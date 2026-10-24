पाच फलंदाजांनी केल्या 0 धावा, 113 धावांवर संघाचा खुर्दा! कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय फलंदाज एक्सपोज
न्यूझीलंड दौऱ्यावर भारतीय क्रिकेट संघाची कसोटी क्रिकेटमध्ये खराब सुरुवात झाली आहे. यजमानांनी भारतीय संघाला पहिल्या डावात केवळ 113 धावांवर गुंडाळलं.
Published : October 24, 2026 at 10:17 AM IST
लिंकन INDA vs NZA Test : न्यूझीलंड दौऱ्यावर भारतीय क्रिकेट संघाची कसोटी क्रिकेटमध्ये खराब सुरुवात झाली आहे. लिंकनमधील बर्ट सटक्विल ओव्हलवर खेळल्या जात असलेल्या पहिल्या अनधिकृत कसोटी सामन्याच्या पहिल्याच दिवशी भारतीय फलंदाजी कोसळली. न्यूझीलंडविरुद्धच्या कसोटी मालिकेपूर्वी भारतीय फलंदाजांच्या कमकुवत बाजू उघड झाल्या आहेत. न्यूझीलंड 'अ' संघाच्या गोलंदाजांनी परिस्थितीचा पुरेपूर फायदा घेतला आणि पाहुण्या संघाला पहिल्या डावात केवळ 113 धावांवर गुंडाळलं. विशेष म्हणजे पहिल्या डावात पाच भारतीय फलंदाज शून्यावर बाद झाले. यश राठोडनं संघासाठी सर्वाधिक धावा केल्या. प्रत्युत्तरात न्यूझीलंडनं दमदार सुरुवात केली आहे.
New Zealand A have elected to bowl against India A in the first four-day game of the series! Follow The Scores ▶️ https://t.co/mw7nuHWltD #NZAvINDA— BCCI (@BCCI) October 23, 2026
भारताचे पाच फलंदाज शून्यावर बाद : नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करायला उतरलेल्या इंडिया 'अ' संघाची सुरुवात अत्यंत निराशाजनक झाली. डावाची सुरुवात करण्यासाठी आलेला स्टार फलंदाज केएल राहुल अवघ्या आठ चेंडूंमध्ये शून्यावर बाद झाला. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेला साई सुदर्शनही 13 चेंडूंमध्ये शून्यावर बाद झाला. कर्णधार आणि यष्टीरक्षक ध्रुव जुरेलला केवळ एक धाव काढता आली. तर वॉशिंग्टन सुंदर, मुकेश चौधरी आणि आकाश दीप हे देखील शून्यावर बाद झालेल्या खेळाडूंमध्ये होते. एकूण पाच भारतीय फलंदाज शून्यावर पॅव्हेलियनमध्ये परतले, ज्यामुळं संघाला मोठी धावसंख्या उभारता आली नाही. इतकंच नव्हे तर टीम इंडियानी पहिल्याच सत्रात चार गडी गमावल्यानं संघ अडचणीत आला होता.
🚨 INDIA A 113 ALL-OUT vs NEW ZEALAND A 🤯❌ - 4 Ducks - 4 batters scored Double digit - Only Padikkal & Rathod scored more than 25 A disappointing start but getting these pitches ahead of Test series will help to adapat into these conditions quicker 🤞 https://t.co/aoa0Qb20iW— Johns. (@CricCrazyJohns) October 24, 2026
यश राठोडनं केल्या सर्वाधिक धावा : एका क्षणी असं वाटत होतं की भारतीय संघ 100 धावांच्या आतच रोखला जाईल, पण खालच्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या यश राठोडनं शानदार फलंदाजी केली. त्यानं तीन चौकार आणि तीन षटकारांसह 49 चेंडूंमध्ये 44 धावांची झुंजार नाबाद खेळी खेळून संघाची धावसंख्या 110 च्या पुढं नेली. देवदत्त पडिक्कलनंही 32 धावा केल्या, तर यशस्वी जैस्वालनं 17 धावांचं योगदान दिलं. न्यूझीलंड 'अ' संघाकडून भेदक गोलंदाजी करणाऱ्या सायमन कीननं पाच बळी घेतले, तर जॅक गिब्सननं तीन बळी मिळवले.
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