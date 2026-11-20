टीम इंडियाची विजयी सुरुवात; प्रतिस्पर्ध्यांना 4-1 नं हरवलं
गतविजेत्या भारतीय महिला हॉकी संघानं महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आपल्या विजेतेपदाच्या बचावाची दमदार सुरुवात केली.
Published : November 20, 2026 at 10:36 AM IST
भोपाळ Women's Asian Champions Trophy : गतविजेत्या भारतीय महिला हॉकी संघानं महिला आशियाई चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये आपल्या विजेतेपदाच्या बचावाची दमदार सुरुवात केली. भारतानं गुरुवारी मलेशियाला 4-1 नं पराभूत करुन स्पर्धेची विजयी सुरुवात केली. एका क्षणी भारतीय संघ 0-1 नं मागे होता, परंतु खेळाडूंनी उल्लेखनीय पुनरागमन करत सामना जिंकला.
The Indian Women’s Hockey Team opened its Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026 campaign with a convincing 4-1 victory over Malaysia today. 👏 Here's a look back at the action, celebrations and special moments from the opening match! 📸🔥 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 19, 2026
सामन्यात काय घडलं? : भोपाळ येथील नाथू बरखेडा आंतरराष्ट्रीय क्रीडा संकुलात खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, नुरमिराह झुल्किफलीनं 19 व्या मिनिटाला गोल करुन मलेशियाला आघाडी मिळवून दिली. मात्र, भारतानं पुढच्याच मिनिटात प्रत्युत्तर दिलं. 20व्या मिनिटाला मुमताज खाननं गोल करुन सामना 1-1 असा बरोबरीत आणला. मध्यंतरापर्यंत दोन्ही संघ याच स्कोअरवर बरोबरीत होते. दुसऱ्या हाफमध्ये भारतीय खेळाडूंनी आक्रमक खेळ करत मलेशियाला आघाडी मिळवून दिली. कर्णधार सलीमा टेटेनं 35व्या मिनिटाला गोलसमोर मिळालेल्या पेनल्टी कॉर्नरवर गोल करुन भारताला 2-1 अशी आघाडी मिळवून दिली. फक्त चार मिनिटांनंतर, पदार्पण करणाऱ्या पूजा साहूनं 39व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताची आघाडी 3-1 अशी वाढवली. त्यानंतर लालरेम्सियामीनं 49व्या मिनिटाला पेनल्टी कॉर्नरचं गोलमध्ये रुपांतर करुन भारताचा 4-1 असा विजय निश्चित केला.
A DREAM DEBUT FOR PUJA SAHOO! 🌟🇮🇳 Making her senior international debut at the Madhya Pradesh Women's Asian Champions Trophy Bhopal 2026, the Indian defender and drag-flick expert made an instant impact, finding the back of the net and earning the 'Player of the Match' award in India's 4-1 win over Malaysia today! 👏🏑 What a way to announce herself on the international stage! 🔥 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 19, 2026
पूजा साहूची पदार्पणाच्या सामन्यात उत्कृष्ट कामगिरी : भारतीय संघात पदार्पण करणाऱ्या पूजा साहूनं उत्कृष्ट कामगिरी केली. तिनं एक महत्त्वपूर्ण गोल करुन संघाच्या विजयात मोलाचं योगदान दिलं. तिच्या या कामगिरीबद्दल तिला 'सामनावीर' म्हणून गौरविण्यात आलं.
भोपाळमध्ये पहिलीच आंतरराष्ट्रीय हॉकी स्पर्धा : या सामन्यामुळं भोपाळमध्ये पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय हॉकी स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं. स्पर्धेच्या पहिल्या दिवशी मोठ्या संख्येनं स्थानिक प्रेक्षकांनी भारतीय संघाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सामन्याला हजेरी लावली.
A WINNING START FOR THE DEFENDING CHAMPIONS! 🇮🇳🔥 The Indian Women’s Hockey Team kicks off its title defence in style with a commanding 4-1 victory over Malaysia in their opening match of the Madhya Pradesh Women’s Asian Champions Trophy Bhopal 2026! 🏆👏 Next Up: Korea on Saturday, November 21 👀 #HockeyIndia #IndiaKaGame #MPAsianCT2026 #HockeyIsBack #NamasteAsia— Hockey India (@TheHockeyIndia) November 19, 2026
चीन आणि जपाननंही नोंदवले विजय : दिवसाच्या इतर सामन्यांमध्ये, चीननं थायलंडवर 7-0 असा दणदणीत विजय मिळवून आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली. जपाननं दक्षिण कोरियाला 1-0 नं पराभूत केलं. हानामी सैतोनं 59व्या मिनिटाला जपानसाठी निर्णायक गोल केला. भारतीय संघ आता आपला पुढील सामना 21 नोव्हेंबर रोजी दक्षिण कोरियाविरुद्ध खेळेल.
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