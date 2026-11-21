ODI सामन्यात प्रतिस्पर्ध्यांचा 69 चेंडूत 26 धावांत खुर्दा! टीम इंडियाचा 306 धावांनी सर्वात मोठा विजय
भारत 'अ' क्रिकेट संघानं रायझिंग स्टार्स आशिया कप 2026 मधील आपल्या मोहिमेची सुरुवात एका ऐतिहासिक विजयानं केली.
Published : November 21, 2026 at 9:26 AM IST
दोहा (कतार) IND A Biggest Victory : भारत 'अ' क्रिकेट संघानं रायझिंग स्टार्स आशिया कप 2026 मधील आपल्या मोहिमेची सुरुवात एका ऐतिहासिक विजयानं केली. तिलक वर्मा आणि कुमार कुशाग्र यांच्या शतकांच्या जोरावर 332 धावा केल्यानंतर इंडिया 'अ' संघानं नेपाळला अवघ्या 26 धावांत गुंडाळलं. इंडिया 'अ' संघानं हा सामना 306 धावांनी जिंकून लिस्ट 'अ' क्रिकेटमधील आपला आतापर्यंतचा सर्वात मोठा विजय नोंदवत इतिहास रचला.
India A's largest victory (by runs) in List A cricket ✅ An exceptional performance from India A to register a mammoth 3️⃣0️⃣6️⃣-run victory over Nepal to kickstart their #RisingStarsAsiaCup campaign 🥳🥳 Scorecard ▶️ https://t.co/r7KnQLPzIm #TeamIndia | #INDAvNEP https://t.co/RMzAlrrHDG— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
नेपाळ 26 धावांत गारद : इंडिया 'अ' नं दिलेल्या 333 धावांच्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, भारतीय वेगवान गोलंदाजांसमोर नेपाळची फलंदाजी पूर्णपणे कोसळली. प्रिन्स यादव आणि हर्षित राणा यांनी मिळून नेपाळच्या फलंदाजांना सावरण्याची कोणतीही संधी दिली नाही. प्रिन्सनं पाच षटकांत केवळ सहा धावा देऊन पाच बळी घेतले, तर हर्षित राणानं सहा षटकांत 16 धावा देऊन चार फलंदाजांना बाद केलं. नेपाळचा संपूर्ण संघ 11.3 षटकांत केवळ 26 धावांवर सर्वबाद झाला. नेपाळच्या डावाची दयनीय अवस्था यावरुन लक्षात येते की, संघाचे फलंदाज भारतीय गोलंदाजांकडून सतत विकेट गमावत होते. प्रिन्स आणि हर्षितच्या घातक गोलंदाजीसमोर नेपाळचा एकही फलंदाज टिकू शकला नाही.
कुशाग्र आणि तिलक यांनी झळकावली शतकं : यापूर्वी, नेपाळनं नाणेफेक जिंकून इंडिया 'अ' संघाला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं. अभिषेक शर्मा आणि वैभव सूर्यवंशी यांनी डावाची सुरुवात केली, परंतु त्यांना मोठी भागीदारी करता आली नाही. अभिषेक सहाव्या षटकात बाद झाला, तर तिसऱ्या क्रमांकावर आयुष बडोनी केवळ दोन धावा करुन पॅव्हेलियनमध्ये परतला. सूर्यवंशीनं 32 चेंडूंमध्ये 26 धावा केल्या. त्यानंतर कर्णधार तिलक वर्मा आणि कुमार कुशाग्र यांनी सूत्रं हाती घेतली. चौथ्या विकेटसाठी 206 धावांची शानदार भागीदारी करुन त्यांनी भारतीय डावाला बळकटी दिली. कुशाग्रनं 102 चेंडूंमध्ये 10 चौकार आणि पाच षटकारांसह 117 धावा केल्या. तर दुसरीकडे, तिलक वर्मानं 113 चेंडूंमध्ये सहा चौकार आणि चार षटकारांसह 107 धावा केल्या.
Records tumbled this afternoon as Rana and Yadav put on a show with the ball! India 'A' kick off their campaign with a win and a massive boost to their NRR 🇮🇳 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #INDvNEP #ACC https://t.co/qp913xxapa— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 20, 2026
सूर्यांश शेडगेनंही अखेरच्या षटकांमध्ये धडाकेबाज खेळी केली. त्यानं केवळ 14 चेंडूंमध्ये चार षटकार आणि एका चौकारासह नाबाद 36 धावा ठोकल्या. या खेळीमुळं इंडिया 'अ' संघानं निर्धारित 50 षटकांत नऊ गडी गमावून 332 धावांचा डोंगर उभा केला. नेपाळकडून ललित राजवंशी आणि कर्णधार संदीप लामिछाने यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले, तर नंदन यादवनं दोन बळी घेतले. नेपाळविरुद्धच्या या ऐतिहासिक विजयानंतर इंडिया 'अ' संघ आता कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्धच्या आपल्या पुढील सामन्यावर लक्ष केंद्रित करेल. हा सामना 22 नोव्हेंबर रोजी खेळला जाईल.
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