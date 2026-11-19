वैभव-अभिषेक उतरणार मैदानात! कधी होणार टीम इंडियाचा पहिला सामना?
आजपासून आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेत भारतीय संघ आपला पहिला सामना दुसऱ्या दिवशी खेळेल.
Published : November 19, 2026 at 3:35 PM IST
दोहा (कतार) Asia Cup Rising Star 2026 : आजपासून आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 स्पर्धेला सुरुवात झाली आहे. या स्पर्धेत भारतीय संघ आपला पहिला सामना दुसऱ्या दिवशी खेळेल. तिलक वर्मा भारतीय संघाचं नेतृत्व करेल, तर सर्वांचं लक्ष वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांच्यावर असेल. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात एक मोठा सामनाही होणार आहे.
भारताचा पहिला सामना नेपाळशी होणार : या वर्षीच्या आशिया कप रायझिंग स्टार्समध्ये आठ संघ सहभागी होत आहेत. पहिला सामना आज, 19 नोव्हेंबर रोजी बांगलादेश आणि हाँगकाँग यांच्यात खेळवला गोला. आज, गुरुवारी, श्रीलंका आणि अफगाणिस्तान यांच्यातही एक सामना झाला. यानंतर, भारत आणि पाकिस्तान स्पर्धेच्या दुसऱ्या दिवशी, 20 नोव्हेंबर रोजी आपापला पहिला सामना खेळतील.
A GRAND WELCOME FOR INDIA A TEAM IN DOHA 🔥 Nov 20th: vs Nepal. Nov 22nd: vs Pakistan A. Nov 24th: vs UAE. A Classic tournament loading for Cricket fans. https://t.co/36RE67QJfs— Johns. (@CricCrazyJohns) November 17, 2026
तिलक वर्माच्या नेतृत्वाखालील भारत 'अ' संघ 20 नोव्हेंबर रोजी नेपाळविरुद्ध आपला पहिला सामना खेळेल. पाकिस्तानचा 'अ' संघ युएईचा सामना करेल. पाकिस्तानचा सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सकाळी 11:30 वाजता सुरु होईल, तर दोहा इथं होणारा भारत-नेपाळ सामना दुपारी 3:30 वाजता सुरु होईल. ही स्पर्धा वनडे स्वरुपात खेळली जात आहे, म्हणजेच संपूर्ण 100 षटकांचा सामना रात्री 10:30 ते 11:00 वाजेपर्यंत चालेल.
अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी याच्यावर लक्ष : या स्पर्धेत तिलक वर्मा भारत 'अ' संघाचं नेतृत्व करेल, परंतु सर्वांचं लक्ष वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांच्यावर असेल, जे डावाची सुरुवात करु शकतात. वैभव सूर्यवंशी टी-20 क्रिकेटमध्ये एक प्रभावी खेळाडू राहिला आहे, परंतु वनडे सामन्यांमध्ये त्याला अद्याप तितकं यश मिळालेलं नाही. या मालिकेत वैभवचीही कसोटी लागेल. भारताला विजेतेपदाचा प्रबळ दावेदार मानलं जातंय.
स्पर्धेसाठी भारताचा अ संघ : अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, प्रभसिमरन सिंग (विकेटकीपर), तिलक वर्मा (कर्णधार), रिंकू सिंह (उपकर्णधार), कुमार कुशाग्र, सूर्यांश शेडगे, शाहबाज अहमद, विप्रज निगम, हर्ष दुबे, तनुश कोटियन, हर्षित राणा, प्रिंस यादव, अरशद खान, आयुष बडोनी.
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