उपराजधानीत टीम इंडियाचा विजयी 'अभिषेक'; न्यूझीलंडचा दारुण पराभव करत घेतली मालिकेत आघाडी

भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघांमध्ये झालेल्या पहिल्या सामन्यात भारतानं विजय मिळवला.

IND vs NZ T20I
टीम इंडिया (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 21, 2026 at 10:43 PM IST

1 Min Read
नागपूर IND vs NZ 1st T20I : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघांमधील आजपासून सुरू झालेल्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना नागपूरच्या जामठा येथील विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. या सामन्यात टीम इंडियानं 48 धावांनी न्यूझीलंडचा पराभव केला. सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना टीम इंडियाना अभिषेक शर्माच्या (84) वादळी अर्धशतकाच्या बळावर 20 षटकांत 238 धावांचा डोंगर उभारला प्रत्युत्तरात न्यूझीलंडचा संघ 20 षटकांत 190 धावांपर्यंत मजल मारु शकला. या विजयासह टीम इंडियानं पाच सामन्यांच्या मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. मालिकेतील दुसरा सामना शुक्रवार 23 जानेवारी रोजी रायपूर इथं खेळवला जाणार आहे.

अभिषेक शर्माची वादळी खेळी : तत्पूर्वी सामन्यात प्रथम फलंदाजीचा आमंत्रण मिळाल्यानंतर टीम इंडियाची सुरुवात चांगली झाली नाही. अवघ्या तीन षटकात त संघाच्या दोन विकेट पडल्या होत्या. मात्र यानंतर सलामीवीर अभिषेक शर्मानं 35 चेंडूत 5 चौकार आणि 8 षटकारांसह 84 धावांची वादळी खेळी केली. त्याला दुसऱ्या टोकाकडून सूर्यकुमार यादव (32) आणि हार्दिक पांड्या (25) यांची योग्य साथ मिळाली. मात्र शेवटच्या षटकांमध्ये आक्रमक फटका मारण्याच्या नादात अभिषेक शर्मा बाद झाला. परंतु यानंतर रिंकू सिंहनं 20 चेंडूत 4 चौकार आणि 3 षटकारांच्या सहाय्यानं नाबाद 44 धावा केल्या. परिणामी भारताला निर्धारित 20 षटकांत 7 बाद 238 धावांचा डोंगर उभारण्यात यश आलं. न्यूझीलंडकडून जेकब डफी आणि काईल जेमींसन यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या.

(बातमी अपडेट होत आहे...)

