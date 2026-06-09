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भारत 'अ' विरुद्ध श्रीलंका 'अ': ऋतुराजचं शानदार शतक, वैभव सूर्यवंशीची निराशा; संघानं उभारली 277 धावसंख्या.

ट्राय नेशन ए सीरीजमध्ये भारत एनं श्रीलंका ए विरुद्ध 277/6 धावा केल्या. ऋतुराजनं शानदार शतक (101) झळकावलं, तर वैभव सूर्यवंशी मात्र 14 धावांत बाद झाला.

Ruturaj Gaikwad
ऋतुराज गायकवाड (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 9, 2026 at 3:01 PM IST

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मुंबई: सुरू असलेल्या 'ट्राय-नेशन 'अ' मालिका 2026 ' (Tri Series 2026) च्या सलामीच्या सामन्यात, भारत 'अ' संघानं श्रीलंका 'अ' विरुद्ध दमदार कामगिरी केलीय. या सामन्यात भारतानं 6 बाद 277 धावांचा डोंगर (India A vs Sri Lanka A ) उभारला. सर्वांचं लक्ष 15 वर्षीय फलंदाज वैभव सूर्यवंशीकडं असताना, ऋतुराज गायकवाड मात्र सामन्याचा खरा नायक ठरला. रियान परागच्या जागी संघात आलेल्या ऋतुराजनं संयमी खेळी करत शतक (101धावा) झळकावलं. त्याला उपकर्णधाराला कर्णधार तिलक वर्माची उत्तम साथ लाभली; या जोडीनं चौथ्या विकेटसाठी 150 धावांची भागीदारी केली.

सर्वांचं लक्ष वैभव सूर्यवंशीकडं, पण...: रंगिरी डंबुला आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात भारत 'अ' संघाला सुरुवातीलाच धक्का बसला. मोठ्या अपेक्षांसह मैदानात उतरलेल्या 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशीनं काही आकर्षक फटके मारले खरे, पण तो 12 चेंडूत 14 धावा करून बाद झाला; मोहम्मद शिराजच्या गोलंदाजीवर सहन अराचिगेनं त्याचा झेल घेतला. त्याच्या खेळीत तीन चौकारांचा समावेश होता. त्यानंतर काही वेळातच यष्टिरक्षक-फलंदाज प्रभसिमरन सिंग चमिका करुणारत्नेच्या गोलंदाजीवर अवघ्या 2 धावांवर बाद झाला, ज्यामुळं भारत 'अ'ची अवस्था 16/2 अशी झाली.

ऋतुराज आणि प्रियांशनं सावरली डावाची धुरा: सुरुवातीच्या धक्क्यांनंतर उपकर्णधार ऋतुराज गायकवाड आणि प्रियांश आर्य यांनी डाव सावरला. प्रियांशनं 32 चेंडूत 32 धावा करत भक्कम साथ दिली. प्रियांश बाद झाल्यानंतर, ऋतुराजनं कर्णधार तिलक वर्मासोबत शानदार भागीदारी केली. 150 धावांची ही भागीदारी भारत 'अ'साठी सामन्यातील निर्णायक वळण ठरली. ऋतुराज गायकवाडनं 144 चेंडूत 101 धावांची शतकी खेळी साकारली. त्याच्या या खेळीत 6 चौकार आणि 3 षटकारांचा समावेश होता आणि त्याचा स्ट्राईक रेट 88.60 इतका होता. ही संतुलित, खेळी संयम आणि अनुभवी फलंदाजीचा एक उत्कृष्ट नमुना होती. तिलक वर्मानं 97 चेंडूत 60 धावा केल्या; त्याची खेळी तुलनेनं संथ असली तरी, त्यामुळं दुसऱ्या टोकाला असलेल्या ऋतुराजला स्थैर्य मिळालं.

रियान परागची अनुपस्थितीमुळं ऋतुराजला मिळाली संधी: ऋतुराज गायकवाड सुरुवातीला संघात नव्हता, परंतु रियान परागच्या दुखापतीमुळं त्याला खेळण्याची संधी मिळाली. या संधीचा पुरेपूर फायदा घेत त्यानं शतक झळकावलं आणि निवडकर्त्यांना स्पष्ट संदेश दिला. तो संघाचा उपकर्णधारही आहे. सामन्यापूर्वी युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीच्या क्षमतेबद्दल बरीच चर्चा होत असली, तरी ऋतुराजनं मैदानात अनुभव आणि दर्जाचे खरे महत्त्व सिद्ध केलं. अंतिम षटकांमध्ये, सूर्यांश शेडगे (14 चेंडूत नाबाद 26 धावा) आणि आयुष बदोनी (18 चेंडूत 24 धावा) यांनी आक्रमक फलंदाजी करत संघाची धावसंख्या 277/6 पर्यंत पोहोचवली. श्रीलंकेच्या गोलंदाजांना भारतीय फलंदाजांना रोखण्यासाठी संघर्ष करावा लागला.

'इंडिया ए' संघाला विजयाच्या दृष्टीनं मजबूत स्थितीत आणण्यात ऋतुराज गायकवाडच्या शतकानं निर्णायक भूमिका बजावली. युवा खेळाडू वैभव सूर्यवंशीकडून मोठ्या अपेक्षा असतानाही, मोठ्या सामन्यांमध्ये अनुभव आणि मानसिक तयारीला कशाचीही बरोबरी होऊ शकत नाही, हे ऋतुराजनं सिद्ध केलं. 'इंडिया ए' संघानं त्रिकोणी मालिकेत विजयी सुरुवात केली असून, आगामी सामन्यांमध्येही अशाच कामगिरीची अपेक्षा आहे.

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INDIA A VS SRI LANKA A
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INDIA A VS SRI LANKA A TRI SERIES
ट्राय नेशन ए सीरीज
IND A VS SL A CRICKET SCORE

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