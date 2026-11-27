टीम इंडिया सेमीफायनलमध्ये पराभूत; प्रतिस्पर्ध्यांच्या दोन फलंदाजांनी ठोकली शतकं
शिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 च्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात भारत 'अ' क्रिकेट संघाला श्रीलंका 'अ' संघाकडून 8 गडी राखून दारुण पराभव पत्करावा लागला.
Published : November 27, 2026 at 9:21 AM IST
दोहा (कतार) INDA Lost in Semifinal : आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2026 च्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात भारत 'अ' क्रिकेट संघाला श्रीलंका 'अ' संघाकडून 8 गडी राखून दारुण पराभव पत्करावा लागला. वेस्ट एंड पार्क आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि आपल्या निर्धारित षटकांमध्ये 8 गडी गमावून 317 धावांची भक्कम धावसंख्या उभारली. मात्र, श्रीलंका 'अ' संघानं दमदार फलंदाजीच्या जोरावर हे लक्ष्य सहज पार केलं आणि अंतिम सामन्यात आपलं स्थान निश्चित केलं.
अभिषेकची दमदार फलंदाजी : सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय संघानं 317 धावा केल्या. सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी आणि अभिषेक शर्मा यांनी भारत 'अ' संघाच्या डावाची वेगवान सुरुवात केली आणि 48 चेंडूंमध्ये पहिल्या विकेटसाठी 80 धावा जोडल्या. वैभव 27 चेंडूंमध्ये 4 चौकार आणि 3 षटकारांसह 40 धावा करुन बाद झाला. कर्णधार तिलक वर्मानं (66 चेंडूंत 53 धावा) अभिषेक शर्मासोबत दुसऱ्या विकेटसाठी 83 चेंडूंत 79 धावांची भागीदारी केली, तर अभिषेकनं 12 चौकारांसह 63 चेंडूंत 78 धावांची शानदार खेळी केली.
Sri Lanka A win by 8 wickets in the semi-final. A spirited #RisingStarsAsiaCup campaign comes to an end for India A. Scorecard ▶️ https://t.co/RbuCirmUmQ #TeamIndia | #SLAvINDA https://t.co/6x88aIyf11— BCCI (@BCCI) November 26, 2026
तिलक आणि कुमार कुशाग्र (21 धावा) यांच्यातील 38 धावांच्या भागीदारीनंतर, भारताचा संघ 235 धावांवर 6 गडी बाद अशा स्थितीत होता. मात्र, शहबाज अहमद (48 चेंडूंत 4 षटकारांसह नाबाद 54 धावा) आणि तनुष कोटियन (28 धावा) यांनी 55 चेंडूंत सातव्या विकेटसाठी 73 धावा जोडून धावसंख्या 317 पर्यंत पोहोचवली. श्रीलंकेकडून रविंदू फर्नांडो, जनिथ लियानागे आणि निपुण धनंजय यांनी प्रत्येकी 2 बळी घेतले, तर गरुका संकेत आणि लाहिरु समरकून यांनी प्रत्येकी 1 बळी घेतला.
श्रीलंकेच्या दोन्ही सलामीवीरांनी झळकावली शतकं : भारतानं दिलेल्या 318 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, श्रीलंका 'अ' संघाच्या फलंदाजांनी भारतीय गोलंदाजीला पूर्णपणे निष्प्रभ केलं. लसिथ क्रुस्पुलनं 107 चेंडूंमध्ये 12 चौकार आणि 3 षटकारांसह 116 धावांची शतकी खेळी केली, तर सिनेथ जयवर्धनानं 150 च्या स्ट्राईक रेटनं केवळ 70 चेंडूंमध्ये 10 चौकार आणि 6 षटकारांसह 105 धावा ठोकल्या आणि सामना श्रीलंकेच्या बाजूनं फिरवला. खालच्या फळीत, निशान मदुष्कानं 56 चेंडूंमध्ये नाबाद 58 धावा केल्या आणि कर्णधार पवन रत्नायकेनं 3 षटकार आणि 1 चौकारासह केवळ 16 चेंडूंमध्ये नाबाद 31 धावा करुन संघाला विजयाच्या उंबरठ्यावर आणलं.
Full credit to the Sri Lankan batting unit for the way they chased this down. They were outstanding from start to finish and thoroughly deserve their place in the final #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 #SLvIND #ACC https://t.co/8wBSbSt3oh— Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 26, 2026
भारतीय गोलंदाज पूर्णपणे निष्प्रभ : हा सामना भारतीय गोलंदाजांसाठी निराशाजनक ठरला, कारण ते श्रीलंकेच्या फलंदाजांना रोखण्यात अपयशी ठरले. गंभीरच्या लाडक्या हर्षित राणानं 7 षटकांतच 61 धावा देऊन 1 बळी घेतला आणि शहबाज अहमदनं 10 षटकांत 60 धावा देऊन 1 बळी घेतला, तर हर्ष दुबेनं 10 षटकांत 56 धावा दिल्या पण त्याला एकही बळी घेता आला नाही. याशिवाय, तनुष कोटियन (6 षटकांत 48 धावा), अर्शद खान (4 षटकांत 46 धावा), सूर्यांश शेडगे (2 षटकांत 23 धावा) आणि रिंकू सिंग (2 षटकांत 17 धावा) यांनाही एकही बळी घेता आला नाही, ज्यामुळं श्रीलंका-अ संघानं 42व्या षटकापर्यंत 2 गडी गमावून सामना सहज जिंकला.
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