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कांगारुंविरुद्ध भिडण्यासाठी BCCI नं केली दोन संघांची घोषणा; दोन मराठमोळ्या खेळाडूंचा समावेश

ऑस्ट्रेलिया 'अ' क्रिकेट संघ सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या कालावधीत भारताचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्यात दोन बहुदिवसीय आणि तीन वनडे सामने खेळले जातील.

India A Squad
कांगारुंविरुद्ध भिडण्यासाठी BCCI नं केली दोन संघांची घोषणा (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 9, 2026 at 5:11 PM IST

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मुंबई India A Squad : ऑस्ट्रेलिया 'अ' क्रिकेट संघ सप्टेंबर ते ऑक्टोबर या कालावधीत भारताचा दौरा करणार आहे. या दौऱ्यात दोन बहुदिवसीय आणि तीन वनडे सामने खेळले जातील. मालिका जवळ आल्यानं, बीसीसीआयनं मालिकेसाठी संघाची घोषणा केली आहे. विशेष म्हणजे, या संघात भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय सामने खेळणाऱ्या प्रमुख खेळाडूंचा समावेश आहे. वनडे सामन्यांसाठी ऋतुराज गायकवाडला कर्णधारपद देण्यात आलं आहे, तर बहुदिवसीय सामन्यांचे कर्णधारपद देवदत्त पडिक्कलकडे असेल.

22 सप्टेंबरपासून सुरु होणार मालिका : भारत 'अ' आणि ऑस्ट्रेलिया 'अ' संघ सप्टेंबरमध्ये दोन बहुदिवसीय सामने खेळतील. बहुदिवसीय सामने म्हणजे चार दिवसांचे सामने. हे सामने कसोटी स्वरुपात खेळले जातील. मालिकेतील पहिला सामना 22 ते 25 सप्टेंबर दरम्यान खेळला जाईल. दुसरा सामना 29 सप्टेंबरपासून सुरु होईल आणि 2 ऑक्टोबरपर्यंत चालेल. सध्या उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये असलेला देवदत्त पडिक्कल संघाचं कर्णधारपद भूषवेल. यानंतर तीन वनडे सामने होतील, जे 50 षटकांचे असतील पण त्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जा नसेल. मालिकेतील पहिला सामना 6 ऑक्टोबरला, दुसरा 9 ऑक्टोबरला आणि तिसरा व अंतिम सामना 11 ऑक्टोबरला खेळला जाईल. सर्व सामने पुदुचेरी इथं खेळले जातील.

हार्दिक पांड्याचाही संघात समावेश : दीर्घकाळापासून क्रिकेटपासून दूर असलेल्या हार्दिक पांड्याचाही वनडे संघात समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, त्याच्या तो तंदुरुस्त असेल तरच खेळेल. बहुदिवसीय सामन्यांसाठीच्या संघात वैशाखचा समावेश आहे, पण त्याचं स्थानही त्याच्या तंदुरुस्तीवर अवलंबून असेल. हार्दिक पांड्या दुखापतीमुळं बऱ्याच काळापासून संघाबाहेर आहे. तोपर्यंत तो बरा होऊन पुनरागमन करु शकेल की नाही, हे पाहणं बाकी आहे.

बहुदिवसीय सामन्यांसाठी भारत-अ संघ : अमन मोखाडे, आयुष पांडे, देवदत्त पडिक्कल (कर्णधार), साई सुदर्शन (उपकर्णधार), यश राठोड, शेख रशीद, कुमार कुशाग्र, शम्स मुलानी, तनुश कोटियन, तुषार देशपांडे, अंशुल कंबोज, प्रफुल हिंगे, एन जगदीशन, नचिकेत भूटे, वी वैशाख.

भारत अ-वनडे संघ : प्रियांश आर्य, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल (उपर्णधार), रुतुराज गायकवाड (कर्णधार), रजत पाटीदार, कुमार कुशाग्र, निशांत सिंधु, विप्रज निगम, अर्शिन कुलकर्णी, अरशद खान, नमन धीर, हार्दिक पांड्या*, प्रभसिमरन सिंह, गुरजपनीत सिंह, यश ठाकुर.

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TAGGED:

ऑस्ट्रेलिया अ क्रिकेट संघ
RUTURAJ GAIKWAD CAPTAIN
ऋतुराज गायकवाड कर्णधार
देवदत्त पडिक्कल
INDIA A VS AUSTRALIA A SERIES

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