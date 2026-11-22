भारतीय संघाचा सलग दुसरा विजय! आज विजयी हॅटट्रिकसाठी उतरणार मैदानात
आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या साखळी सामन्यात भारतीय महिला हॉकी संघानं दक्षिण कोरियाला 2-1 नं पराभूत करुन आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला.
Published : November 22, 2026 at 1:01 PM IST
भोपाळ India Beat South Korea : दोन वेळच्या विजेत्या आणि आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील सुवर्णपदक विजेत्या भारतीय महिला हॉकी संघानं, आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या साखळी सामन्यात दक्षिण कोरियाला 2-1 नं पराभूत करुन आपला सलग दुसरा विजय नोंदवला. शनिवारी झालेल्या या सामन्यात भारतासाठी मुमताज खान आणि सुनेलिता टोप्पो यांनी गोल केले. यापूर्वी भारतानं गुरुवारी स्पर्धेच्या सलामीच्या सामन्यात मलेशियाला 4-1 नं पराभूत केलं होतं.
BACK-TO-BACK WINS FOR THE DEFENDING CHAMPIONS! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team secures a hard-fought 2-1 victory over Korea to make it two wins in a row at the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 🏆👏 A strong performance from the hosts as they continue their title defence in style! 💪🏑 Next Up: Thailand on Sunday, November 22 👀 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 21, 2026
मुमताज आणि सुनेलिता यांनी केले गोल : भारतीय संघानं सामन्याच्या सुरुवातीपासूनच आक्रमक खेळ केला आणि चेंडूवर नियंत्रण ठेवलं. सुरुवातीच्या काही मिनिटांत संघ अनेक वेळा दक्षिण कोरियाच्या सर्कलमध्ये घुसला, पण त्यांना गोल करण्यात अपयश आलं. भारताला सलग दोन पेनल्टी कॉर्नरही मिळाले. मात्र दुसऱ्या पेनल्टी कॉर्नरवर नवनीत कौरचा प्रयत्न दक्षिण कोरियाच्या गोलरक्षकानं उत्कृष्टरित्या वाचवला. अखेरीस भारताला पहिल्या हाफच्या शेवटच्या क्षणांमध्ये यश मिळालं. भारतीय बचावपटूंकडून मिळालेल्या एका उत्कृष्ट पासनंतर नवनीत कौरनं चेंडू दीपिकाकडे पास केला. दीपिकाचा शॉट कोरियन गोलकीपरनं अडवला, पण चेंडू मुमताज खानपर्यंत पोहोचला, तिनं तो गोलपोस्टमध्ये टाकून भारताला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली. तिसऱ्या क्वार्टरच्या चौथ्या मिनिटाला भारतानं आपली आघाडी दुप्पट केली. नवनीत कौरच्या थेट पेनल्टी कॉर्नरच्या प्रयत्नानंतर आलेल्या रिबाउंडवर सुनेलिता टोप्पोनं एक शानदार शॉट मारुन चेंडू गोलपोस्टमध्ये टाकला आणि स्कोअर 2-0 केला.
EYES ON THE NEXT CHALLENGE! 🇮🇳🔥 After securing back-to-back victories, the Indian Women’s Hockey Team is ready to take on Thailand in the third match of their title defence at Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 💪🏑 🆚 India 🇮🇳 vs Thailand 🇹🇭 🗓️ Sunday, November 22 ⏰ 5:15 PM IST 📺 LIVE on JioHotstar and Star Sports 2 🌐 Stream on https://t.co/plntJTLWXP (outside the Indian subcontinent) #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia @MP_MyGov @DSYWMP @MP_DSYW @asia_hockey @sports_odisha @CMO_Odisha @IndiaSports @Media_SAI— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 22, 2026
दक्षिण कोरियानं शेवटच्या मिनिटांमध्ये केला गोल : दोन गोलनं मागे पडल्यानंतर दक्षिण कोरियानं पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न केला. संघाला अनेक पेनल्टी कॉर्नर मिळाले, पण भारतीय गोलकीपर बासुरी सोलंकीनं कोरियन संघाला गोल करण्यापासून रोखण्यासाठी शानदार बचाव केले. अनुभवी गोलकीपर सविता पुनियाच्या जागी आलेल्या बासुरीनं सामन्यात अनेक महत्त्वाचे बचाव केले. मात्र, 56व्या मिनिटाला दक्षिण कोरियाच्या योंगयुन हाँगनं मैदानी गोल करुन स्कोअर 2-1 असा केला. भारतीय संघानं आपली आघाडी कायम ठेवली आणि सामना जिंकला. भारतापुढील पुढील आव्हान थायलंडविरुद्ध असेल. दोन्ही संघांमधील सामना आज सायंकाळी 05:15 वाजल्यापून खेळवला खेळला जाईल. हा सामना जिंकत भारतीय संघ विजयी हॅटट्रिक करण्यासाठी मैदानात उतरेल.
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