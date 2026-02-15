ETV Bharat / sports

टीम इंडियासमोर पाकिस्तानची शरणागती; भारताचा 8 विकेटनं दणदणीत विजय

महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेत भारतीय महिला अ क्रिकेट संघानं पाकिस्तानी महिला अ संघाचा 8 विकेट्सनं दारुण पराभव केला.

India a Women Team Won
टीम इंडियासमोर पाकिस्तानची शरणागती (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 15, 2026 at 4:07 PM IST

बँकॉक India a Women Team Won : येथील स्टेडियमवर झालेल्या महिला आशिया कप रायझिंग स्टार्स स्पर्धेत भारतीय महिला अ क्रिकेट संघानं पाकिस्तानी महिला अ संघाचा 8 विकेट्सनं दारुण पराभव केला. टीम इंडियानं गोलंदाजी आणि फलंदाजी दोन्हीमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली. प्रथम पाकिस्तानी महिला अ संघाला 18.5 षटकांत 93 धावांवर रोखलं आणि नंतर 10.1 षटकांत फक्त 2 विकेट्स गमावून लक्ष्य गाठलं. भारतीय संघाच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना वृंदा दिनेशची फलंदाजी प्रभावी होती, तिनं फक्त 29 चेंडूत 55 धावा केल्या.

वृंदा आणि अनुष्का शर्मासमोर पाकिस्तानी गोलंदाज अपयशी : पाकिस्तानी महिला अ संघाला 93 धावांत गुंडाळल्यानंतर, सर्वांच्या नजरा भारतीय महिला अ संघाच्या फलंदाजांच्या कामगिरीवर होत्या. टीम इंडियाची सुरुवात चांगली नव्हती, त्यांनी त्यांची पहिली विकेट हुमैरा काझीला शून्य धावांवर गमावली, ती खातंही उघडू शकली नाही. त्यानंतर फलंदाजीला आलेल्या अनुष्का शर्मानं केवळ डाव स्थिर केला नाही तर वेगवान गतीनं धावाही केल्या. पहिल्या सहा षटकांच्या अखेरीस टीम इंडियानं एक विकेट गमावून 63 धावा केल्या होत्या.

भारताची दमदार फलंदाजी : त्यानंतर अनुष्का शर्मा 26 चेंडूत 24 धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतली, ज्यामध्ये पाच चौकारांचा समावेश होता. वृंदा आणि अनुष्कानं पहिल्या विकेटसाठी 79 धावांची भागीदारी केली. अनुष्काच्या जाण्यानंतर तेजल हसबनीस फलंदाजीला आली आणि वृंदासोबत तिनं संघाला एकतर्फी विजय मिळवून दिला. वृंदा यांनी 29 चेंडूत 12 चौकारांसह नाबाद 55 धावा केल्या. तेजल हसबनीसनं 5 चेंडूत नाबाद 12 धावा केल्या.

भारताची दमदार गोलंदाजी : राधा, प्रेमा आणि साईमा यांनी उत्कृष्ट गोलंदाजी केली. भारतीय संघाच्या गोलंदाजी कामगिरीत कर्णधार राधा यादव, प्रेमा रावत आणि साईमा ठाकोर या उत्कृष्ट होत्या. पाकिस्तानी महिला अ संघाच्या फलंदाज या गोलंदाजांसमोर खूपच असहाय्य होत्या. कर्णधार राधा यादवनं तिच्या तीन षटकांत फक्त 11 धावा देत तीन विकेट्स घेतल्या. प्रेमा रावतनं तिच्या तीन षटकांत 16 धावा देत दोन विकेट्स घेतल्या, तर साईमा ठाकोरनं तिच्या चार षटकांत 14 धावा देत दोन विकेट्स घेतल्या. जिंतीमणी कलिता आणि मिनू मणी यांनीही प्रत्येकी एक विकेट घेतली. या सामन्यात पाकिस्तानच्या आठ फलंदाजांना दुहेरी आकडा गाठता आला नाही.

