रसिद्ध कृष्णानं 2 बळी घेतले.
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