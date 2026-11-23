पाकिस्तानविरुद्ध भारताचा पराभव! कर्णधाराची शतकी खेळी व्यर्थ
आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 मध्ये भारत 'अ' क्रिकेट संघाला पाकिस्तान 'अ' संघाकडून पराभवाला सामोरं जावं लागलं.
Published : November 23, 2026 at 9:25 AM IST
दोहा INDA vs PAKA : आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 मध्ये भारत 'अ' क्रिकेट संघाला पाकिस्तान 'अ' संघाकडून पराभवाला सामोरं जावं लागलं. पाकिस्तान 'अ' संघानं स्पर्धेतील आठवा सामना 48 धावांनी जिंकला. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करताना, पाकिस्तान 'अ' संघानं दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर 313 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारत 'अ' संघाचा डाव शेवटच्या षटकात 265 धावांवर संपुष्टात आला. पाकिस्तान 'अ' संघानं दोन सामन्यांत दोन विजय मिळवले आहेत, तर भारत 'अ' संघाचा हा दोन सामन्यांतील पहिला पराभव आहे.
A 48-run defeat for India A in our second match of the campaign. The focus shifts to the contest against UAE. Scorecard ▶️ https://t.co/BivgtrsAFB #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup https://t.co/XLcetfkeqN— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
पाकिस्तान 'अ' संघाची सुरुवातीपासूनच स्फोटक फलंदाजी : नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पाकिस्तानी संघानं चांगली सुरुवात केली. शमिल हुसेन आणि मुआज सदाकत यांनी 7.5 षटकांत पहिल्या विकेटसाठी 66 धावा जोडल्या. शमिल 23 चेंडूंमध्ये चार चौकार आणि दोन षटकारांसह 33 धावांवर बाद झाला. मात्र, यष्टीरक्षक-फलंदाज रोहेल नझीर फलंदाजीनं फारसा प्रभाव पाडू शकला नाही आणि एकही धाव न काढता पॅव्हेलियनमध्ये परतला. मुआज सदाकतनं शानदार फलंदाजी करत 63 चेंडूंमध्ये 59 धावा करुन आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. त्यानं आपल्या खेळीत सहा चौकार आणि एक षटकार मारला.
हसन नवाझ चांगल्या लयीत दिसला आणि कर्णधार अब्दुल समदसोबत मिळून त्यानं 68 चेंडूंमध्ये चौथ्या विकेटसाठी 65 धावा जोडल्या. कर्णधार अब्दुल समद 35 चेंडूंमध्ये एक चौकार आणि दोन षटकारांसह 28 धावांवर बाद झाला. हसनला फरहान युसूफच्या रुपात आणखी एक चांगला साथीदार मिळाला आणि दोघांनी मिळून 44 धावा केल्या. हसन नवाझनं 82 चेंडूंमध्ये पाच चौकार आणि चार षटकारांसह 79 धावा केल्या. फरहाननं 48 चेंडूंमध्ये 56 धावा केल्या. मोहम्मद इम्रान रंधावानं 14 चेंडूंमध्ये 23 धावा केल्या, तर साद मसूदनं 13 चेंडूंमध्ये 9 धावा केल्या. पाकिस्तानचा डाव शेवटच्या षटकात संपुष्टात आला. गोलंदाजीत भारताकडून प्रिन्स यादवनं 60 धावांत दोन बळी घेतले. दरम्यान, हर्षित राणानं 77 धावांत दोन बळी घेतले, तर सूर्यांश शेडगे आणि विप्राज निगम यांनीही प्रत्येकी दोन बळी घेतले. आयुष बडोनीनं एक बळी घेतला.
Pakistan ‘A’ make it two wins in two at the #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 with a commanding victory over India ‘A’ to climb to the top of the group 🙌 #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #INDvPAK #ACC https://t.co/SC9wiwW8g4— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 22, 2026
अभिषेकची वादळी खेळी : अभिषेक शर्मानं इंडिया 'अ' संघाकडून शानदार फलंदाजी केली. इंडिया 'अ' संघाची सुरुवात चांगली झाली नाही. वैभव सूर्यवंशी चौथ्या षटकात 13 चेंडूंत 11 धावा करुन बाद झाला. पुढच्याच षटकात आयुष बडोनीचा डाव शून्यावर संपला. चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेल्या कर्णधार तिलक वर्माला सुरुवातीला संघर्ष करावा लागला, पण अभिषेक शर्मानं टी-20 शैलीत फलंदाजी केली. त्यानं मोहम्मद इम्रान रंधावाविरुद्ध आठव्या षटकात 24 धावा ठोकल्या. अभिषेकनं 31 चेंडूंत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं. तिलक वर्मा सातत्यानं निर्धाव चेंडू खेळत होता. एके वेळी अभिषेकनं 35 चेंडूंमध्ये 60 धावा केल्या होत्या, तर तिलकनं 35 चेंडूंमध्ये 7 धावा केल्या होत्या.
70 धावांची खेळी केल्यानंतर अभिषेक शर्मा हसन नवाझच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानं 42 चेंडूंमध्ये सहा चौकार आणि सहा षटकार मारले. कुमार कुशाग्र (2), रिंकू सिंग (6) आणि सूर्यांश शेडगे (3) यांना विशेष प्रभाव पाडण्यात अपयश आलं. 26 व्या षटकात 129 धावांत सहा गडी बाद झाल्यानंतर, तिलकसोबत शाहबाज अहमद सामील झाला. या दोघांनी 108 चेंडूंमध्ये 112 धावांची भागीदारी केली. तिलकनं 95 चेंडूंमध्ये आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं, तर शाहबाजनंही अर्धशतक झळकावलं. या भागीदारीमुळं भारत सामन्यात परतला. 44 व्या षटकात शाहबाज 56 धावांवर बाद झाला. त्याच ओव्हरमध्ये अली रझानं विप्राज निगमला त्रिफळाचीत केलं. 45व्या षटकात हर्षित राणा नववी विकेट म्हणून बाद झाला, ज्यामुळं इंडिया 'अ' संघाचा पराभव निश्चित झाला. तिलक वर्मा प्रिन्स यादवसोबत स्ट्राइक रोटेट करु शकला नाही आणि सातत्यानं चौकार मारु शकला नाही. तिलकनं 148 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं. 100 धावांवर बाद होणारा तो शेवटचा फलंदाज होता. अली रझा आणि हसन नवाझ यांनी प्रत्येकी तीन बळी घेतले.
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