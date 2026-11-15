हरता हरता भारत जिंकला! शेवटचा सामना जिंकत कीवींविरुद्ध मालिकाही जिंकली
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील अंतिम आणि निर्णायक सामना माउंट मौंगानुई येथील बे ओव्हल मैदानावर खेळवला गेला.
भारतीय क्रिकेट संघ (AP Photo)
Published : November 15, 2026 at 3:23 PM IST
माउंट मौंगानुई IND vs NZ 5th ODI : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पाच वनडे सामन्यांच्या मालिकेतील अंतिम आणि निर्णायक सामना माउंट मौंगानुई येथील बे ओव्हल मैदानावर खेळवला गेला. हा सामना जिंकत भारतानं पाच सामन्यांची मालिकाही 3-1 नं जिंकली आहे. भारतीय संघानं प्रथम फलंदाजी करत न्यूझीलंडसमोर विजयासाठी 210 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. प्रत्युत्तरात कीवी फलंदाजांना लक्ष्य गाठण्यात आपयश आलं. भारतानं ऑकलंड आणि वेलिंग्टन येथील पहिले दोन्ही सामने जिंकले, तर हॅमिल्टन येथील तिसरा सामना पावसामुळं रद्द झाला. त्यानंतर न्यूझीलंडनं बे ओव्हल इथं चौथा वनडे सामना 244 धावांनी जिंकला.
(सविस्तर वृत्त लवकरच...)